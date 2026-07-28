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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang JOE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang JOE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis JOE (JOE) Hari Ini

Analisis Teknis JOE (JOE) Hari Ini

Halaman Analisis JOE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JOE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis JOE di bawah ini.

Perubahan Harga JOE (JOE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02646---2.22%-7.62%-41.88%
Ketahui selengkapnya tentang Harga JOE

Indikator Teknikal JOE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari JOE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 5
Beli 5
Moving Averages:JualJual 9Netral 2Beli 3
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 3Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02644
0.02643
R2
0.02643
0.02642
R1
0.02642
0.02642
PP
0.02641
0.02641
S1
0.0264
0.0264
S2
0.02639
0.0264
S3
0.02638
0.02639

Sinyal Pasar JOE

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.07M
$1.75 M
$1.82 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.05 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.08 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal JOE

Aliran Masuk BersihHarga JOEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.03 M0.03
2026-07-27-$0.01 M0.03
2026-07-26-$0.01 M0.03
2026-07-25$0.02 M0.03
2026-07-24-$0.03 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar JOE (JOE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume JOE secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
JOE/USDT
$0.02646
$0.02646$0.02646
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 JOE = 0.02646 USD

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