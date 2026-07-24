Tabel Konversi B-Lucky ke Dolar Hong Kong
Tabel Konversi LUCKY ke HKD
Tabel Konversi HKD ke LUCKY
- 1 LUCKY0.01684 HKD
- 5 LUCKY0.0842 HKD
- 10 LUCKY0.168401 HKD
- 50 LUCKY0.842003 HKD
- 100 LUCKY1.68 HKD
- 1,000 LUCKY16.84 HKD
- 5,000 LUCKY84.2 HKD
- 10,000 LUCKY168.4 HKD
- 1 HKD59.38 LUCKY
- 5 HKD296.9 LUCKY
- 10 HKD593.8 LUCKY
- 50 HKD2,969 LUCKY
- 100 HKD5,938 LUCKY
- 1,000 HKD59,382 LUCKY
- 5,000 HKD296,911 LUCKY
- 10,000 HKD593,822 LUCKY
B-Lucky (LUCKY) saat ini diperdagangkan seharga HK$ 0.01684 HKD , yang mencerminkan perubahan -0.27% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai HK$1.71K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar HK$16.84M HKD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman B-Lucky Harga khusus dari kami.
7.84B HKD
Suplai Peredaran
1.71K
Volume Trading 24 Jam
16.84M HKD
Kapitalisasi Pasar
-0.27%
Perubahan Harga (1 Hari)
HK$ 0.00216
High 24 Jam
HK$ 0.002145
Low 24 Jam
Grafik tren LUCKY ke HKD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi B-Lucky terhadap HKD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga B-Lucky saat ini.
Ringkasan Konversi LUCKY ke HKD
Per | 1 LUCKY = 0.01684 HKD | 1 HKD = 59.38 LUCKY
Kurs untuk 1 LUCKY ke HKD hari ini adalah 0.01684 HKD.
Pembelian 5 LUCKY akan dikenai biaya 0.0842 HKD, sedangkan 10 LUCKY memiliki nilai 0.168401 HKD.
1 HKD dapat di-trade dengan 59.38 LUCKY.
50 HKD dapat dikonversi ke 2,969 LUCKY, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 LUCKY ke HKD telah berubah sebesar +1.03% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.27%, sehingga mencapai high senilai 0.016942 HKD dan low senilai 0.016824 HKD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 LUCKY adalah 0.021342 HKD yang menunjukkan perubahan -21.10% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, LUCKY telah berubah sebesar 0.001153 HKD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +7.35% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga LUCKY ke HKD
Dalam 24 jam terakhir, B-Lucky (LUCKY) telah berfluktuasi antara 0.016824 HKD dan 0.016942 HKD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.016471 HKD dan high 0.017068 HKD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas LUCKY ke HKD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|HK$ 0
|HK$ 0
|HK$ 0
|HK$ 0
|Low
|HK$ 0
|HK$ 0
|HK$ 0
|HK$ 0
|Rata-rata
|HK$ 0
|HK$ 0
|HK$ 0
|HK$ 0
|Volatilitas
|+0.70%
|+3.58%
|+23.56%
|+203.75%
|Perubahan
|+0.05%
|+1.04%
|-21.09%
|+7.35%
Prakiraan Harga B-Lucky dalam HKD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga B-Lucky dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan LUCKY ke HKD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga LUCKY untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, B-Lucky dapat mencapai sekitar HK$0.017682 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga LUCKY untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, LUCKY mungkin naik menjadi sekitar HK$0.020469 HKD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga B-Lucky kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan B-Lucky
Ringkasan Dolar Hong Kong
Statistik Pasar LUCKY ke HKD
1,000,000,000
BSC
Kurs LUCKY ke HKD Saat Ini
Harga live B-Lucky (LUCKY) hari ini adalah HK$ 0.0168400572173408307532, dengan perubahan 0.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUCKY ke HKD saat ini adalah HK$ 0.0168400572173408307532 per LUCKY.
Telusuri B-Lucky Selengkapnya di MEXC
Dolar Hong Kong (HKD) adalah mata uang resmi Hong Kong, sebuah wilayah administratif khusus di Republik Rakyat Tiongkok. Sebagai salah satu pusat keuangan internasional terkemuka di dunia, mata uang Hong Kong memainkan peran penting dalam perekonomian daerah ini, yang sangat bergantung pada perdagangan dan keuangan internasional. HKD banyak digunakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari untuk transaksi mulai dari pembelian kecil hingga kesepakatan bisnis skala besar.
