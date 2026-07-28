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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hyperliquid, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Hyperliquid, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Hyperliquid (HYPE) Hari Ini

Analisis Teknis Hyperliquid (HYPE) Hari Ini

Halaman Analisis Hyperliquid menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HYPE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Hyperliquid di bawah ini.

Perubahan Harga Hyperliquid (HYPE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$56.5---9.71%-8.51%+40.61%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Hyperliquid

Indikator Teknikal Hyperliquid

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Hyperliquid di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 4
Beli 5
Moving Averages:JualJual 11Netral 0Beli 3
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
56.1946
56.1703
R2
56.1703
56.1535
R1
56.1506
56.1431
PP
56.1263
56.1263
S1
56.1066
56.1095
S2
56.0823
56.0991
S3
56.0626
56.0823

Sinyal Pasar Hyperliquid

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
19.09M
$116.91 M
$97.81 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.14M
Pembelian Aktif 3 Hari
$228.80 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$228.94 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
6.20M
Pembelian Aktif 7 Hari
$685.01 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$678.81 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Hyperliquid

Aliran Masuk BersihHarga HYPEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$2.30 M56.75
2026-07-27-$13.41 M57.44
2026-07-26-$1.62 M59.02
2026-07-25-$7.17 M57.74
2026-07-24-$2.19 M58.75

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Hyperliquid Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Hyperliquid (HYPE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Hyperliquid secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HYPE/USDT
$56.46
$56.46$56.46
0.00%
0.00% (USDT)
HYPE/USDC
$56.4
$56.4$56.4
0.00%
0.00% (USDT)
HYPE/USD1
$56.47
$56.47$56.47
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 HYPE = 56.5 USD

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