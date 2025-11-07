BursaDEX+
Harga live JUDO SHIBA hari ini adalah 0.000000399 USD. Lacak informasi harga aktual JSB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JSB dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live JUDO SHIBA hari ini adalah 0.000000399 USD. Lacak informasi harga aktual JSB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JSB dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 JSB ke USD:

$0.000000399
$0.000000399$0.000000399
+12.71%1D
USD
Grafik Harga Live JUDO SHIBA (JSB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:35:42 (UTC+8)

Informasi Harga JUDO SHIBA (JSB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003
Low 24 Jam
$ 0.00000041
$ 0.00000041$ 0.00000041
High 24 Jam

$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003

$ 0.00000041
$ 0.00000041$ 0.00000041

--
----

--
----

+13.03%

+12.71%

+6.97%

+6.97%

Harga aktual JUDO SHIBA (JSB) adalah $ 0.000000399. Selama 24 jam terakhir, JSB diperdagangkan antara low $ 0.0000003 dan high $ 0.00000041, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJSB adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JSB telah berubah sebesar +13.03% selama 1 jam terakhir, +12.71% selama 24 jam, dan +6.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar JUDO SHIBA (JSB)

--
----

$ 9.25K
$ 9.25K$ 9.25K

$ 3.99K
$ 3.99K$ 3.99K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar JUDO SHIBA saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 9.25K. Suplai beredar JSB adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.99K.

Riwayat Harga JUDO SHIBA (JSB) USD

Pantau perubahan harga JUDO SHIBA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000004499+12.71%
30 Days$ -0.012499601-100.00%
60 Hari$ -0.012499601-100.00%
90 Hari$ -0.012499601-100.00%
Perubahan Harga JUDO SHIBA Hari Ini

Hari ini, JSB tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000004499 (+12.71%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga JUDO SHIBA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.012499601 (-100.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga JUDO SHIBA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JSB terlihat mengalami perubahan $ -0.012499601 (-100.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga JUDO SHIBA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.012499601 (-100.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari JUDO SHIBA (JSB)?

Lihat halaman Riwayat Harga JUDO SHIBA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan JUDO SHIBA (JSB)

Tak lagi lemah, Shiba telah menjelma menjadi pejuang Macho sejati berkat kekuatan Judo. Kini, dengan kekuatan dan tekad yang tak tergoyahkan, Shiba ini siap menghancurkan reptil-reptil lemah itu—seperti Pepe si katak—dan makhluk apa pun yang menghalangi jalannya.

JUDO SHIBA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi JUDO SHIBA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa JSB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang JUDO SHIBA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli JUDO SHIBA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga JUDO SHIBA (USD)

Berapa nilai JUDO SHIBA (JSB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JUDO SHIBA (JSB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JUDO SHIBA.

Cek prediksi harga JUDO SHIBA sekarang!

Tokenomi JUDO SHIBA (JSB)

Memahami tokenomi JUDO SHIBA (JSB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JSB sekarang!

Cara membeli JUDO SHIBA (JSB)

Ingin mengetahui cara membeli JUDO SHIBA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli JUDO SHIBA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JSB ke Mata Uang Lokal

