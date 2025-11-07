BursaDEX+
Harga live Lofi hari ini adalah 0.01056 USD. Lacak informasi harga aktual LOFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LOFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LOFI

Info Harga LOFI

Penjelasan LOFI

Situs Web Resmi LOFI

Tokenomi LOFI

Prakiraan Harga LOFI

Riwayat LOFI

Panduan Membeli LOFI

Konverter LOFI ke Mata Uang Fiat

Spot LOFI

Futures USDT-M LOFI

Logo Lofi

Harga Lofi(LOFI)

Harga Live 1 LOFI ke USD:

$0.01051
$0.01051
+42.21%1D
USD
Grafik Harga Live Lofi (LOFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:39:47 (UTC+8)

Informasi Harga Lofi (LOFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00708
$ 0.00708
Low 24 Jam
$ 0.0125
$ 0.0125
High 24 Jam

$ 0.00708
$ 0.00708

$ 0.0125
$ 0.0125

$ 0.2213443972971052
$ 0.2213443972971052

$ 0.00540985323632827
$ 0.00540985323632827

+10.69%

+42.21%

+6.34%

+6.34%

Harga aktual Lofi (LOFI) adalah $ 0.01056. Selama 24 jam terakhir, LOFI diperdagangkan antara low $ 0.00708 dan high $ 0.0125, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLOFI adalah $ 0.2213443972971052, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00540985323632827.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LOFI telah berubah sebesar +10.69% selama 1 jam terakhir, +42.21% selama 24 jam, dan +6.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lofi (LOFI)

No.1178

$ 10.56M
$ 10.56M

$ 107.66K
$ 107.66K

$ 10.56M
$ 10.56M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

SUI

Kapitalisasi Pasar Lofi saat ini adalah $ 10.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 107.66K. Suplai beredar LOFI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.56M.

Riwayat Harga Lofi (LOFI) USD

Pantau perubahan harga Lofi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0031195+42.21%
30 Days$ -0.00775-42.33%
60 Hari$ -0.00932-46.89%
90 Hari$ -0.01831-63.43%
Perubahan Harga Lofi Hari Ini

Hari ini, LOFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0031195 (+42.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lofi 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00775 (-42.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lofi 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LOFI terlihat mengalami perubahan $ -0.00932 (-46.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lofi 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01831 (-63.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lofi (LOFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lofi sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lofi (LOFI)

Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future.

Lofi tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lofi Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LOFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lofi di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lofi dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lofi (USD)

Berapa nilai Lofi (LOFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lofi (LOFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lofi.

Cek prediksi harga Lofi sekarang!

Tokenomi Lofi (LOFI)

Memahami tokenomi Lofi (LOFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LOFI sekarang!

Cara membeli Lofi (LOFI)

Ingin mengetahui cara membeli Lofi? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lofi di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

kr1.33056

Sumber Daya Lofi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lofi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Lofi
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lofi

Berapa nilai Lofi (LOFI) hari ini?
Harga live LOFI dalam USD adalah 0.01056 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LOFI ke USD saat ini?
Harga LOFI ke USD saat ini adalah $ 0.01056. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lofi?
Kapitalisasi pasar LOFI adalah $ 10.56M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LOFI?
Suplai beredar LOFI adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LOFI?
LOFI mencapai harga ATH sebesar 0.2213443972971052 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LOFI?
LOFI mencapai harga ATL 0.00540985323632827 USD.
Berapa volume perdagangan LOFI?
Volume perdagangan 24 jam live LOFI adalah $ 107.66K USD.
Akankah harga LOFI naik lebih tinggi tahun ini?
LOFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LOFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:39:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Lofi (LOFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.01051
$101,162.01

$3,292.07

$153.99

$1.0656

$1.0004

$101,162.01

$3,292.07

$153.99

$2.1989

$1.0031

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.0469

$0.0003976

$0.011417

$4.220

$0.007713

$0.0000002461

$0.001781

