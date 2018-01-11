Analisis Teknis IOSToken (IOST) Hari Ini Halaman Analisis IOSToken menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari IOST. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis IOSToken di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga IOSToken (IOST) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0006258 -- -6.07% -11.79% -42.38%

Indikator Teknikal IOSToken

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari IOSToken di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 3 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 2 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0006247 0.0006247 R2 0.0006247 0.0006246 R1 0.0006246 0.0006246 PP 0.0006246 0.0006246 S1 0.0006245 0.0006245 S2 0.0006245 0.0006245 S3 0.0006244 0.0006245

Sinyal Pasar IOSToken Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.44M $6.99 M $7.43 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal IOSToken Aliran Masuk Bersih Harga IOSTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.02 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 $0.02 M 0.00 2026-07-24 -$0.02 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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