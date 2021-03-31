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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Illuvium, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Illuvium, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Illuvium (ILV) Hari Ini

Analisis Teknis Illuvium (ILV) Hari Ini

Halaman Analisis Illuvium menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ILV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Illuvium di bawah ini.

Perubahan Harga Illuvium (ILV)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$2.874---3.85%-0.39%-40.59%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Illuvium

Indikator Teknikal Illuvium

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Illuvium di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 1
Beli 12
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
2.8733
2.8726
R2
2.8726
2.8722
R1
2.8723
2.872
PP
2.8716
2.8716
S1
2.8713
2.8712
S2
2.8706
2.871
S3
2.8703
2.8706

Sinyal Pasar Illuvium

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.71M
$2.46 M
$1.75 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.11 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Illuvium

Aliran Masuk BersihHarga ILVUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M2.86
2026-07-27-$0.02 M2.83
2026-07-26$0.00 M2.94
2026-07-25$0.00 M2.89
2026-07-24-$0.02 M2.87

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Illuvium Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Illuvium (ILV) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Illuvium secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ILV/USDT
$2.874
$2.874$2.874
0.00%
0.00% (USDT)
ILV/USDC
$2.869
$2.869$2.869
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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USD
USD

1 ILV = 2.874 USD

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