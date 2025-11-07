Apa yang dimaksud dengan HIVE (HIVE)

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

Berapa nilai HIVE (HIVE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HIVE (HIVE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HIVE.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HIVE Berapa nilai HIVE (HIVE) hari ini? Harga live HIVE dalam USD adalah 0,1117 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HIVE ke USD saat ini? $ 0,1117 . Cobalah Harga HIVE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar HIVE? Kapitalisasi pasar HIVE adalah $ 55,48M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HIVE? Suplai beredar HIVE adalah 496,71M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HIVE? HIVE mencapai harga ATH sebesar 3,418294589422955 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HIVE? HIVE mencapai harga ATL 0,0779675247367639 USD . Berapa volume perdagangan HIVE? Volume perdagangan 24 jam live HIVE adalah $ 347,25K USD . Akankah harga HIVE naik lebih tinggi tahun ini? HIVE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HIVE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

