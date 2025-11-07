BursaDEX+
Harga live Flux AI hari ini adalah 0.0000216 USD. Lacak informasi harga aktual FLUXAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLUXAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Flux AI(FLUXAI)

Harga Live 1 FLUXAI ke USD:

$0.0000216
+6.93%1D
USD
Grafik Harga Live Flux AI (FLUXAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:42:21 (UTC+8)

Informasi Harga Flux AI (FLUXAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000179
Low 24 Jam
$ 0.0000228
High 24 Jam

$ 0.0000179
$ 0.0000228
--
--
-1.82%

+6.93%

-91.60%

-91.60%

Harga aktual Flux AI (FLUXAI) adalah $ 0.0000216. Selama 24 jam terakhir, FLUXAI diperdagangkan antara low $ 0.0000179 dan high $ 0.0000228, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFLUXAI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FLUXAI telah berubah sebesar -1.82% selama 1 jam terakhir, +6.93% selama 24 jam, dan -91.60% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Flux AI (FLUXAI)

--
$ 4.44K
$ 21.60K
--
1,000,000,000
BASE

Kapitalisasi Pasar Flux AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.44K. Suplai beredar FLUXAI adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.60K.

Riwayat Harga Flux AI (FLUXAI) USD

Pantau perubahan harga Flux AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000014+6.93%
30 Days$ -0.0177804-99.88%
60 Hari$ -0.0009784-97.84%
90 Hari$ -0.0009784-97.84%
Perubahan Harga Flux AI Hari Ini

Hari ini, FLUXAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000014 (+6.93%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Flux AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0177804 (-99.88%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Flux AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FLUXAI terlihat mengalami perubahan $ -0.0009784 (-97.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Flux AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0009784 (-97.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Flux AI (FLUXAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Flux AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Flux AI (FLUXAI)

Masa Depan Kreativitas: Al Bertemu Imajinasi #FLUXAI

Flux AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Flux AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FLUXAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Flux AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Flux AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Flux AI (USD)

Berapa nilai Flux AI (FLUXAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Flux AI (FLUXAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Flux AI.

Cek prediksi harga Flux AI sekarang!

Tokenomi Flux AI (FLUXAI)

Memahami tokenomi Flux AI (FLUXAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FLUXAI sekarang!

Cara membeli Flux AI (FLUXAI)

Ingin mengetahui cara membeli Flux AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Flux AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FLUXAI ke Mata Uang Lokal