1 JUDO SHIBA(JSB) ke VND
0.010499685
1 JUDO SHIBA(JSB) ke AUD
A$0.00000061446
1 JUDO SHIBA(JSB) ke GBP
0.00000030324
1 JUDO SHIBA(JSB) ke EUR
0.00000034314
1 JUDO SHIBA(JSB) ke USD
$0.000000399
1 JUDO SHIBA(JSB) ke MYR
RM0.00000166782
1 JUDO SHIBA(JSB) ke TRY
0.00001683381
1 JUDO SHIBA(JSB) ke JPY
¥0.000060648
1 JUDO SHIBA(JSB) ke ARS
ARS$0.00057909663
1 JUDO SHIBA(JSB) ke RUB
0.00003241476
1 JUDO SHIBA(JSB) ke INR
0.00003537933
1 JUDO SHIBA(JSB) ke IDR
Rp0.00664999734
1 JUDO SHIBA(JSB) ke PHP
0.00002354898
1 JUDO SHIBA(JSB) ke EGP
￡E.0.0000188727
1 JUDO SHIBA(JSB) ke BRL
R$0.00000213465
1 JUDO SHIBA(JSB) ke CAD
C$0.00000056259
1 JUDO SHIBA(JSB) ke BDT
0.00004868199
1 JUDO SHIBA(JSB) ke NGN
0.00057409716
1 JUDO SHIBA(JSB) ke COP
$0.00152873259
1 JUDO SHIBA(JSB) ke ZAR
R.0.00000693063
1 JUDO SHIBA(JSB) ke UAH
0.00001678194
1 JUDO SHIBA(JSB) ke TZS
T.Sh.0.000980343
1 JUDO SHIBA(JSB) ke VES
Bs0.000090573
1 JUDO SHIBA(JSB) ke CLP
$0.000376257
1 JUDO SHIBA(JSB) ke PKR
Rs0.00011277336
1 JUDO SHIBA(JSB) ke KZT
0.00020988597
1 JUDO SHIBA(JSB) ke THB
฿0.0000129276
1 JUDO SHIBA(JSB) ke TWD
NT$0.00001236501
1 JUDO SHIBA(JSB) ke AED
د.إ0.00000146433
1 JUDO SHIBA(JSB) ke CHF
Fr0.0000003192
1 JUDO SHIBA(JSB) ke HKD
HK$0.00000310023
1 JUDO SHIBA(JSB) ke AMD
֏0.0001525776
1 JUDO SHIBA(JSB) ke MAD
.د.م0.0000037107
1 JUDO SHIBA(JSB) ke MXN
$0.00000740943
1 JUDO SHIBA(JSB) ke SAR
ريال0.00000149625
1 JUDO SHIBA(JSB) ke ETB
Br0.00006140211
1 JUDO SHIBA(JSB) ke KES
KSh0.00005153484
1 JUDO SHIBA(JSB) ke JOD
د.أ0.000000282891
1 JUDO SHIBA(JSB) ke PLN
0.00000146433
1 JUDO SHIBA(JSB) ke RON
лв0.0000017556
1 JUDO SHIBA(JSB) ke SEK
kr0.00000381843
1 JUDO SHIBA(JSB) ke BGN
лв0.00000067431
1 JUDO SHIBA(JSB) ke HUF
Ft0.00013339767
1 JUDO SHIBA(JSB) ke CZK
0.00000840294
1 JUDO SHIBA(JSB) ke KWD
د.ك0.000000122094
1 JUDO SHIBA(JSB) ke ILS
0.00000130473
1 JUDO SHIBA(JSB) ke BOB
Bs0.0000027531
1 JUDO SHIBA(JSB) ke AZN
0.0000006783
1 JUDO SHIBA(JSB) ke TJS
SM0.00000367878
1 JUDO SHIBA(JSB) ke GEL
0.00000108129
1 JUDO SHIBA(JSB) ke AOA
Kz0.00036571941
1 JUDO SHIBA(JSB) ke BHD
.د.ب0.000000150024
1 JUDO SHIBA(JSB) ke BMD
$0.000000399
1 JUDO SHIBA(JSB) ke DKK
kr0.00000257754
1 JUDO SHIBA(JSB) ke HNL
L0.00001050966
1 JUDO SHIBA(JSB) ke MUR
0.000018354
1 JUDO SHIBA(JSB) ke NAD
$0.00000693063
1 JUDO SHIBA(JSB) ke NOK
kr0.00000406581
1 JUDO SHIBA(JSB) ke NZD
$0.00000070623
1 JUDO SHIBA(JSB) ke PAB
B/.0.000000399
1 JUDO SHIBA(JSB) ke PGK
K0.0000016758
1 JUDO SHIBA(JSB) ke QAR
ر.ق0.00000145236
1 JUDO SHIBA(JSB) ke RSD
дин.0.00004048653
1 JUDO SHIBA(JSB) ke UZS
soʻm0.00480722781
1 JUDO SHIBA(JSB) ke ALL
L0.00003345615
1 JUDO SHIBA(JSB) ke ANG
ƒ0.00000071421
1 JUDO SHIBA(JSB) ke AWG
ƒ0.0000007182
1 JUDO SHIBA(JSB) ke BBD
$0.000000798
