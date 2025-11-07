BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live KuCoin Token hari ini adalah 12.1822 USD. Lacak informasi harga aktual KCS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KCS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live KuCoin Token hari ini adalah 12.1822 USD. Lacak informasi harga aktual KCS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KCS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KCS

Info Harga KCS

Penjelasan KCS

Whitepaper KCS

Situs Web Resmi KCS

Tokenomi KCS

Prakiraan Harga KCS

Riwayat KCS

Panduan Membeli KCS

Konverter KCS ke Mata Uang Fiat

Spot KCS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo KuCoin Token

Harga KuCoin Token(KCS)

Harga Live 1 KCS ke USD:

$12.1834
$12.1834$12.1834
+0.13%1D
USD
Grafik Harga Live KuCoin Token (KCS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:51:16 (UTC+8)

Informasi Harga KuCoin Token (KCS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 11.8537
$ 11.8537$ 11.8537
Low 24 Jam
$ 12.63
$ 12.63$ 12.63
High 24 Jam

$ 11.8537
$ 11.8537$ 11.8537

$ 12.63
$ 12.63$ 12.63

$ 28.795176559830317
$ 28.795176559830317$ 28.795176559830317

$ 0.336503927826
$ 0.336503927826$ 0.336503927826

-0.49%

+0.13%

-8.31%

-8.31%

Harga aktual KuCoin Token (KCS) adalah $ 12.1822. Selama 24 jam terakhir, KCS diperdagangkan antara low $ 11.8537 dan high $ 12.63, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKCS adalah $ 28.795176559830317, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.336503927826.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KCS telah berubah sebesar -0.49% selama 1 jam terakhir, +0.13% selama 24 jam, dan -8.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar KuCoin Token (KCS)

No.50

$ 1.58B
$ 1.58B$ 1.58B

$ 674.84K
$ 674.84K$ 674.84K

$ 2.44B
$ 2.44B$ 2.44B

129.73M
129.73M 129.73M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

142,228,856.73556715
142,228,856.73556715 142,228,856.73556715

64.86%

0.04%

2021-04-23 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar KuCoin Token saat ini adalah $ 1.58B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 674.84K. Suplai beredar KCS adalah 129.73M, dan total suplainya sebesar 142228856.73556715. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.44B.

Riwayat Harga KuCoin Token (KCS) USD

Pantau perubahan harga KuCoin Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.015818+0.13%
30 Days$ -3.6624-23.12%
60 Hari$ -1.9805-13.99%
90 Hari$ +1.5026+14.06%
Perubahan Harga KuCoin Token Hari Ini

Hari ini, KCS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.015818 (+0.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga KuCoin Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -3.6624 (-23.12%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga KuCoin Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KCS terlihat mengalami perubahan $ -1.9805 (-13.99%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga KuCoin Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +1.5026 (+14.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari KuCoin Token (KCS)?

Lihat halaman Riwayat Harga KuCoin Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan KuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

KuCoin Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi KuCoin Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KCS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang KuCoin Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli KuCoin Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga KuCoin Token (USD)

Berapa nilai KuCoin Token (KCS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KuCoin Token (KCS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KuCoin Token.

Cek prediksi harga KuCoin Token sekarang!

Tokenomi KuCoin Token (KCS)

Memahami tokenomi KuCoin Token (KCS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KCS sekarang!

Cara membeli KuCoin Token (KCS)

Ingin mengetahui cara membeli KuCoin Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli KuCoin Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KCS ke Mata Uang Lokal

