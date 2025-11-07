BursaDEX+
Harga live Gora Network hari ini adalah 0.0156 USD. Lacak informasi harga aktual GORA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GORA dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Gora Network

Harga Gora Network(GORA)

Harga Live 1 GORA ke USD:

+0.64%1D
USD
Grafik Harga Live Gora Network (GORA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:31:34 (UTC+8)

Informasi Harga Gora Network (GORA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

0.00%

+0.64%

-20.00%

-20.00%

Harga aktual Gora Network (GORA) adalah $ 0.0156. Selama 24 jam terakhir, GORA diperdagangkan antara low $ 0.0153 dan high $ 0.0187, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGORA adalah $ 6.21789607430575, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.007564720786461607.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GORA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.64% selama 24 jam, dan -20.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gora Network (GORA)

No.6262

0.00%

ALGO

Kapitalisasi Pasar Gora Network saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.98K. Suplai beredar GORA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.56M.

Riwayat Harga Gora Network (GORA) USD

Pantau perubahan harga Gora Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000099+0.64%
30 Days$ -0.0055-26.07%
60 Hari$ -0.0057-26.77%
90 Hari$ -0.0078-33.34%
Perubahan Harga Gora Network Hari Ini

Hari ini, GORA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000099 (+0.64%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gora Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0055 (-26.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gora Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GORA terlihat mengalami perubahan $ -0.0057 (-26.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gora Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0078 (-33.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gora Network (GORA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gora Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gora Network (GORA)

Gora Network is a decentralized blockchain oracle originally built on the Algorand blockchain. We empower developers and enterprises to create cutting-edge and reliable decentralized applications by bridging the divide between traditional systems and blockchain networks.

Gora Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gora Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GORA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gora Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gora Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gora Network (USD)

Berapa nilai Gora Network (GORA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gora Network (GORA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gora Network.

Cek prediksi harga Gora Network sekarang!

Tokenomi Gora Network (GORA)

Memahami tokenomi Gora Network (GORA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GORA sekarang!

Cara membeli Gora Network (GORA)

Ingin mengetahui cara membeli Gora Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gora Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GORA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Gora Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gora Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Gora Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gora Network

Berapa nilai Gora Network (GORA) hari ini?
Harga live GORA dalam USD adalah 0.0156 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GORA ke USD saat ini?
Harga GORA ke USD saat ini adalah $ 0.0156. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gora Network?
Kapitalisasi pasar GORA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GORA?
Suplai beredar GORA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GORA?
GORA mencapai harga ATH sebesar 6.21789607430575 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GORA?
GORA mencapai harga ATL 0.007564720786461607 USD.
Berapa volume perdagangan GORA?
Volume perdagangan 24 jam live GORA adalah $ 4.98K USD.
Akankah harga GORA naik lebih tinggi tahun ini?
GORA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GORA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:31:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

