Tabel Konversi B-Lucky ke Tala Samoa
Tabel Konversi LUCKY ke WST
Tabel Konversi WST ke LUCKY
- 1 LUCKY0.00585995 WST
- 5 LUCKY0.0293 WST
- 10 LUCKY0.058599 WST
- 50 LUCKY0.292997 WST
- 100 LUCKY0.585995 WST
- 1.000 LUCKY5,86 WST
- 5.000 LUCKY29,3 WST
- 10.000 LUCKY58,6 WST
- 1 WST170,6 LUCKY
- 5 WST853,2 LUCKY
- 10 WST1.706 LUCKY
- 50 WST8.532 LUCKY
- 100 WST17.065 LUCKY
- 1.000 WST170.650 LUCKY
- 5.000 WST853.250 LUCKY
- 10.000 WST1.706.500 LUCKY
B-Lucky (LUCKY) saat ini diperdagangkan seharga WS$ 0.00585995 WST , yang mencerminkan perubahan -0,32% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai WS$634,88 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar WS$5,86M WST. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman B-Lucky Harga khusus dari kami.
2,73B WST
Suplai Peredaran
634,88
Volume Trading 24 Jam
5,86M WST
Kapitalisasi Pasar
-0,32%
Perubahan Harga (1 Hari)
WS$ 0,00216
High 24 Jam
WS$ 0,002145
Low 24 Jam
Grafik tren LUCKY ke WST di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi B-Lucky terhadap WST. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga B-Lucky saat ini.
Ringkasan Konversi LUCKY ke WST
Per | 1 LUCKY = 0.00585995 WST | 1 WST = 170,6 LUCKY
Kurs untuk 1 LUCKY ke WST hari ini adalah 0.00585995 WST.
Pembelian 5 LUCKY akan dikenai biaya 0.0293 WST, sedangkan 10 LUCKY memiliki nilai 0.058599 WST.
1 WST dapat di-trade dengan 170,6 LUCKY.
50 WST dapat dikonversi ke 8.532 LUCKY, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 LUCKY ke WST telah berubah sebesar +1,22% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0,32%, sehingga mencapai high senilai 5.898.175.697.043.694 WST dan low senilai 5.857.216.143.592.003 WST.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 LUCKY adalah 736.452.771.061.428 WST yang menunjukkan perubahan -20,44% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, LUCKY telah berubah sebesar 3.986.729.869.298.053 WST, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +7,30% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga LUCKY ke WST
Dalam 24 jam terakhir, B-Lucky (LUCKY) telah berfluktuasi antara 5.857.216.143.592.003 WST dan 5.898.175.697.043.694 WST, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 5.734.337.483.236.924 WST dan high 5.941.865.887.392.166 WST. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas LUCKY ke WST secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|WS$ 0
|WS$ 0
|WS$ 0
|WS$ 0
|Low
|WS$ 0
|WS$ 0
|WS$ 0
|WS$ 0
|Rata-rata
|WS$ 0
|WS$ 0
|WS$ 0
|WS$ 0
|Volatilitas
|+0,70%
|+3,58%
|+23,77%
|+203,75%
|Perubahan
|0,00%
|+1,23%
|-20,43%
|+7,30%
Prakiraan Harga B-Lucky dalam WST untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga B-Lucky dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan LUCKY ke WST untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga LUCKY untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, B-Lucky dapat mencapai sekitar WS$0.00615294 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga LUCKY untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, LUCKY mungkin naik menjadi sekitar WS$0.0071228 WST, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga B-Lucky kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan B-Lucky
Ringkasan Tala Samoa
Statistik Pasar LUCKY ke WST
1.000.000.000
BSC
Kurs LUCKY ke WST Saat Ini
Harga live B-Lucky (LUCKY) hari ini adalah WS$ 0,005859946780488781248, dengan perubahan 0,32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUCKY ke WST saat ini adalah WS$ 0,005859946780488781248 per LUCKY.
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Tala Samoa adalah mata uang resmi Negara Merdeka Samoa, sebuah negara yang terletak di Samudra Pasifik. Mata uang fiat ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut, berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, serta sebagai penyimpan nilai bagi warga Samoa. Mata uang ini diatur oleh Bank Sentral Samoa, yang memastikan stabilitasnya dan mengelola peredaran mata uang tersebut.
