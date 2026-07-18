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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hashflow, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hashflow, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Hashflow (HFT) Hari Ini

Analisis Teknis Hashflow (HFT) Hari Ini

Halaman Analisis Hashflow menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HFT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Hashflow di bawah ini.

Perubahan Harga Hashflow (HFT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.009741--+7.57%+12.22%-32.69%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Hashflow

Indikator Teknikal Hashflow

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Hashflow di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 14
Netral 2
Beli 10
Moving Averages:NetralJual 6Netral 1Beli 7
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00975
0.00974
R2
0.00974
0.00973
R1
0.00973
0.00973
PP
0.00972
0.00972
S1
0.00971
0.00971
S2
0.0097
0.00971
S3
0.00969
0.0097

Sinyal Pasar Hashflow

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.30M
$6.25 M
$6.55 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.06 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Hashflow

Aliran Masuk BersihHarga HFTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.04 M0.01
2026-07-27$0.02 M0.01
2026-07-26$0.01 M0.01
2026-07-25$0.01 M0.01
2026-07-24-$0.03 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Hashflow Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Hashflow (HFT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Hashflow secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HFT/USDT
$0.009741
$0.009741$0.009741
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 HFT = 0.009741 USD

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