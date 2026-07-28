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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang GRAM(prev.Toncoin), termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang GRAM(prev.Toncoin), termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) Hari Ini

Analisis Teknis GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) Hari Ini

Halaman Analisis GRAM(prev.Toncoin) menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GRAM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis GRAM(prev.Toncoin) di bawah ini.

Perubahan Harga GRAM(prev.Toncoin) (GRAM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.461--+2.09%-7.01%+12.12%
Ketahui selengkapnya tentang Harga GRAM(prev.Toncoin)

Indikator Teknikal GRAM(prev.Toncoin)

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari GRAM(prev.Toncoin) di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 2
Beli 11
Moving Averages:NetralJual 6Netral 0Beli 8
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.4606
1.4603
R2
1.4603
1.4599
R1
1.4596
1.4597
PP
1.4593
1.4593
S1
1.4586
1.4589
S2
1.4583
1.4587
S3
1.4576
1.4583

Sinyal Pasar GRAM(prev.Toncoin)

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.02M
$8.72 M
$9.74 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.24M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.54 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.77 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$5.12 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$5.13 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal GRAM(prev.Toncoin)

Aliran Masuk BersihHarga GRAMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.08 M1.48
2026-07-27-$0.82 M1.48
2026-07-26$0.61 M1.52
2026-07-25$0.29 M1.47
2026-07-24$0.37 M1.46

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi GRAM(prev.Toncoin) Selengkapnya

Perdagangkan Pasar GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume GRAM(prev.Toncoin) secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
GRAM/USDT
$1.461
$1.461$1.461
0.00%
0.00% (USDT)
GRAM/USDC
$1.462
$1.462$1.462
0.00%
0.00% (USDT)
GRAM/EUR
$1.285
$1.285$1.285
0.00%
0.00% (USDT)
GRAM/USD1
$1.461
$1.461$1.461
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 GRAM = 1.461 USD

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