Dolar Hong Kong diterbitkan oleh Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA), yang secara de facto berfungsi sebagai bank sentral wilayah tersebut. HKMA mengikuti sistem nilai tukar terikat, yang berarti nilai HKD dikaitkan dengan nilai mata uang lain, menjadikannya jenis mata uang yang dipatok. Sistem ini bertujuan untuk mempertahankan nilai tukar yang stabil, memberikan kepastian dan stabilitas bagi perekonomian.
Sebagai pusat keuangan global, HKD merupakan salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Mata uang ini tidak hanya digunakan untuk transaksi domestik, tetapi juga untuk perdagangan internasional, terutama dalam hubungannya dengan daratan Tiongkok dan pasar-pasar Asia lainnya. HKD juga digunakan sebagai mata uang cadangan oleh berbagai bank dan lembaga keuangan di seluruh dunia, semakin meningkatkan signifikansinya di kancah global.
Dolar Hong Kong tersedia dalam berbagai pecahan baik dalam bentuk uang kertas maupun koin, sehingga cocok untuk segala jenis transaksi. Desain HKD mencerminkan sejarah dan budaya kaya wilayah ini, dengan gambar-gambar yang mewakili berbagai aspek warisan serta keindahan alam Hong Kong.
Kesimpulannya, Dolar Hong Kong lebih dari sekadar alat tukar di Hong Kong. Mata uang ini merupakan mata uang global yang signifikan dan memainkan peran penting dalam pasar keuangan dunia. Stabilitas dan penerimaan luasnya menjadikannya bagian penting dari lanskap ekonomi global. Namun, seperti halnya mata uang lain, nilainya dapat fluktuatif akibat berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi, permintaan pasar, dan peristiwa geopolitik. Oleh karena itu, penting untuk tetap terinformasi tentang faktor-faktor tersebut ketika bertransaksi dengan HKD.
Pasangan Perdagangan LUCKY yang Tersedia di MEXC
Spot
LUCKY/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot LUCKY, yang mencakup pasar tempat B-Lucky dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual LUCKY pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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Beli B-Lucky dengan HKD dalam 3 Langkah Mudah
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Danai akun Anda dengan HKD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari B-Lucky, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan HKD yang telah didepositkan.
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LUCKY dan HKD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
B-Lucky (LUCKY) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga B-Lucky
- Harga Saat Ini (USD): $0.002147
- Perubahan 7 Hari: +1.03%
- Tren 30 Hari: -21.10%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk LUCKY, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke HKD, harga USD LUCKY tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga LUCKY] [LUCKY ke USD]
Dolar Hong Kong (HKD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (HKD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- HKD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah LUCKY yang sama.
- HKD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs LUCKY ke HKD?
Kurs antara B-Lucky (LUCKY) dan Dolar Hong Kong (HKD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam LUCKY, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs LUCKY ke HKD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit HKD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal HKD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan HKD. Ketika HKD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti LUCKY, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti B-Lucky, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap LUCKY dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke HKD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs LUCKY ke HKD di Indonesia?
Kurs LUCKY ke HKD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari LUCKY (sering kali dalam HKD) yang dikonversi ke HKD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs LUCKY ke HKD sering berubah di Indonesia?
Kurs LUCKY ke HKD sering berubah karena LUCKY dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs LUCKY ke HKD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs LUCKY ke HKD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs LUCKY ke HKD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi LUCKY ke HKD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi LUCKY ke HKD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren LUCKY terhadap HKD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs LUCKY ke HKD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan HKD, sehingga memengaruhi kurs meskipun LUCKY tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs LUCKY ke HKD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs LUCKY ke HKD.
Dapatkah saya membandingkan kurs LUCKY ke HKD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs LUCKY keHKD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs LUCKY ke HKD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga LUCKY, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi LUCKY ke HKD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga LUCKY ke HKD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi LUCKY dan HKD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk LUCKY dan HKD.
Apa perbedaan antara mengonversi LUCKY ke HKD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara LUCKY dan HKD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah LUCKY ke HKD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga LUCKY dalam HKD atau stablecoin. LUCKY ke HKD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs LUCKY ke HKD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. HKD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs LUCKY ke HKD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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