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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Jupiter, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Jupiter, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Jupiter (JUP) Hari Ini

Analisis Teknis Jupiter (JUP) Hari Ini

Halaman Analisis Jupiter menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JUP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Jupiter di bawah ini.

Perubahan Harga Jupiter (JUP)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1868---5.61%-18.22%-1.53%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Jupiter

Indikator Teknikal Jupiter

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Jupiter di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 5
Beli 13
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 1Beli 12
Indikator Teknis:Strong SellJual 7Netral 4Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1868
0.1867
R2
0.1867
0.1866
R1
0.1865
0.1865
PP
0.1864
0.1864
S1
0.1862
0.1863
S2
0.1861
0.1862
S3
0.1859
0.1861

Sinyal Pasar Jupiter

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
8.00M
$20.21 M
$12.21 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.12M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.60 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.48 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$5.50 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$5.51 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Jupiter

Aliran Masuk BersihHarga JUPUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.19
2026-07-27-$0.02 M0.19
2026-07-26$0.01 M0.19
2026-07-25-$0.06 M0.19
2026-07-24-$0.25 M0.19

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Jupiter (JUP) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Jupiter secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
JUP/USDT
$0.1866
$0.1866$0.1866
0.00%
0.00% (USDT)
JUP/USDC
$0.1864
$0.1864$0.1864
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 JUP = 0.1868 USD

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