Analisis Teknis Kyber Network (KNC) Hari Ini Halaman Analisis Kyber Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KNC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kyber Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Kyber Network (KNC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1065 -- -2.48% -2.03% -25.16%

Indikator Teknikal Kyber Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kyber Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 7 Beli 10 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 9 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 6 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1064 0.1063 R2 0.1063 0.1063 R1 0.1063 0.1063 PP 0.1062 0.1062 S1 0.1062 0.1062 S2 0.1061 0.1062 S3 0.1061 0.1061

Sinyal Pasar Kyber Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.72M $10.70 M $11.43 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Kyber Network Aliran Masuk Bersih Harga KNCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.11 2026-07-27 $0.00 M 0.11 2026-07-26 -$0.02 M 0.11 2026-07-25 $0.00 M 0.11 2026-07-24 -$0.03 M 0.11 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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