Tala Samoa, yang dilambangkan dengan "WST," digunakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Samoa. Mata uang ini memfasilitasi transaksi di berbagai sektor, termasuk ritel, perdagangan, dan layanan. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas, masing-masing dengan berbagai pecahan yang sesuai untuk nilai transaksi yang berbeda-beda. Koin-koin tersebut berkisar dari 10 sene hingga 2 tala, sedangkan uang kertas berkisar dari 5 hingga 100 tala.
Tala Samoa tidak dikaitkan dengan mata uang lain, artinya nilainya fluktuatif berdasarkan dinamika pasar, termasuk faktor penawaran dan permintaan. Sistem nilai tukar mengambang ini dapat menyebabkan fluktuasi nilai Tala terhadap mata uang lain, yang pada gilirannya dapat memengaruhi biaya impor dan ekspor, serta faktor ekonomi lainnya.
Peran Tala dalam perekonomian Samoa tidak hanya terbatas pada memfasilitasi transaksi sehari-hari. Mata uang ini juga memegang peranan penting dalam kebijakan moneter negara tersebut. Bank Sentral Samoa menggunakan instrumen kebijakan moneter, seperti suku bunga dan persyaratan cadangan, untuk mengendalikan jumlah Tala yang beredar sehingga memengaruhi kondisi ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sebagai kesimpulan, Tala Samoa merupakan komponen vital dalam perekonomian Samoa. Tala adalah alat tukar utama yang digunakan dalam semua transaksi ekonomi, serta memainkan peran krusial dalam pelaksanaan kebijakan moneter negara tersebut. Seperti halnya mata uang fiat lainnya, nilai Tala tidak didukung oleh komoditas fisik melainkan oleh kepercayaan dan keyakinan para penggunanya serta stabilitas pemerintah yang menerbitkannya.
Pasangan Perdagangan LUCKY yang Tersedia di MEXC
Spot
LUCKY/USDT
|0,00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot LUCKY, yang mencakup pasar tempat B-Lucky dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual LUCKY pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
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LUCKY dan WST dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
B-Lucky (LUCKY) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga B-Lucky
- Harga Saat Ini (USD): $0,002146
- Perubahan 7 Hari: +1,22%
- Tren 30 Hari: -20,44%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk LUCKY, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke WST, harga USD LUCKY tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga LUCKY] [LUCKY ke USD]
Tala Samoa (WST) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (WST/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- WST yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah LUCKY yang sama.
- WST yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs LUCKY ke WST?
Kurs antara B-Lucky (LUCKY) dan Tala Samoa (WST) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam LUCKY, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs LUCKY ke WST. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit WST memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal WST
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan WST. Ketika WST melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti LUCKY, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti B-Lucky, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap LUCKY dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke WST.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs LUCKY ke WST di Indonesia?
Kurs LUCKY ke WST di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari LUCKY (sering kali dalam WST) yang dikonversi ke WST menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs LUCKY ke WST sering berubah di Indonesia?
Kurs LUCKY ke WST sering berubah karena LUCKY dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs LUCKY ke WST di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs LUCKY ke WST dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs LUCKY ke WST mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi LUCKY ke WST atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi LUCKY ke WST dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren LUCKY terhadap WST seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs LUCKY ke WST di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan WST, sehingga memengaruhi kurs meskipun LUCKY tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs LUCKY ke WST?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs LUCKY ke WST.
Dapatkah saya membandingkan kurs LUCKY ke WST dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs LUCKY keWST wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs LUCKY ke WST sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga LUCKY, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi LUCKY ke WST dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga LUCKY ke WST target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi LUCKY dan WST di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk LUCKY dan WST.
Apa perbedaan antara mengonversi LUCKY ke WST dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara LUCKY dan WST. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah LUCKY ke WST merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga LUCKY dalam WST atau stablecoin. LUCKY ke WST berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs LUCKY ke WST selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. WST dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs LUCKY ke WST yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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