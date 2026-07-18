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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Terra Classic, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Terra Classic, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Terra Classic (LUNC) Hari Ini

Analisis Teknis Terra Classic (LUNC) Hari Ini

Halaman Analisis Terra Classic menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari LUNC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Terra Classic di bawah ini.

Perubahan Harga Terra Classic (LUNC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.00005178---9.19%-16.07%-17.81%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Terra Classic

Indikator Teknikal Terra Classic

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Terra Classic di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 3
Beli 9
Moving Averages:Strong SellJual 11Netral 1Beli 2
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00005171
0.0000517
R2
0.0000517
0.0000517
R1
0.0000517
0.0000517
PP
0.00005169
0.00005169
S1
0.00005169
0.00005169
S2
0.00005168
0.00005169
S3
0.00005168
0.00005168

Sinyal Pasar Terra Classic

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-14.08M
$6.63 M
$20.71 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.63 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.60 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$3.73 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$3.71 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Terra Classic

Aliran Masuk BersihHarga LUNCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.00
2026-07-27-$0.09 M0.00
2026-07-26-$0.04 M0.00
2026-07-25-$0.02 M0.00
2026-07-24-$0.19 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Terra Classic Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Terra Classic (LUNC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Terra Classic secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LUNC/USDT
$0.00005175
$0.00005175$0.00005175
0.00%
0.00% (USDT)
LUNC/USDC
$0.00005171
$0.00005171$0.00005171
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator LUNC ke USD

Jumlah

LUNC
LUNC
USD
USD

1 LUNC = 0.00005178 USD

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