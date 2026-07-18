Analisis Teknis Euler Finance (EUL) Hari Ini Halaman Analisis Euler Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EUL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Euler Finance di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Euler Finance (EUL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.763 -- +81.45% +78.15% +28.60%

Indikator Teknikal Euler Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Euler Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 2 Beli 7 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.7504 1.75 R2 1.75 1.7497 R1 1.7498 1.7496 PP 1.7494 1.7494 S1 1.7492 1.7491 S2 1.7488 1.749 S3 1.7486 1.7488

Sinyal Pasar Euler Finance Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.08M $1.59 M $1.51 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.21M Pembelian Aktif 3 Hari $29.30 M Penjualan Aktif 3 Hari $29.10 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.05M Pembelian Aktif 7 Hari $40.61 M Penjualan Aktif 7 Hari $40.56 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Euler Finance Aliran Masuk Bersih Harga EULUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.03 M 1.81 2026-07-27 $0.63 M 1.82 2026-07-26 $1.90 M 2.51 2026-07-25 $0.27 M 1.46 2026-07-24 $0.03 M 1.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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