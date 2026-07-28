Analisis Teknis GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) Hari Ini Halaman Analisis GRAM(prev.Toncoin) menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GRAM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis GRAM(prev.Toncoin) di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga GRAM(prev.Toncoin) (GRAM) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.461 -- +2.09% -7.01% +12.12%

Indikator Teknikal GRAM(prev.Toncoin)

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari GRAM(prev.Toncoin) di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 2 Beli 11 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 0 Beli 8 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.4606 1.4603 R2 1.4603 1.4599 R1 1.4596 1.4597 PP 1.4593 1.4593 S1 1.4586 1.4589 S2 1.4583 1.4587 S3 1.4576 1.4583

Sinyal Pasar GRAM(prev.Toncoin) Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.02M $8.72 M $9.74 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.24M Pembelian Aktif 3 Hari $1.54 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.77 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $5.12 M Penjualan Aktif 7 Hari $5.13 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal GRAM(prev.Toncoin) Aliran Masuk Bersih Harga GRAMUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.08 M 1.48 2026-07-27 -$0.82 M 1.48 2026-07-26 $0.61 M 1.52 2026-07-25 $0.29 M 1.47 2026-07-24 $0.37 M 1.46 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.