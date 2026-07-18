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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Euler Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Euler Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Euler Finance (EUL) Hari Ini

Analisis Teknis Euler Finance (EUL) Hari Ini

Halaman Analisis Euler Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EUL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Euler Finance di bawah ini.

Perubahan Harga Euler Finance (EUL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.763--+81.45%+78.15%+28.60%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Euler Finance

Indikator Teknikal Euler Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Euler Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 2
Beli 7
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.7504
1.75
R2
1.75
1.7497
R1
1.7498
1.7496
PP
1.7494
1.7494
S1
1.7492
1.7491
S2
1.7488
1.749
S3
1.7486
1.7488

Sinyal Pasar Euler Finance

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.08M
$1.59 M
$1.51 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.21M
Pembelian Aktif 3 Hari
$29.30 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$29.10 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.05M
Pembelian Aktif 7 Hari
$40.61 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$40.56 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Euler Finance

Aliran Masuk BersihHarga EULUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.03 M1.81
2026-07-27$0.63 M1.82
2026-07-26$1.90 M2.51
2026-07-25$0.27 M1.46
2026-07-24$0.03 M1.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Euler Finance secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
EUL/USDT
$1.763
$1.763$1.763
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 EUL = 1.763 USD

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