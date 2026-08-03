Analisis Teknis FIGHT (FIGHT) Hari Ini Halaman Analisis FIGHT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FIGHT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FIGHT di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga FIGHT (FIGHT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.003299 -- +3.97% -11.01% -26.78%

Indikator Teknikal FIGHT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FIGHT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 0 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 9 Netral 0 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.003311 0.003307 R2 0.003307 0.003304 R1 0.003303 0.003303 PP 0.003299 0.003299 S1 0.003295 0.003296 S2 0.003291 0.003295 S3 0.003287 0.003291

Sinyal Pasar FIGHT Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.19M $1.50 M $1.69 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $1.66 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.68 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $1.82 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.84 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal FIGHT Aliran Masuk Bersih Harga FIGHTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-08-03 -$0.04 M 0.00 2026-08-02 -$0.01 M 0.00 2026-08-01 $0.03 M 0.00 2026-07-31 $0.02 M 0.00 2026-07-30 $0.01 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar FIGHT (FIGHT) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume FIGHT secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam FIGHT / USDT $0.003299 $0.003299 $0.003299 +0.76% 45.51M (USDT) Trade