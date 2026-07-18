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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Jasmy, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Jasmy, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Jasmy (JASMY) Hari Ini

Analisis Teknis Jasmy (JASMY) Hari Ini

Halaman Analisis Jasmy menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JASMY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Jasmy di bawah ini.

Perubahan Harga Jasmy (JASMY)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.004423---4.25%-0.97%-25.19%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Jasmy

Indikator Teknikal Jasmy

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Jasmy di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 7
Netral 11
Beli 8
Moving Averages:NetralJual 5Netral 7Beli 2
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 4Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.004422
0.004421
R2
0.004421
0.00442
R1
0.00442
0.004419
PP
0.004419
0.004419
S1
0.004418
0.004418
S2
0.004417
0.004417
S3
0.004416
0.004417

Sinyal Pasar Jasmy

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.26M
$11.52 M
$12.78 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.87 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.82 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.98 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.95 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Jasmy

Aliran Masuk BersihHarga JASMYUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.06 M0.00
2026-07-27-$0.02 M0.00
2026-07-26-$0.02 M0.00
2026-07-25$0.01 M0.00
2026-07-24-$0.02 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Jasmy Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Jasmy (JASMY) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Jasmy secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
JASMY/USDT
$0.004423
$0.004423$0.004423
0.00%
0.00% (USDT)
JASMY/USDC
$0.004418
$0.004418$0.004418
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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JASMY
USD
USD

1 JASMY = 0.004423 USD

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