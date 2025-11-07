BursaDEX+
Harga live HIVE hari ini adalah 0.1117 USD. Lacak informasi harga aktual HIVE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HIVE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga HIVE(HIVE)

Harga Live 1 HIVE ke USD:

$0,1117
$0,1117$0,1117
+2,28%1D
USD
Grafik Harga Live HIVE (HIVE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:48:23 (UTC+8)

Informasi Harga HIVE (HIVE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0,1065
$ 0,1065$ 0,1065
Low 24 Jam
$ 0,1134
$ 0,1134$ 0,1134
High 24 Jam

$ 0,1065
$ 0,1065$ 0,1065

$ 0,1134
$ 0,1134$ 0,1134

$ 3,418294589422955
$ 3,418294589422955$ 3,418294589422955

$ 0,0779675247367639
$ 0,0779675247367639$ 0,0779675247367639

+1,26%

+2,28%

-7,46%

-7,46%

Harga aktual HIVE (HIVE) adalah $ 0,1117. Selama 24 jam terakhir, HIVE diperdagangkan antara low $ 0,1065 dan high $ 0,1134, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHIVE adalah $ 3,418294589422955, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0,0779675247367639.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HIVE telah berubah sebesar +1,26% selama 1 jam terakhir, +2,28% selama 24 jam, dan -7,46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HIVE (HIVE)

No.437

$ 55,48M
$ 55,48M$ 55,48M

$ 347,25K
$ 347,25K$ 347,25K

$ 55,48M
$ 55,48M$ 55,48M

496,71M
496,71M 496,71M

--
----

496 714 651,396
496 714 651,396 496 714 651,396

2020-03-01 00:00:00

HIVE

Kapitalisasi Pasar HIVE saat ini adalah $ 55,48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 347,25K. Suplai beredar HIVE adalah 496,71M, dan total suplainya sebesar 496714651.396. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55,48M.

Riwayat Harga HIVE (HIVE) USD

Pantau perubahan harga HIVE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0,00249+2,28%
30 Days$ -0,0715-39,03%
60 Hari$ -0,0899-44,60%
90 Hari$ -0,1133-50,36%
Perubahan Harga HIVE Hari Ini

Hari ini, HIVE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0,00249 (+2,28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga HIVE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0,0715 (-39,03%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga HIVE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HIVE terlihat mengalami perubahan $ -0,0899 (-44,60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga HIVE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0,1133 (-50,36%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HIVE (HIVE)?

Lihat halaman Riwayat Harga HIVE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan HIVE (HIVE)

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

HIVE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HIVE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HIVE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang HIVE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HIVE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HIVE (USD)

Berapa nilai HIVE (HIVE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HIVE (HIVE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HIVE.

Cek prediksi harga HIVE sekarang!

Tokenomi HIVE (HIVE)

Memahami tokenomi HIVE (HIVE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HIVE sekarang!

Cara membeli HIVE (HIVE)

Ingin mengetahui cara membeli HIVE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HIVE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HIVE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya HIVE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HIVE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi HIVE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HIVE

Berapa nilai HIVE (HIVE) hari ini?
Harga live HIVE dalam USD adalah 0,1117 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HIVE ke USD saat ini?
Harga HIVE ke USD saat ini adalah $ 0,1117. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HIVE?
Kapitalisasi pasar HIVE adalah $ 55,48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HIVE?
Suplai beredar HIVE adalah 496,71M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HIVE?
HIVE mencapai harga ATH sebesar 3,418294589422955 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HIVE?
HIVE mencapai harga ATL 0,0779675247367639 USD.
Berapa volume perdagangan HIVE?
Volume perdagangan 24 jam live HIVE adalah $ 347,25K USD.
Akankah harga HIVE naik lebih tinggi tahun ini?
HIVE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HIVE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:48:23 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

