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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kusama, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Kusama, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Kusama (KSM) Hari Ini

Analisis Teknis Kusama (KSM) Hari Ini

Halaman Analisis Kusama menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KSM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kusama di bawah ini.

Perubahan Harga Kusama (KSM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$3.065---6.96%-1.39%-35.94%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Kusama

Indikator Teknikal Kusama

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kusama di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 3
Beli 10
Moving Averages:NetralJual 6Netral 1Beli 7
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
3.0633
3.0626
R2
3.0626
3.0622
R1
3.0623
3.062
PP
3.0616
3.0616
S1
3.0613
3.0612
S2
3.0606
3.061
S3
3.0603
3.0606

Sinyal Pasar Kusama

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.03M
$1.81 M
$1.83 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.11 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Kusama

Aliran Masuk BersihHarga KSMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M3.07
2026-07-27-$0.05 M3.04
2026-07-26-$0.02 M3.13
2026-07-25$0.01 M3.10
2026-07-24$0.00 M3.05

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Kusama (KSM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Kusama secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
KSM/USDT
$3.065
$3.065$3.065
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 KSM = 3.065 USD

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