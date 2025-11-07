BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Large Language Model hari ini adalah 0.0004823 USD. Lacak informasi harga aktual LLM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LLM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Large Language Model hari ini adalah 0.0004823 USD. Lacak informasi harga aktual LLM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LLM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LLM

Info Harga LLM

Penjelasan LLM

Tokenomi LLM

Prakiraan Harga LLM

Riwayat LLM

Panduan Membeli LLM

Konverter LLM ke Mata Uang Fiat

Spot LLM

Futures USDT-M LLM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Large Language Model

Harga Large Language Model(LLM)

Harga Live 1 LLM ke USD:

$0.0004823
$0.0004823$0.0004823
+2.44%1D
USD
Grafik Harga Live Large Language Model (LLM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:46:27 (UTC+8)

Informasi Harga Large Language Model (LLM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0004452
$ 0.0004452$ 0.0004452
Low 24 Jam
$ 0.0005376
$ 0.0005376$ 0.0005376
High 24 Jam

$ 0.0004452
$ 0.0004452$ 0.0004452

$ 0.0005376
$ 0.0005376$ 0.0005376

$ 0.1446668034210282
$ 0.1446668034210282$ 0.1446668034210282

$ 0.000426964474550841
$ 0.000426964474550841$ 0.000426964474550841

+0.04%

+2.44%

-14.58%

-14.58%

Harga aktual Large Language Model (LLM) adalah $ 0.0004823. Selama 24 jam terakhir, LLM diperdagangkan antara low $ 0.0004452 dan high $ 0.0005376, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLLM adalah $ 0.1446668034210282, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000426964474550841.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LLM telah berubah sebesar +0.04% selama 1 jam terakhir, +2.44% selama 24 jam, dan -14.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Large Language Model (LLM)

No.2510

$ 482.30K
$ 482.30K$ 482.30K

$ 57.67K
$ 57.67K$ 57.67K

$ 482.30K
$ 482.30K$ 482.30K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,360
999,997,360 999,997,360

SOL

Kapitalisasi Pasar Large Language Model saat ini adalah $ 482.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.67K. Suplai beredar LLM adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999997360. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 482.30K.

Riwayat Harga Large Language Model (LLM) USD

Pantau perubahan harga Large Language Model untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000011488+2.44%
30 Days$ -0.0006064-55.70%
60 Hari$ -0.0006288-56.60%
90 Hari$ -0.0006436-57.17%
Perubahan Harga Large Language Model Hari Ini

Hari ini, LLM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000011488 (+2.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Large Language Model 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0006064 (-55.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Large Language Model 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LLM terlihat mengalami perubahan $ -0.0006288 (-56.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Large Language Model 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0006436 (-57.17%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Large Language Model (LLM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Large Language Model sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Large Language Model (LLM)

$LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes.

Large Language Model tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Large Language Model Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LLM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Large Language Model di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Large Language Model dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Large Language Model (USD)

Berapa nilai Large Language Model (LLM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Large Language Model (LLM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Large Language Model.

Cek prediksi harga Large Language Model sekarang!

Tokenomi Large Language Model (LLM)

Memahami tokenomi Large Language Model (LLM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LLM sekarang!

Cara membeli Large Language Model (LLM)

Ingin mengetahui cara membeli Large Language Model? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Large Language Model di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LLM ke Mata Uang Lokal

