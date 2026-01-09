Harga FREEZONE Hari Ini

Harga live FREEZONE (FREEZONE) hari ini adalah $ 0.0000206, dengan perubahan 3.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FREEZONE ke USD saat ini adalah $ 0.0000206 per FREEZONE.

FREEZONE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- FREEZONE. Selama 24 jam terakhir, FREEZONE diperdagangkan antara $ 0.0000185 (low) dan $ 0.0000214 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, FREEZONE bergerak +1.98% dalam satu jam terakhir dan +1.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 66.65K.

Informasi Pasar FREEZONE (FREEZONE)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 66.65K$ 66.65K $ 66.65K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.12K$ 4.12K $ 4.12K Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar FREEZONE saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 66.65K. Suplai beredar FREEZONE adalah --, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.12K.