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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Instadapp, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Instadapp, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Instadapp (FLUID) Hari Ini

Analisis Teknis Instadapp (FLUID) Hari Ini

Halaman Analisis Instadapp menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FLUID. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Instadapp di bawah ini.

Perubahan Harga Instadapp (FLUID)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.1763--+15.72%+28.02%-29.15%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Instadapp

Indikator Teknikal Instadapp

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Instadapp di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 1
Netral 3
Beli 22
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 3Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.18
1.179
R2
1.179
1.1782
R1
1.178
1.1777
PP
1.177
1.177
S1
1.176
1.1762
S2
1.175
1.1757
S3
1.174
1.175

Sinyal Pasar Instadapp

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.02M
$1.71 M
$1.69 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.15 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.14 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Instadapp

Aliran Masuk BersihHarga FLUIDUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M1.17
2026-07-27-$0.07 M1.14
2026-07-26-$0.26 M1.17
2026-07-25-$0.04 M1.15
2026-07-24$0.02 M1.18

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Instadapp Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Instadapp (FLUID) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Instadapp secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FLUID/USDT
$1.1763
$1.1763$1.1763
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 FLUID = 1.1762 USD

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