1 Large Language Model(LLM) ke VND
12.6917245
1 Large Language Model(LLM) ke AUD
A$0.000742742
1 Large Language Model(LLM) ke GBP
0.000366548
1 Large Language Model(LLM) ke EUR
0.000414778
1 Large Language Model(LLM) ke USD
$0.0004823
1 Large Language Model(LLM) ke MYR
RM0.002016014
1 Large Language Model(LLM) ke TRY
0.020348237
1 Large Language Model(LLM) ke JPY
¥0.0733096
1 Large Language Model(LLM) ke ARS
ARS$0.699995751
1 Large Language Model(LLM) ke RUB
0.039182052
1 Large Language Model(LLM) ke INR
0.042765541
1 Large Language Model(LLM) ke IDR
Rp8.038330118
1 Large Language Model(LLM) ke PHP
0.028436408
1 Large Language Model(LLM) ke EGP
￡E.0.02281279
1 Large Language Model(LLM) ke BRL
R$0.002580305
1 Large Language Model(LLM) ke CAD
C$0.000680043
1 Large Language Model(LLM) ke BDT
0.058845423
1 Large Language Model(LLM) ke NGN
0.693952532
1 Large Language Model(LLM) ke COP
$1.847889043
1 Large Language Model(LLM) ke ZAR
R.0.008382374
1 Large Language Model(LLM) ke UAH
0.020285538
1 Large Language Model(LLM) ke TZS
T.Sh.1.1850111
1 Large Language Model(LLM) ke VES
Bs0.1094821
1 Large Language Model(LLM) ke CLP
$0.4548089
1 Large Language Model(LLM) ke PKR
Rs0.136317272
1 Large Language Model(LLM) ke KZT
0.253704269
1 Large Language Model(LLM) ke THB
฿0.015616874
1 Large Language Model(LLM) ke TWD
NT$0.014946477
1 Large Language Model(LLM) ke AED
د.إ0.001770041
1 Large Language Model(LLM) ke CHF
Fr0.00038584
1 Large Language Model(LLM) ke HKD
HK$0.003747471
1 Large Language Model(LLM) ke AMD
֏0.18443152
1 Large Language Model(LLM) ke MAD
.د.م0.00448539
1 Large Language Model(LLM) ke MXN
$0.008956311
1 Large Language Model(LLM) ke SAR
ريال0.001808625
1 Large Language Model(LLM) ke ETB
Br0.074221147
1 Large Language Model(LLM) ke KES
KSh0.062284222
1 Large Language Model(LLM) ke JOD
د.أ0.0003419507
1 Large Language Model(LLM) ke PLN
0.001774864
1 Large Language Model(LLM) ke RON
лв0.00212212
1 Large Language Model(LLM) ke SEK
kr0.004615611
1 Large Language Model(LLM) ke BGN
лв0.000815087
1 Large Language Model(LLM) ke HUF
Ft0.161358288
1 Large Language Model(LLM) ke CZK
0.010166884
1 Large Language Model(LLM) ke KWD
د.ك0.0001475838
1 Large Language Model(LLM) ke ILS
0.001577121
1 Large Language Model(LLM) ke BOB
Bs0.00332787
1 Large Language Model(LLM) ke AZN
0.00081991
1 Large Language Model(LLM) ke TJS
SM0.004446806
1 Large Language Model(LLM) ke GEL
0.001307033
1 Large Language Model(LLM) ke AOA
Kz0.442071357
1 Large Language Model(LLM) ke BHD
.د.ب0.0001813448
1 Large Language Model(LLM) ke BMD
$0.0004823
1 Large Language Model(LLM) ke DKK
kr0.003120481
1 Large Language Model(LLM) ke HNL
L0.012703782
1 Large Language Model(LLM) ke MUR
0.022171331
1 Large Language Model(LLM) ke NAD
$0.008377551
1 Large Language Model(LLM) ke NOK
kr0.00491946
1 Large Language Model(LLM) ke NZD
$0.000853671
1 Large Language Model(LLM) ke PAB
B/.0.0004823
1 Large Language Model(LLM) ke PGK
K0.00202566
1 Large Language Model(LLM) ke QAR
ر.ق0.001755572
1 Large Language Model(LLM) ke RSD
дин.0.048982388
1 Large Language Model(LLM) ke UZS
soʻm5.810842037
1 Large Language Model(LLM) ke ALL
L0.040440855
1 Large Language Model(LLM) ke ANG
ƒ0.000863317
1 Large Language Model(LLM) ke AWG
ƒ0.00086814
1 Large Language Model(LLM) ke BBD
$0.0009646
1 Large Language Model(LLM) ke BAM
KM0.000815087
1 Large Language Model(LLM) ke BIF
Fr1.4223027
1 Large Language Model(LLM) ke BND
$0.00062699
1 Large Language Model(LLM) ke BSD
$0.0004823
1 Large Language Model(LLM) ke JMD
$0.077336805
1 Large Language Model(LLM) ke KHR
1.936945738
1 Large Language Model(LLM) ke KMF
Fr0.202566
1 Large Language Model(LLM) ke LAK
10.484782399
1 Large Language Model(LLM) ke LKR
රු0.147038801
1 Large Language Model(LLM) ke MDL
L0.0081991
1 Large Language Model(LLM) ke MGA
Ar2.17252035
1 Large Language Model(LLM) ke MOP
P0.0038584
1 Large Language Model(LLM) ke MVR
0.00742742
1 Large Language Model(LLM) ke MWK
MK0.837325853
1 Large Language Model(LLM) ke MZN
MT0.030843085
1 Large Language Model(LLM) ke NPR
रु0.06834191
1 Large Language Model(LLM) ke PYG
3.4204716
1 Large Language Model(LLM) ke RWF
Fr0.6998173
1 Large Language Model(LLM) ke SBD
$0.003969329
1 Large Language Model(LLM) ke SCR
0.006959589
1 Large Language Model(LLM) ke SRD
$0.01856855
1 Large Language Model(LLM) ke SVC
$0.004215302
1 Large Language Model(LLM) ke SZL
L0.008372728
1 Large Language Model(LLM) ke TMT
m0.00168805
1 Large Language Model(LLM) ke TND
د.ت0.0014271257
1 Large Language Model(LLM) ke TTD
$0.003265171
1 Large Language Model(LLM) ke UGX
Sh1.6861208
1 Large Language Model(LLM) ke XAF
Fr0.2739464
1 Large Language Model(LLM) ke XCD
$0.00130221
1 Large Language Model(LLM) ke XOF
Fr0.2739464
1 Large Language Model(LLM) ke XPF
Fr0.0496769
1 Large Language Model(LLM) ke BWP
P0.006486935
1 Large Language Model(LLM) ke BZD
$0.000969423
1 Large Language Model(LLM) ke CVE
$0.046223632
1 Large Language Model(LLM) ke DJF
Fr0.0853671
1 Large Language Model(LLM) ke DOP
$0.031016713
1 Large Language Model(LLM) ke DZD
د.ج0.062978734
1 Large Language Model(LLM) ke FJD
$0.001099644
1 Large Language Model(LLM) ke GNF
Fr4.1935985
1 Large Language Model(LLM) ke GTQ
Q0.003694418
1 Large Language Model(LLM) ke GYD
$0.100877868
1 Large Language Model(LLM) ke ISK
kr0.0607698

