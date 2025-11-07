BursaDEX+
Harga live HAPI hari ini adalah 0.756 USD. Lacak informasi harga aktual HAPI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HAPI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HAPI

Info Harga HAPI

Penjelasan HAPI

Whitepaper HAPI

Situs Web Resmi HAPI

Tokenomi HAPI

Prakiraan Harga HAPI

Riwayat HAPI

Panduan Membeli HAPI

Konverter HAPI ke Mata Uang Fiat

Spot HAPI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo HAPI

Harga HAPI(HAPI)

Harga Live 1 HAPI ke USD:

$0.756
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live HAPI (HAPI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:38:40 (UTC+8)

Informasi Harga HAPI (HAPI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.717
Low 24 Jam
$ 0.789
High 24 Jam

$ 0.717
$ 0.789
$ 211.78083955
$ 0
0.00%

0.00%

-28.14%

-28.14%

Harga aktual HAPI (HAPI) adalah $ 0.756. Selama 24 jam terakhir, HAPI diperdagangkan antara low $ 0.717 dan high $ 0.789, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHAPI adalah $ 211.78083955, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HAPI telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -28.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HAPI (HAPI)

No.2404

$ 553.58K
$ 18.27K
$ 756.00K
732.25K
1,000,000
750,779.20666767
73.22%

2021-03-07 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar HAPI saat ini adalah $ 553.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 18.27K. Suplai beredar HAPI adalah 732.25K, dan total suplainya sebesar 750779.20666767. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 756.00K.

Riwayat Harga HAPI (HAPI) USD

Pantau perubahan harga HAPI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -1.491-66.36%
60 Hari$ -1.2-61.35%
90 Hari$ -1.524-66.85%
Perubahan Harga HAPI Hari Ini

Hari ini, HAPI tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga HAPI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.491 (-66.36%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga HAPI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HAPI terlihat mengalami perubahan $ -1.2 (-61.35%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga HAPI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.524 (-66.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HAPI (HAPI)?

Lihat halaman Riwayat Harga HAPI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan HAPI (HAPI)

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

HAPI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HAPI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HAPI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang HAPI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HAPI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HAPI (USD)

Berapa nilai HAPI (HAPI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HAPI (HAPI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HAPI.

Cek prediksi harga HAPI sekarang!

Tokenomi HAPI (HAPI)

Memahami tokenomi HAPI (HAPI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HAPI sekarang!

Cara membeli HAPI (HAPI)

Ingin mengetahui cara membeli HAPI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HAPI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HAPI ke Mata Uang Lokal

