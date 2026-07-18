Analisis Teknis Hashflow (HFT) Hari Ini Halaman Analisis Hashflow menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HFT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Hashflow di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Hashflow (HFT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.009741 -- +7.57% +12.22% -32.69%

Indikator Teknikal Hashflow

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Hashflow di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 14 Netral 2 Beli 10 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 1 Beli 7 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00975 0.00974 R2 0.00974 0.00973 R1 0.00973 0.00973 PP 0.00972 0.00972 S1 0.00971 0.00971 S2 0.0097 0.00971 S3 0.00969 0.0097

Sinyal Pasar Hashflow Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.30M $6.25 M $6.55 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.06 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Hashflow Aliran Masuk Bersih Harga HFTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.04 M 0.01 2026-07-27 $0.02 M 0.01 2026-07-26 $0.01 M 0.01 2026-07-25 $0.01 M 0.01 2026-07-24 -$0.03 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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