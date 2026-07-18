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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Gala, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Gala, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Gala (GALA) Hari Ini

Analisis Teknis Gala (GALA) Hari Ini

Halaman Analisis Gala menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GALA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Gala di bawah ini.

Perubahan Harga Gala (GALA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.001913---6.41%-15.95%-42.42%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Gala

Indikator Teknikal Gala

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Gala di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 6
Beli 14
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 3Beli 11
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 3Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.001912
0.001912
R2
0.001912
0.001911
R1
0.001911
0.001911
PP
0.001911
0.001911
S1
0.00191
0.00191
S2
0.00191
0.00191
S3
0.001909
0.00191

Sinyal Pasar Gala

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.31M
$17.88 M
$17.57 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.07M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.34 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.41 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.13M
Pembelian Aktif 7 Hari
$3.40 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$3.53 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Gala

Aliran Masuk BersihHarga GALAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.00
2026-07-27-$0.25 M0.00
2026-07-26-$0.06 M0.00
2026-07-25$0.02 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Gala Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Gala (GALA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Gala secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
GALA/USDT
$0.001913
$0.001913$0.001913
0.00%
0.00% (USDT)
GALA/USDC
$0.001911
$0.001911$0.001911
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 GALA = 0.001913 USD

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