Analisis Teknis Jupiter (JUP) Hari Ini Halaman Analisis Jupiter menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari JUP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Jupiter di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Jupiter (JUP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1868 -- -5.61% -18.22% -1.53%

Indikator Teknikal Jupiter

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Jupiter di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 5 Beli 13 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 1 Beli 12 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 7 Netral 4 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1868 0.1867 R2 0.1867 0.1866 R1 0.1865 0.1865 PP 0.1864 0.1864 S1 0.1862 0.1863 S2 0.1861 0.1862 S3 0.1859 0.1861

Sinyal Pasar Jupiter Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 8.00M $20.21 M $12.21 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.12M Pembelian Aktif 3 Hari $1.60 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.48 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $5.50 M Penjualan Aktif 7 Hari $5.51 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Jupiter Aliran Masuk Bersih Harga JUPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.19 2026-07-27 -$0.02 M 0.19 2026-07-26 $0.01 M 0.19 2026-07-25 -$0.06 M 0.19 2026-07-24 -$0.25 M 0.19 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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