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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kyber Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kyber Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Kyber Network (KNC) Hari Ini

Analisis Teknis Kyber Network (KNC) Hari Ini

Halaman Analisis Kyber Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KNC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kyber Network di bawah ini.

Perubahan Harga Kyber Network (KNC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1065---2.48%-2.03%-25.16%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Kyber Network

Indikator Teknikal Kyber Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kyber Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 7
Beli 10
Moving Averages:BeliJual 4Netral 1Beli 9
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 6Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1064
0.1063
R2
0.1063
0.1063
R1
0.1063
0.1063
PP
0.1062
0.1062
S1
0.1062
0.1062
S2
0.1061
0.1062
S3
0.1061
0.1061

Sinyal Pasar Kyber Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.72M
$10.70 M
$11.43 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Kyber Network

Aliran Masuk BersihHarga KNCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.11
2026-07-27$0.00 M0.11
2026-07-26-$0.02 M0.11
2026-07-25$0.00 M0.11
2026-07-24-$0.03 M0.11

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Kyber Network (KNC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Kyber Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
KNC/USDT
$0.1065
$0.1065$0.1065
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 KNC = 0.1065 USD

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