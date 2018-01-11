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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang IOSToken, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang IOSToken, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis IOSToken (IOST) Hari Ini

Analisis Teknis IOSToken (IOST) Hari Ini

Halaman Analisis IOSToken menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IOST. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis IOSToken di bawah ini.

Perubahan Harga IOSToken (IOST)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0006258---6.07%-11.79%-42.38%
Ketahui selengkapnya tentang Harga IOSToken

Indikator Teknikal IOSToken

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari IOSToken di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 3
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 2Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0006247
0.0006247
R2
0.0006247
0.0006246
R1
0.0006246
0.0006246
PP
0.0006246
0.0006246
S1
0.0006245
0.0006245
S2
0.0006245
0.0006245
S3
0.0006244
0.0006245

Sinyal Pasar IOSToken

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.44M
$6.99 M
$7.43 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal IOSToken

Aliran Masuk BersihHarga IOSTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.02 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.02 M0.00
2026-07-24-$0.02 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi IOSToken Selengkapnya

Perdagangkan Pasar IOSToken (IOST) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume IOSToken secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
IOST/USDT
$0.0006258
$0.0006258$0.0006258
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 IOST = 0.0006258 USD

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