1 KuCoin Token(KCS) ke VND
320,574.593
1 KuCoin Token(KCS) ke AUD
A$18.760588
1 KuCoin Token(KCS) ke GBP
9.258472
1 KuCoin Token(KCS) ke EUR
10.476692
1 KuCoin Token(KCS) ke USD
$12.1822
1 KuCoin Token(KCS) ke MYR
RM50.799774
1 KuCoin Token(KCS) ke TRY
514.08884
1 KuCoin Token(KCS) ke JPY
¥1,863.8766
1 KuCoin Token(KCS) ke ARS
ARS$17,680.879614
1 KuCoin Token(KCS) ke RUB
989.80375
1 KuCoin Token(KCS) ke INR
1,080.195674
1 KuCoin Token(KCS) ke IDR
Rp203,036.585452
1 KuCoin Token(KCS) ke PHP
718.993444
1 KuCoin Token(KCS) ke EGP
￡E.576.096238
1 KuCoin Token(KCS) ke BRL
R$65.17477
1 KuCoin Token(KCS) ke CAD
C$17.176902
1 KuCoin Token(KCS) ke BDT
1,486.350222
1 KuCoin Token(KCS) ke NGN
17,528.236648
1 KuCoin Token(KCS) ke COP
$46,675.002902
1 KuCoin Token(KCS) ke ZAR
R.211.604814
1 KuCoin Token(KCS) ke UAH
512.383332
1 KuCoin Token(KCS) ke TZS
T.Sh.29,931.6654
1 KuCoin Token(KCS) ke VES
Bs2,765.3594
1 KuCoin Token(KCS) ke CLP
$11,487.8146
1 KuCoin Token(KCS) ke PKR
Rs3,443.177008
1 KuCoin Token(KCS) ke KZT
6,408.202666
1 KuCoin Token(KCS) ke THB
฿394.459636
1 KuCoin Token(KCS) ke TWD
NT$377.404556
1 KuCoin Token(KCS) ke AED
د.إ44.708674
1 KuCoin Token(KCS) ke CHF
Fr9.74576
1 KuCoin Token(KCS) ke HKD
HK$94.655694
1 KuCoin Token(KCS) ke AMD
֏4,658.47328
1 KuCoin Token(KCS) ke MAD
.د.م113.29446
1 KuCoin Token(KCS) ke MXN
$226.345276
1 KuCoin Token(KCS) ke SAR
ريال45.68325
1 KuCoin Token(KCS) ke ETB
Br1,874.718758
1 KuCoin Token(KCS) ke KES
KSh1,573.209308
1 KuCoin Token(KCS) ke JOD
د.أ8.6371798
1 KuCoin Token(KCS) ke PLN
44.830496
1 KuCoin Token(KCS) ke RON
лв53.60168
1 KuCoin Token(KCS) ke SEK
kr116.583654
1 KuCoin Token(KCS) ke BGN
лв20.587918
1 KuCoin Token(KCS) ke HUF
Ft4,078.356916
1 KuCoin Token(KCS) ke CZK
256.922598
1 KuCoin Token(KCS) ke KWD
د.ك3.7277532
1 KuCoin Token(KCS) ke ILS
39.835794
1 KuCoin Token(KCS) ke BOB
Bs84.05718
1 KuCoin Token(KCS) ke AZN
20.70974
1 KuCoin Token(KCS) ke TJS
SM112.319884
1 KuCoin Token(KCS) ke GEL
33.013762
1 KuCoin Token(KCS) ke AOA
Kz11,166.082698
1 KuCoin Token(KCS) ke BHD
.د.ب4.5926894
1 KuCoin Token(KCS) ke BMD
$12.1822
1 KuCoin Token(KCS) ke DKK
kr78.818834
1 KuCoin Token(KCS) ke HNL
L320.879148
1 KuCoin Token(KCS) ke MUR
559.650268
1 KuCoin Token(KCS) ke NAD
$211.604814
1 KuCoin Token(KCS) ke NOK
kr124.136618
1 KuCoin Token(KCS) ke NZD
$21.562494
1 KuCoin Token(KCS) ke PAB
B/.12.1822
1 KuCoin Token(KCS) ke PGK
K51.16524
1 KuCoin Token(KCS) ke QAR
ر.ق44.343208
1 KuCoin Token(KCS) ke RSD
дин.1,237.346054
1 KuCoin Token(KCS) ke UZS
soʻm146,773.460218
1 KuCoin Token(KCS) ke ALL
L1,021.47747
1 KuCoin Token(KCS) ke ANG
ƒ21.806138
1 KuCoin Token(KCS) ke AWG
ƒ21.92796
1 KuCoin Token(KCS) ke BBD
$24.3644
1 KuCoin Token(KCS) ke BAM
KM20.587918
1 KuCoin Token(KCS) ke BIF
Fr35,925.3078
1 KuCoin Token(KCS) ke BND
$15.83686
1 KuCoin Token(KCS) ke BSD
$12.1822
1 KuCoin Token(KCS) ke JMD
$1,953.41577
1 KuCoin Token(KCS) ke KHR
48,924.446132
1 KuCoin Token(KCS) ke KMF
Fr5,116.524
1 KuCoin Token(KCS) ke LAK
264,830.429486
1 KuCoin Token(KCS) ke LKR
රු3,713.987314
1 KuCoin Token(KCS) ke MDL
L207.0974
1 KuCoin Token(KCS) ke MGA
Ar54,874.7199
1 KuCoin Token(KCS) ke MOP
P97.4576
1 KuCoin Token(KCS) ke MVR
187.60588
1 KuCoin Token(KCS) ke MWK
MK21,149.639242
1 KuCoin Token(KCS) ke MZN
MT779.05169
1 KuCoin Token(KCS) ke NPR
रु1,726.21774
1 KuCoin Token(KCS) ke PYG
86,396.1624
1 KuCoin Token(KCS) ke RWF
Fr17,676.3722
1 KuCoin Token(KCS) ke SBD
$100.259506
1 KuCoin Token(KCS) ke SCR
170.5508
1 KuCoin Token(KCS) ke SRD
$469.0147
1 KuCoin Token(KCS) ke SVC
$106.472428
1 KuCoin Token(KCS) ke SZL
L211.482992
1 KuCoin Token(KCS) ke TMT
m42.6377
1 KuCoin Token(KCS) ke TND
د.ت36.0471298
1 KuCoin Token(KCS) ke TTD
$82.473494
1 KuCoin Token(KCS) ke UGX
Sh42,588.9712
1 KuCoin Token(KCS) ke XAF
Fr6,919.4896
1 KuCoin Token(KCS) ke XCD
$32.89194
1 KuCoin Token(KCS) ke XOF
Fr6,919.4896
1 KuCoin Token(KCS) ke XPF
Fr1,254.7666
1 KuCoin Token(KCS) ke BWP
P163.85059
1 KuCoin Token(KCS) ke BZD
$24.486222
1 KuCoin Token(KCS) ke CVE
$1,167.542048
1 KuCoin Token(KCS) ke DJF
Fr2,156.2494
1 KuCoin Token(KCS) ke DOP
$783.437282
1 KuCoin Token(KCS) ke DZD
د.ج1,589.533456
1 KuCoin Token(KCS) ke FJD
$27.775416
1 KuCoin Token(KCS) ke GNF
Fr105,924.229
1 KuCoin Token(KCS) ke GTQ
Q93.315652
1 KuCoin Token(KCS) ke GYD
$2,548.028952
1 KuCoin Token(KCS) ke ISK
kr1,534.9572

