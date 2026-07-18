Analisis Teknis Gala (GALA) Hari Ini Halaman Analisis Gala menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GALA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Gala di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Gala (GALA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.001913 -- -6.41% -15.95% -42.42%

Indikator Teknikal Gala

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Gala di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 6 Beli 14 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 3 Beli 11 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 3 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.001912 0.001912 R2 0.001912 0.001911 R1 0.001911 0.001911 PP 0.001911 0.001911 S1 0.00191 0.00191 S2 0.00191 0.00191 S3 0.001909 0.00191

Sinyal Pasar Gala Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.31M $17.88 M $17.57 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.07M Pembelian Aktif 3 Hari $1.34 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.41 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.13M Pembelian Aktif 7 Hari $3.40 M Penjualan Aktif 7 Hari $3.53 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Gala Aliran Masuk Bersih Harga GALAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.00 2026-07-27 -$0.25 M 0.00 2026-07-26 -$0.06 M 0.00 2026-07-25 $0.02 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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