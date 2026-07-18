Analisis Teknis GMX (GMX) Hari Ini Halaman Analisis GMX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GMX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis GMX di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga GMX (GMX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $6.868 -- +5.36% +26.64% -5.59%

Indikator Teknikal GMX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari GMX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 10 Netral 1 Beli 15 Moving Averages : Beli Jual 3 Netral 0 Beli 11 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 6.8503 6.8496 R2 6.8496 6.8492 R1 6.8493 6.849 PP 6.8486 6.8486 S1 6.8483 6.8482 S2 6.8476 6.848 S3 6.8473 6.8476

Sinyal Pasar GMX Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.62M $1.78 M $1.16 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.10 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.32 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.32 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal GMX Aliran Masuk Bersih Harga GMXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 6.88 2026-07-27 -$0.05 M 6.82 2026-07-26 -$0.02 M 7.01 2026-07-25 -$0.13 M 6.70 2026-07-24 -$0.06 M 7.18 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar GMX (GMX) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume GMX secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam GMX / USDT $6.863 $6.863 $6.863 0.00% 0.00% (USDT) Trade