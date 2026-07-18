Analisis Teknis Jasmy (JASMY) Hari Ini Halaman Analisis Jasmy menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JASMY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Jasmy di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Jasmy (JASMY) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.004423 -- -4.25% -0.97% -25.19%

Indikator Teknikal Jasmy

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Jasmy di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 7 Netral 11 Beli 8 Moving Averages : Netral Jual 5 Netral 7 Beli 2 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 4 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.004422 0.004421 R2 0.004421 0.00442 R1 0.00442 0.004419 PP 0.004419 0.004419 S1 0.004418 0.004418 S2 0.004417 0.004417 S3 0.004416 0.004417

Sinyal Pasar Jasmy Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.26M $11.52 M $12.78 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $0.87 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.82 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $2.98 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.95 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Jasmy Aliran Masuk Bersih Harga JASMYUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.06 M 0.00 2026-07-27 -$0.02 M 0.00 2026-07-26 -$0.02 M 0.00 2026-07-25 $0.01 M 0.00 2026-07-24 -$0.02 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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