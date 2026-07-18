Analisis Teknis Instadapp (FLUID) Hari Ini Halaman Analisis Instadapp menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FLUID. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Instadapp di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Instadapp (FLUID) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.1763 -- +15.72% +28.02% -29.15%

Indikator Teknikal Instadapp

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Instadapp di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 1 Netral 3 Beli 22 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 3 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.18 1.179 R2 1.179 1.1782 R1 1.178 1.1777 PP 1.177 1.177 S1 1.176 1.1762 S2 1.175 1.1757 S3 1.174 1.175

Sinyal Pasar Instadapp Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.02M $1.71 M $1.69 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.15 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.14 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Instadapp Aliran Masuk Bersih Harga FLUIDUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 1.17 2026-07-27 -$0.07 M 1.14 2026-07-26 -$0.26 M 1.17 2026-07-25 -$0.04 M 1.15 2026-07-24 $0.02 M 1.18 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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