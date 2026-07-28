Analisis Teknis JOE (JOE) Hari Ini Halaman Analisis JOE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JOE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis JOE di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga JOE (JOE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02646 -- -2.22% -7.62% -41.88%

Indikator Teknikal JOE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari JOE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 5 Beli 5 Moving Averages : Jual Jual 9 Netral 2 Beli 3 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 3 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02644 0.02643 R2 0.02643 0.02642 R1 0.02642 0.02642 PP 0.02641 0.02641 S1 0.0264 0.0264 S2 0.02639 0.0264 S3 0.02638 0.02639

Sinyal Pasar JOE Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.07M $1.75 M $1.82 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.08 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal JOE Aliran Masuk Bersih Harga JOEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.03 M 0.03 2026-07-27 -$0.01 M 0.03 2026-07-26 -$0.01 M 0.03 2026-07-25 $0.02 M 0.03 2026-07-24 -$0.03 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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