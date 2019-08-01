Analisis Teknis Kusama (KSM) Hari Ini Halaman Analisis Kusama menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari KSM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Kusama di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Kusama (KSM) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $3.065 -- -6.96% -1.39% -35.94%

Indikator Teknikal Kusama

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Kusama di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 3 Beli 10 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 1 Beli 7 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 3.0633 3.0626 R2 3.0626 3.0622 R1 3.0623 3.062 PP 3.0616 3.0616 S1 3.0613 3.0612 S2 3.0606 3.061 S3 3.0603 3.0606

Sinyal Pasar Kusama Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.03M $1.81 M $1.83 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.11 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Kusama Aliran Masuk Bersih Harga KSMUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 3.07 2026-07-27 -$0.05 M 3.04 2026-07-26 -$0.02 M 3.13 2026-07-25 $0.01 M 3.10 2026-07-24 $0.00 M 3.05 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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