1 HAPI(HAPI) ke VND
19,894.14
1 HAPI(HAPI) ke AUD
A$1.16424
1 HAPI(HAPI) ke GBP
0.57456
1 HAPI(HAPI) ke EUR
0.65016
1 HAPI(HAPI) ke USD
$0.756
1 HAPI(HAPI) ke MYR
RM3.16008
1 HAPI(HAPI) ke TRY
31.89564
1 HAPI(HAPI) ke JPY
¥114.912
1 HAPI(HAPI) ke ARS
ARS$1,097.23572
1 HAPI(HAPI) ke RUB
61.41744
1 HAPI(HAPI) ke INR
67.03452
1 HAPI(HAPI) ke IDR
Rp12,599.99496
1 HAPI(HAPI) ke PHP
44.57376
1 HAPI(HAPI) ke EGP
￡E.35.7588
1 HAPI(HAPI) ke BRL
R$4.0446
1 HAPI(HAPI) ke CAD
C$1.06596
1 HAPI(HAPI) ke BDT
92.23956
1 HAPI(HAPI) ke NGN
1,087.76304
1 HAPI(HAPI) ke COP
$2,896.54596
1 HAPI(HAPI) ke ZAR
R.13.13928
1 HAPI(HAPI) ke UAH
31.79736
1 HAPI(HAPI) ke TZS
T.Sh.1,857.492
1 HAPI(HAPI) ke VES
Bs171.612
1 HAPI(HAPI) ke CLP
$712.908
1 HAPI(HAPI) ke PKR
Rs213.67584
1 HAPI(HAPI) ke KZT
397.67868
1 HAPI(HAPI) ke THB
฿24.47928
1 HAPI(HAPI) ke TWD
NT$23.42844
1 HAPI(HAPI) ke AED
د.إ2.77452
1 HAPI(HAPI) ke CHF
Fr0.6048
1 HAPI(HAPI) ke HKD
HK$5.87412
1 HAPI(HAPI) ke AMD
֏289.0944
1 HAPI(HAPI) ke MAD
.د.م7.0308
1 HAPI(HAPI) ke MXN
$14.03892
1 HAPI(HAPI) ke SAR
ريال2.835
1 HAPI(HAPI) ke ETB
Br116.34084
1 HAPI(HAPI) ke KES
KSh97.62984
1 HAPI(HAPI) ke JOD
د.أ0.536004
1 HAPI(HAPI) ke PLN
2.78208
1 HAPI(HAPI) ke RON
лв3.3264
1 HAPI(HAPI) ke SEK
kr7.23492
1 HAPI(HAPI) ke BGN
лв1.27764
1 HAPI(HAPI) ke HUF
Ft252.92736
1 HAPI(HAPI) ke CZK
15.93648
1 HAPI(HAPI) ke KWD
د.ك0.231336
1 HAPI(HAPI) ke ILS
2.47212
1 HAPI(HAPI) ke BOB
Bs5.2164
1 HAPI(HAPI) ke AZN
1.2852
1 HAPI(HAPI) ke TJS
SM6.97032
1 HAPI(HAPI) ke GEL
2.04876
1 HAPI(HAPI) ke AOA
Kz692.94204
1 HAPI(HAPI) ke BHD
.د.ب0.284256
1 HAPI(HAPI) ke BMD
$0.756
1 HAPI(HAPI) ke DKK
kr4.89132
1 HAPI(HAPI) ke HNL
L19.91304
1 HAPI(HAPI) ke MUR
34.75332
1 HAPI(HAPI) ke NAD
$13.13172
1 HAPI(HAPI) ke NOK
kr7.7112
1 HAPI(HAPI) ke NZD
$1.33812
1 HAPI(HAPI) ke PAB
B/.0.756
1 HAPI(HAPI) ke PGK
K3.1752
1 HAPI(HAPI) ke QAR
ر.ق2.75184
1 HAPI(HAPI) ke RSD
дин.76.77936
1 HAPI(HAPI) ke UZS
soʻm9,108.43164
1 HAPI(HAPI) ke ALL
L63.3906
1 HAPI(HAPI) ke ANG
ƒ1.35324
1 HAPI(HAPI) ke AWG
ƒ1.3608
1 HAPI(HAPI) ke BBD
$1.512
1 HAPI(HAPI) ke BAM
KM1.27764
1 HAPI(HAPI) ke BIF
Fr2,229.444
1 HAPI(HAPI) ke BND
$0.9828
1 HAPI(HAPI) ke BSD
$0.756
1 HAPI(HAPI) ke JMD
$121.2246
1 HAPI(HAPI) ke KHR
3,036.14136
1 HAPI(HAPI) ke KMF
Fr317.52
1 HAPI(HAPI) ke LAK
16,434.78228
1 HAPI(HAPI) ke LKR
රු230.48172
1 HAPI(HAPI) ke MDL
L12.852
1 HAPI(HAPI) ke MGA
Ar3,405.402
1 HAPI(HAPI) ke MOP
P6.048
1 HAPI(HAPI) ke MVR
11.6424
1 HAPI(HAPI) ke MWK
MK1,312.49916
1 HAPI(HAPI) ke MZN
MT48.3462
1 HAPI(HAPI) ke NPR
रु107.1252
1 HAPI(HAPI) ke PYG
5,361.552
1 HAPI(HAPI) ke RWF
Fr1,096.956
1 HAPI(HAPI) ke SBD
$6.22188
1 HAPI(HAPI) ke SCR
10.90908
1 HAPI(HAPI) ke SRD
$29.106
1 HAPI(HAPI) ke SVC
$6.60744
1 HAPI(HAPI) ke SZL
L13.12416
1 HAPI(HAPI) ke TMT
m2.646
1 HAPI(HAPI) ke TND
د.ت2.237004
1 HAPI(HAPI) ke TTD
$5.11812
1 HAPI(HAPI) ke UGX
Sh2,642.976
1 HAPI(HAPI) ke XAF
Fr429.408
1 HAPI(HAPI) ke XCD
$2.0412
1 HAPI(HAPI) ke XOF
Fr429.408
1 HAPI(HAPI) ke XPF
Fr77.868
1 HAPI(HAPI) ke BWP
P10.1682
1 HAPI(HAPI) ke BZD
$1.51956
1 HAPI(HAPI) ke CVE
$72.45504
1 HAPI(HAPI) ke DJF
Fr133.812
1 HAPI(HAPI) ke DOP
$48.61836
1 HAPI(HAPI) ke DZD
د.ج98.71848
1 HAPI(HAPI) ke FJD
$1.72368
1 HAPI(HAPI) ke GNF
Fr6,573.42
1 HAPI(HAPI) ke GTQ
Q5.79096
1 HAPI(HAPI) ke GYD
$158.12496
1 HAPI(HAPI) ke ISK
kr95.256

Sumber Daya HAPI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HAPI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi HAPI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HAPI

Berapa nilai HAPI (HAPI) hari ini?
Harga live HAPI dalam USD adalah 0.756 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HAPI ke USD saat ini?
Harga HAPI ke USD saat ini adalah $ 0.756. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HAPI?
Kapitalisasi pasar HAPI adalah $ 553.58K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HAPI?
Suplai beredar HAPI adalah 732.25K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HAPI?
HAPI mencapai harga ATH sebesar 211.78083955 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HAPI?
HAPI mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan HAPI?
Volume perdagangan 24 jam live HAPI adalah $ 18.27K USD.
Akankah harga HAPI naik lebih tinggi tahun ini?
HAPI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HAPI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting HAPI (HAPI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