1 JUDO SHIBA(JSB) ke BAM
KM0.00000067431
1 JUDO SHIBA(JSB) ke BIF
Fr0.001176651
1 JUDO SHIBA(JSB) ke BND
$0.0000005187
1 JUDO SHIBA(JSB) ke BSD
$0.000000399
1 JUDO SHIBA(JSB) ke JMD
$0.00006397965
1 JUDO SHIBA(JSB) ke KHR
0.00160240794
1 JUDO SHIBA(JSB) ke KMF
Fr0.00016758
1 JUDO SHIBA(JSB) ke LAK
0.00867391287
1 JUDO SHIBA(JSB) ke LKR
රු0.00012164313
1 JUDO SHIBA(JSB) ke MDL
L0.000006783
1 JUDO SHIBA(JSB) ke MGA
Ar0.0017972955
1 JUDO SHIBA(JSB) ke MOP
P0.000003192
1 JUDO SHIBA(JSB) ke MVR
0.0000061446
1 JUDO SHIBA(JSB) ke MWK
MK0.00069270789
1 JUDO SHIBA(JSB) ke MZN
MT0.00002551605
1 JUDO SHIBA(JSB) ke NPR
रु0.0000565383
1 JUDO SHIBA(JSB) ke PYG
0.002829708
1 JUDO SHIBA(JSB) ke RWF
Fr0.000578949
1 JUDO SHIBA(JSB) ke SBD
$0.00000328377
1 JUDO SHIBA(JSB) ke SCR
0.00000600495
1 JUDO SHIBA(JSB) ke SRD
$0.0000153615
1 JUDO SHIBA(JSB) ke SVC
$0.00000348726
1 JUDO SHIBA(JSB) ke SZL
L0.00000692664
1 JUDO SHIBA(JSB) ke TMT
m0.0000013965
1 JUDO SHIBA(JSB) ke TND
د.ت0.000001180641
1 JUDO SHIBA(JSB) ke TTD
$0.00000270123
1 JUDO SHIBA(JSB) ke UGX
Sh0.001394904
1 JUDO SHIBA(JSB) ke XAF
Fr0.000226233
1 JUDO SHIBA(JSB) ke XCD
$0.0000010773
1 JUDO SHIBA(JSB) ke XOF
Fr0.000226233
1 JUDO SHIBA(JSB) ke XPF
Fr0.000041097
1 JUDO SHIBA(JSB) ke BWP
P0.00000536655
1 JUDO SHIBA(JSB) ke BZD
$0.00000080199
1 JUDO SHIBA(JSB) ke CVE
$0.00003824016
1 JUDO SHIBA(JSB) ke DJF
Fr0.000070623
1 JUDO SHIBA(JSB) ke DOP
$0.00002565969
1 JUDO SHIBA(JSB) ke DZD
د.ج0.00005209344
1 JUDO SHIBA(JSB) ke FJD
$0.00000090972
1 JUDO SHIBA(JSB) ke GNF
Fr0.003469305
1 JUDO SHIBA(JSB) ke GTQ
Q0.00000305634
1 JUDO SHIBA(JSB) ke GYD
$0.00008345484
1 JUDO SHIBA(JSB) ke ISK
kr0.000050274

Sumber Daya JUDO SHIBA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai JUDO SHIBA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi JUDO SHIBA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang JUDO SHIBA

Berapa nilai JUDO SHIBA (JSB) hari ini?
Harga live JSB dalam USD adalah 0.000000399 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JSB ke USD saat ini?
Harga JSB ke USD saat ini adalah $ 0.000000399. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar JUDO SHIBA?
Kapitalisasi pasar JSB adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JSB?
Suplai beredar JSB adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JSB?
JSB mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JSB?
JSB mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan JSB?
Volume perdagangan 24 jam live JSB adalah $ 9.25K USD.
Akankah harga JSB naik lebih tinggi tahun ini?
JSB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JSB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting JUDO SHIBA (JSB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