1 Flux AI(FLUXAI) ke VND
0.568404
1 Flux AI(FLUXAI) ke AUD
A$0.000033264
1 Flux AI(FLUXAI) ke GBP
0.000016416
1 Flux AI(FLUXAI) ke EUR
0.000018576
1 Flux AI(FLUXAI) ke USD
$0.0000216
1 Flux AI(FLUXAI) ke MYR
RM0.000090072
1 Flux AI(FLUXAI) ke TRY
0.00091152
1 Flux AI(FLUXAI) ke JPY
¥0.0033048
1 Flux AI(FLUXAI) ke ARS
ARS$0.031349592
1 Flux AI(FLUXAI) ke RUB
0.001755
1 Flux AI(FLUXAI) ke INR
0.001915272
1 Flux AI(FLUXAI) ke IDR
Rp0.359999856
1 Flux AI(FLUXAI) ke PHP
0.001274832
1 Flux AI(FLUXAI) ke EGP
￡E.0.001021464
1 Flux AI(FLUXAI) ke BRL
R$0.00011556
1 Flux AI(FLUXAI) ke CAD
C$0.000030456
1 Flux AI(FLUXAI) ke BDT
0.002635416
1 Flux AI(FLUXAI) ke NGN
0.031078944
1 Flux AI(FLUXAI) ke COP
$0.082758456
1 Flux AI(FLUXAI) ke ZAR
R.0.000375192
1 Flux AI(FLUXAI) ke UAH
0.000908496
1 Flux AI(FLUXAI) ke TZS
T.Sh.0.0530712
1 Flux AI(FLUXAI) ke VES
Bs0.0049032
1 Flux AI(FLUXAI) ke CLP
$0.0203688
1 Flux AI(FLUXAI) ke PKR
Rs0.006105024
1 Flux AI(FLUXAI) ke KZT
0.011362248
1 Flux AI(FLUXAI) ke THB
฿0.000699408
1 Flux AI(FLUXAI) ke TWD
NT$0.000669168
1 Flux AI(FLUXAI) ke AED
د.إ0.000079272
1 Flux AI(FLUXAI) ke CHF
Fr0.00001728
1 Flux AI(FLUXAI) ke HKD
HK$0.000167832
1 Flux AI(FLUXAI) ke AMD
֏0.00825984
1 Flux AI(FLUXAI) ke MAD
.د.م0.00020088
1 Flux AI(FLUXAI) ke MXN
$0.000401328
1 Flux AI(FLUXAI) ke SAR
ريال0.000081
1 Flux AI(FLUXAI) ke ETB
Br0.003324024
1 Flux AI(FLUXAI) ke KES
KSh0.002789424
1 Flux AI(FLUXAI) ke JOD
د.أ0.0000153144
1 Flux AI(FLUXAI) ke PLN
0.000079488
1 Flux AI(FLUXAI) ke RON
лв0.00009504
1 Flux AI(FLUXAI) ke SEK
kr0.000206712
1 Flux AI(FLUXAI) ke BGN
лв0.000036504
1 Flux AI(FLUXAI) ke HUF
Ft0.007231248
1 Flux AI(FLUXAI) ke CZK
0.000455544
1 Flux AI(FLUXAI) ke KWD
د.ك0.0000066096
1 Flux AI(FLUXAI) ke ILS
0.000070632
1 Flux AI(FLUXAI) ke BOB
Bs0.00014904
1 Flux AI(FLUXAI) ke AZN
0.00003672
1 Flux AI(FLUXAI) ke TJS
SM0.000199152
1 Flux AI(FLUXAI) ke GEL
0.000058536
1 Flux AI(FLUXAI) ke AOA
Kz0.019798344
1 Flux AI(FLUXAI) ke BHD
.د.ب0.0000081432
1 Flux AI(FLUXAI) ke BMD
$0.0000216
1 Flux AI(FLUXAI) ke DKK
kr0.000139752
1 Flux AI(FLUXAI) ke HNL
L0.000568944
1 Flux AI(FLUXAI) ke MUR
0.000992304
1 Flux AI(FLUXAI) ke NAD
$0.000375192
1 Flux AI(FLUXAI) ke NOK
kr0.000220104
1 Flux AI(FLUXAI) ke NZD
$0.000038232
1 Flux AI(FLUXAI) ke PAB
B/.0.0000216
1 Flux AI(FLUXAI) ke PGK
K0.00009072
1 Flux AI(FLUXAI) ke QAR
ر.ق0.000078624
1 Flux AI(FLUXAI) ke RSD
дин.0.002193912
1 Flux AI(FLUXAI) ke UZS
soʻm0.260240904
1 Flux AI(FLUXAI) ke ALL
L0.00181116
1 Flux AI(FLUXAI) ke ANG
ƒ0.000038664
1 Flux AI(FLUXAI) ke AWG
ƒ0.00003888
1 Flux AI(FLUXAI) ke BBD
$0.0000432
1 Flux AI(FLUXAI) ke BAM
KM0.000036504
1 Flux AI(FLUXAI) ke BIF
Fr0.0636984
1 Flux AI(FLUXAI) ke BND
$0.00002808
1 Flux AI(FLUXAI) ke BSD
$0.0000216
1 Flux AI(FLUXAI) ke JMD
$0.00346356
1 Flux AI(FLUXAI) ke KHR
0.086746896
1 Flux AI(FLUXAI) ke KMF
Fr0.009072
1 Flux AI(FLUXAI) ke LAK
0.469565208
1 Flux AI(FLUXAI) ke LKR
රු0.006585192
1 Flux AI(FLUXAI) ke MDL
L0.0003672
1 Flux AI(FLUXAI) ke MGA
Ar0.0972972
1 Flux AI(FLUXAI) ke MOP
P0.0001728
1 Flux AI(FLUXAI) ke MVR
0.00033264
1 Flux AI(FLUXAI) ke MWK
MK0.037499976
1 Flux AI(FLUXAI) ke MZN
MT0.00138132
1 Flux AI(FLUXAI) ke NPR
रु0.00306072
1 Flux AI(FLUXAI) ke PYG
0.1531872
1 Flux AI(FLUXAI) ke RWF
Fr0.0313416
1 Flux AI(FLUXAI) ke SBD
$0.000177768
1 Flux AI(FLUXAI) ke SCR
0.0003024
1 Flux AI(FLUXAI) ke SRD
$0.0008316
1 Flux AI(FLUXAI) ke SVC
$0.000188784
1 Flux AI(FLUXAI) ke SZL
L0.000374976
1 Flux AI(FLUXAI) ke TMT
m0.0000756
1 Flux AI(FLUXAI) ke TND
د.ت0.0000639144
1 Flux AI(FLUXAI) ke TTD
$0.000146232
1 Flux AI(FLUXAI) ke UGX
Sh0.0755136
1 Flux AI(FLUXAI) ke XAF
Fr0.0122688
1 Flux AI(FLUXAI) ke XCD
$0.00005832
1 Flux AI(FLUXAI) ke XOF
Fr0.0122688
1 Flux AI(FLUXAI) ke XPF
Fr0.0022248
1 Flux AI(FLUXAI) ke BWP
P0.00029052
1 Flux AI(FLUXAI) ke BZD
$0.000043416
1 Flux AI(FLUXAI) ke CVE
$0.002070144
1 Flux AI(FLUXAI) ke DJF
Fr0.0038232
1 Flux AI(FLUXAI) ke DOP
$0.001389096
1 Flux AI(FLUXAI) ke DZD
د.ج0.002818368
1 Flux AI(FLUXAI) ke FJD
$0.000049248
1 Flux AI(FLUXAI) ke GNF
Fr0.187812
1 Flux AI(FLUXAI) ke GTQ
Q0.000165456
1 Flux AI(FLUXAI) ke GYD
$0.004517856
1 Flux AI(FLUXAI) ke ISK
kr0.0027216

Sumber Daya Flux AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Flux AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Flux AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Flux AI

Berapa nilai Flux AI (FLUXAI) hari ini?
Harga live FLUXAI dalam USD adalah 0.0000216 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FLUXAI ke USD saat ini?
Harga FLUXAI ke USD saat ini adalah $ 0.0000216. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Flux AI?
Kapitalisasi pasar FLUXAI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FLUXAI?
Suplai beredar FLUXAI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FLUXAI?
FLUXAI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FLUXAI?
FLUXAI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan FLUXAI?
Volume perdagangan 24 jam live FLUXAI adalah $ 4.44K USD.
Akankah harga FLUXAI naik lebih tinggi tahun ini?
FLUXAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLUXAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:42:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Flux AI (FLUXAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

