Apa yang dimaksud dengan KuCoin Token (KCS)

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

KuCoin Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi KuCoin Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa KCS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang KuCoin Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli KuCoin Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga KuCoin Token (USD)

Berapa nilai KuCoin Token (KCS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KuCoin Token (KCS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KuCoin Token.

Cek prediksi harga KuCoin Token sekarang!

Tokenomi KuCoin Token (KCS)

Memahami tokenomi KuCoin Token (KCS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KCS sekarang!

Cara membeli KuCoin Token (KCS)

Ingin mengetahui cara membeli KuCoin Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli KuCoin Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KCS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya KuCoin Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KuCoin Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KuCoin Token Berapa nilai KuCoin Token (KCS) hari ini? Harga live KCS dalam USD adalah 12.1822 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KCS ke USD saat ini? $ 12.1822 . Cobalah Harga KCS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar KuCoin Token? Kapitalisasi pasar KCS adalah $ 1.58B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KCS? Suplai beredar KCS adalah 129.73M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KCS? KCS mencapai harga ATH sebesar 28.795176559830317 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KCS? KCS mencapai harga ATL 0.336503927826 USD . Berapa volume perdagangan KCS? Volume perdagangan 24 jam live KCS adalah $ 674.84K USD . Akankah harga KCS naik lebih tinggi tahun ini? KCS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KCS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting KuCoin Token (KCS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

