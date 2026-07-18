Analisis Teknis Terra Classic (LUNC) Hari Ini Halaman Analisis Terra Classic menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LUNC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Terra Classic di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Terra Classic (LUNC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.00005178 -- -9.19% -16.07% -17.81%

Indikator Teknikal Terra Classic

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Terra Classic di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 3 Beli 9 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 1 Beli 2 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00005171 0.0000517 R2 0.0000517 0.0000517 R1 0.0000517 0.0000517 PP 0.00005169 0.00005169 S1 0.00005169 0.00005169 S2 0.00005168 0.00005169 S3 0.00005168 0.00005168

Sinyal Pasar Terra Classic Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -14.08M $6.63 M $20.71 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $1.63 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.60 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $3.73 M Penjualan Aktif 7 Hari $3.71 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Terra Classic Aliran Masuk Bersih Harga LUNCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.00 2026-07-27 -$0.09 M 0.00 2026-07-26 -$0.04 M 0.00 2026-07-25 -$0.02 M 0.00 2026-07-24 -$0.19 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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