Analisis Teknis Hyperliquid (HYPE) Hari Ini Halaman Analisis Hyperliquid menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HYPE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Hyperliquid di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Hyperliquid (HYPE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $56.5 -- -9.71% -8.51% +40.61%

Indikator Teknikal Hyperliquid

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Hyperliquid di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 4 Beli 5 Moving Averages : Jual Jual 11 Netral 0 Beli 3 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 56.1946 56.1703 R2 56.1703 56.1535 R1 56.1506 56.1431 PP 56.1263 56.1263 S1 56.1066 56.1095 S2 56.0823 56.0991 S3 56.0626 56.0823

Sinyal Pasar Hyperliquid Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 19.09M $116.91 M $97.81 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.14M Pembelian Aktif 3 Hari $228.80 M Penjualan Aktif 3 Hari $228.94 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 6.20M Pembelian Aktif 7 Hari $685.01 M Penjualan Aktif 7 Hari $678.81 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Hyperliquid Aliran Masuk Bersih Harga HYPEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $2.30 M 56.75 2026-07-27 -$13.41 M 57.44 2026-07-26 -$1.62 M 59.02 2026-07-25 -$7.17 M 57.74 2026-07-24 -$2.19 M 58.75 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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