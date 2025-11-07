Apa yang dimaksud dengan Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City adalah game Web3 dunia terbuka yang didukung oleh Sei Network. Masuki kota virtual yang besar, selesaikan misi, bangun gengmu, dan dapatkan hadiah sungguhan. Miliki kendaraan, sesuaikan karaktermu, dan berinteraksilah dengan dunia NPC dan pemain yang hidup. Dengan teknologi blockchain, semua aset dalam game milikmu sepenuhnya milikmu—aman, dapat diperdagangkan, dan terdesentralisasi.

Tokenomi Grand Gangsta City (GGC)

Memahami tokenomi Grand Gangsta City (GGC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GGC sekarang!

Sumber Daya Grand Gangsta City

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Grand Gangsta City, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai Grand Gangsta City (GGC) hari ini? Harga live GGC dalam USD adalah 0.001784 USD . Berapa kapitalisasi pasar Grand Gangsta City? Kapitalisasi pasar GGC adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar GGC? Suplai beredar GGC adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GGC? GGC mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GGC? GGC mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan GGC? Volume perdagangan 24 jam live GGC adalah $ 69.38K USD .

