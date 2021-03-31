Analisis Teknis Illuvium (ILV) Hari Ini Halaman Analisis Illuvium menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ILV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Illuvium di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Illuvium (ILV) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $2.874 -- -3.85% -0.39% -40.59%

Indikator Teknikal Illuvium

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Illuvium di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 1 Beli 12 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 2.8733 2.8726 R2 2.8726 2.8722 R1 2.8723 2.872 PP 2.8716 2.8716 S1 2.8713 2.8712 S2 2.8706 2.871 S3 2.8703 2.8706

Sinyal Pasar Illuvium Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.71M $2.46 M $1.75 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.11 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Illuvium Aliran Masuk Bersih Harga ILVUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 2.86 2026-07-27 -$0.02 M 2.83 2026-07-26 $0.00 M 2.94 2026-07-25 $0.00 M 2.89 2026-07-24 -$0.02 M 2.87 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Illuvium (ILV) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Illuvium secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ILV / USDT $2.874 $2.874 $2.874 0.00% 0.00% (USDT) Trade ILV / USDC $2.869 $2.869 $2.869 0.00% 0.00% (USDT) Trade