Sumber Daya KuCoin Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KuCoin Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi KuCoin Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KuCoin Token

Berapa nilai KuCoin Token (KCS) hari ini?
Harga live KCS dalam USD adalah 12.1822 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KCS ke USD saat ini?
Harga KCS ke USD saat ini adalah $ 12.1822. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar KuCoin Token?
Kapitalisasi pasar KCS adalah $ 1.58B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KCS?
Suplai beredar KCS adalah 129.73M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KCS?
KCS mencapai harga ATH sebesar 28.795176559830317 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KCS?
KCS mencapai harga ATL 0.336503927826 USD.
Berapa volume perdagangan KCS?
Volume perdagangan 24 jam live KCS adalah $ 674.84K USD.
Akankah harga KCS naik lebih tinggi tahun ini?
KCS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KCS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:51:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting KuCoin Token (KCS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator KCS ke USD

Jumlah

KCS
KCS
USD
USD

1 KCS = 12.1822 USD

Perdagangkan KCS

KCS/USDT
$12.1834
$12.1834$12.1834
+0.19%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,086.80
$101,086.80$101,086.80

-0.90%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.91
$3,296.91$3,296.91

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.98
$154.98$154.98

-0.60%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0120
$1.0120$1.0120

+17.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,086.80
$101,086.80$101,086.80

-0.90%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.91
$3,296.91$3,296.91

-0.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1982
$2.1982$2.1982

-1.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.98
$154.98$154.98

-0.60%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0010
$1.0010$1.0010

-1.48%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0843
$0.0843$0.0843

+68.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012009
$0.012009$0.012009

+1,100.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.428
$4.428$4.428

+342.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009106
$0.009106$0.009106

+326.71%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0843
$0.0843$0.0843

+68.60%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001742
$0.00001742$0.00001742

+61.74%