Sumber Daya Large Language Model

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Large Language Model, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Large Language Model

Berapa nilai Large Language Model (LLM) hari ini?
Harga live LLM dalam USD adalah 0.0004823 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LLM ke USD saat ini?
Harga LLM ke USD saat ini adalah $ 0.0004823. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Large Language Model?
Kapitalisasi pasar LLM adalah $ 482.30K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LLM?
Suplai beredar LLM adalah 1000.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LLM?
LLM mencapai harga ATH sebesar 0.1446668034210282 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LLM?
LLM mencapai harga ATL 0.000426964474550841 USD.
Berapa volume perdagangan LLM?
Volume perdagangan 24 jam live LLM adalah $ 57.67K USD.
Akankah harga LLM naik lebih tinggi tahun ini?
LLM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LLM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:46:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Large Language Model (LLM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LLM ke USD

Jumlah

LLM
LLM
USD
USD

1 LLM = 0.0004823 USD

Perdagangkan LLM

LLM/USDT
$0.0004823
$0.0004823$0.0004823
+2.59%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,350.51
$101,350.51$101,350.51

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.69
$3,325.69$3,325.69

+0.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.50
$156.50$156.50

+0.37%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0494
$1.0494$1.0494

+22.30%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,350.51
$101,350.51$101,350.51

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.69
$3,325.69$3,325.69

+0.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.50
$156.50$156.50

+0.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2233
$2.2233$2.2233

-0.50%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0330
$1.0330$1.0330

+1.66%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.66
$30.66$30.66

+104.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0776
$0.0776$0.0776

+55.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017450
$0.017450$0.017450

+1,645.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009592
$0.009592$0.009592

+349.48%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.231
$4.231$4.231

+323.10%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.212
$2.212$2.212

+60.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0776
$0.0776$0.0776

+55.20%