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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang GMX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang GMX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis GMX (GMX) Hari Ini

Analisis Teknis GMX (GMX) Hari Ini

Halaman Analisis GMX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GMX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis GMX di bawah ini.

Perubahan Harga GMX (GMX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$6.868--+5.36%+26.64%-5.59%
Ketahui selengkapnya tentang Harga GMX

Indikator Teknikal GMX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari GMX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 10
Netral 1
Beli 15
Moving Averages:BeliJual 3Netral 0Beli 11
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
6.8503
6.8496
R2
6.8496
6.8492
R1
6.8493
6.849
PP
6.8486
6.8486
S1
6.8483
6.8482
S2
6.8476
6.848
S3
6.8473
6.8476

Sinyal Pasar GMX

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.62M
$1.78 M
$1.16 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.10 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.32 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal GMX

Aliran Masuk BersihHarga GMXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M6.88
2026-07-27-$0.05 M6.82
2026-07-26-$0.02 M7.01
2026-07-25-$0.13 M6.70
2026-07-24-$0.06 M7.18

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar GMX (GMX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume GMX secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
GMX/USDT
$6.863
$6.863$6.863
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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GMX
USD
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1 GMX = 6.868 USD

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