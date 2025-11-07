BursaDEX+
Harga live AmpleforthGovernance hari ini adalah 2.095 USD. Lacak informasi harga aktual FORTH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FORTH dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga AmpleforthGovernance(FORTH)

Harga Live 1 FORTH ke USD:

$2.094
+3.00%1D
USD
Grafik Harga Live AmpleforthGovernance (FORTH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:38:12 (UTC+8)

Informasi Harga AmpleforthGovernance (FORTH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.998
Low 24 Jam
$ 2.149
High 24 Jam

$ 1.998
$ 2.149
$ 71.37012372
$ 0.8392299062582462
+0.62%

+3.00%

-3.51%

-3.51%

Harga aktual AmpleforthGovernance (FORTH) adalah $ 2.095. Selama 24 jam terakhir, FORTH diperdagangkan antara low $ 1.998 dan high $ 2.149, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFORTH adalah $ 71.37012372, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.8392299062582462.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FORTH telah berubah sebesar +0.62% selama 1 jam terakhir, +3.00% selama 24 jam, dan -3.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AmpleforthGovernance (FORTH)

No.666

$ 30.05M
$ 343.05K
$ 32.05M
14.34M
15,297,897.14455933
2021-04-22 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar AmpleforthGovernance saat ini adalah $ 30.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 343.05K. Suplai beredar FORTH adalah 14.34M, dan total suplainya sebesar 15297897.14455933. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.05M.

Riwayat Harga AmpleforthGovernance (FORTH) USD

Pantau perubahan harga AmpleforthGovernance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.06099+3.00%
30 Days$ -0.546-20.68%
60 Hari$ -0.663-24.04%
90 Hari$ -0.584-21.80%
Perubahan Harga AmpleforthGovernance Hari Ini

Hari ini, FORTH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.06099 (+3.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AmpleforthGovernance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.546 (-20.68%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AmpleforthGovernance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FORTH terlihat mengalami perubahan $ -0.663 (-24.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AmpleforthGovernance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.584 (-21.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AmpleforthGovernance (FORTH)?

Lihat halaman Riwayat Harga AmpleforthGovernance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AmpleforthGovernance (FORTH)

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

AmpleforthGovernance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AmpleforthGovernance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FORTH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AmpleforthGovernance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AmpleforthGovernance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AmpleforthGovernance (USD)

Berapa nilai AmpleforthGovernance (FORTH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AmpleforthGovernance (FORTH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AmpleforthGovernance.

Cek prediksi harga AmpleforthGovernance sekarang!

Tokenomi AmpleforthGovernance (FORTH)

Memahami tokenomi AmpleforthGovernance (FORTH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FORTH sekarang!

Cara membeli AmpleforthGovernance (FORTH)

Ingin mengetahui cara membeli AmpleforthGovernance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AmpleforthGovernance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FORTH ke Mata Uang Lokal

1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke VND
55,129.925
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke AUD
A$3.2263
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke GBP
1.5922
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke EUR
1.8017
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke USD
$2.095
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke MYR
RM8.7571
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke TRY
88.1995
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke JPY
¥320.535
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke ARS
ARS$3,040.62015
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke RUB
170.1978
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke INR
185.76365
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke IDR
Rp34,916.6527
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke PHP
123.66785
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke EGP
￡E.99.07255
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke BRL
R$11.1873
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke CAD
C$2.95395
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke BDT
255.61095
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke NGN
3,014.3698
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke COP
$8,026.80395
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke ZAR
R.36.3692
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke UAH
88.1157
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke TZS
T.Sh.5,147.415
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke VES
Bs467.185
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke CLP
$1,973.49
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke PKR
Rs592.1308
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke KZT
1,102.03285
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke THB
฿67.878
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke TWD
NT$64.92405
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke AED
د.إ7.68865
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke CHF
Fr1.676
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke HKD
HK$16.27815
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke AMD
֏801.128
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke MAD
.د.م19.50445
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke MXN
$38.90415
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke SAR
ريال7.85625
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke ETB
Br321.56155
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke KES
KSh270.5483
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke JOD
د.أ1.485355
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke PLN
7.68865
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke RON
лв9.218
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke SEK
kr20.0282
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke BGN
лв3.54055
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke HUF
Ft700.42135
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke CZK
44.14165
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke KWD
د.ك0.64107
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke ILS
6.85065
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke BOB
Bs14.4555
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke AZN
3.5615
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke TJS
SM19.3159
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke GEL
5.67745
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke AOA
Kz1,911.478
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke BHD
.د.ب0.78772
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke BMD
$2.095
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke DKK
kr13.5337
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke HNL
L55.0566
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke MUR
96.37
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke NAD
$36.39015
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke NOK
kr21.369
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke NZD
$3.70815
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke PAB
B/.2.095
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke PGK
K8.94565
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke QAR
ر.ق7.6258
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke RSD
дин.212.6425
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke UZS
soʻm24,940.4722
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke ALL
L175.70765
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke ANG
ƒ3.75005
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke AWG
ƒ3.771
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke BBD
$4.19
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke BAM
KM3.54055
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke BIF
Fr6,178.155
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke BND
$2.7235
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke BSD
$2.095
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke JMD
$335.93325
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke KHR
8,413.6457
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke KMF
Fr894.565
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke LAK
45,543.47735
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke LKR
රු638.70265
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke MDL
L35.84545
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke MGA
Ar9,436.9275
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke MOP
P16.76
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke MVR
32.263
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke MWK
MK3,630.8445
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke MZN
MT133.97525
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke NPR
रु296.8615
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke PYG
14,857.74
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke RWF
Fr3,044.035
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke SBD
$17.2209
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke SCR
31.5507
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke SRD
$80.6575
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke SVC
$18.3103
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke SZL
L36.34825
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke TMT
m7.3325
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke TND
د.ت6.199105
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke TTD
$14.18315
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke UGX
Sh7,324.12
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke XAF
Fr1,189.96
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke XCD
$5.6565
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke XOF
Fr1,189.96
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke XPF
Fr215.785
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke BWP
P28.17775
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke BZD
$4.21095
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke CVE
$200.7848
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke DJF
Fr372.91
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke DOP
$134.7085
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke DZD
د.ج273.5232
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke FJD
$4.7766
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke GNF
Fr18,216.025
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke GTQ
Q16.0477
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke GYD
$438.1902
1 AmpleforthGovernance(FORTH) ke ISK
kr263.97

Sumber Daya AmpleforthGovernance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AmpleforthGovernance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi AmpleforthGovernance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AmpleforthGovernance

Berapa nilai AmpleforthGovernance (FORTH) hari ini?
Harga live FORTH dalam USD adalah 2.095 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FORTH ke USD saat ini?
Harga FORTH ke USD saat ini adalah $ 2.095. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AmpleforthGovernance?
Kapitalisasi pasar FORTH adalah $ 30.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FORTH?
Suplai beredar FORTH adalah 14.34M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FORTH?
FORTH mencapai harga ATH sebesar 71.37012372 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FORTH?
FORTH mencapai harga ATL 0.8392299062582462 USD.
Berapa volume perdagangan FORTH?
Volume perdagangan 24 jam live FORTH adalah $ 343.05K USD.
Akankah harga FORTH naik lebih tinggi tahun ini?
FORTH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FORTH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting AmpleforthGovernance (FORTH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

