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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FIGHT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FIGHT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis FIGHT (FIGHT) Hari Ini

Analisis Teknis FIGHT (FIGHT) Hari Ini

Halaman Analisis FIGHT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FIGHT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FIGHT di bawah ini.

Perubahan Harga FIGHT (FIGHT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.003299--+3.97%-11.01%-26.78%
Ketahui selengkapnya tentang Harga FIGHT

Indikator Teknikal FIGHT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FIGHT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 0
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 9Netral 0Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.003311
0.003307
R2
0.003307
0.003304
R1
0.003303
0.003303
PP
0.003299
0.003299
S1
0.003295
0.003296
S2
0.003291
0.003295
S3
0.003287
0.003291

Sinyal Pasar FIGHT

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.19M
$1.50 M
$1.69 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.66 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.68 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.82 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.84 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal FIGHT

Aliran Masuk BersihHarga FIGHTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-08-03-$0.04 M0.00
2026-08-02-$0.01 M0.00
2026-08-01$0.03 M0.00
2026-07-31$0.02 M0.00
2026-07-30$0.01 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi FIGHT Selengkapnya

Perdagangkan Pasar FIGHT (FIGHT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume FIGHT secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FIGHT/USDT
$0.003299
$0.003299$0.003299
+0.76%
45.51M (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 FIGHT = 0.003299 USD

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