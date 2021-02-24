Analisis Teknis Mask Network (MASK) Hari Ini Halaman Analisis Mask Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MASK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Mask Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Mask Network (MASK) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.3633 -- -6.78% -6.30% -31.25%

Indikator Teknikal Mask Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Mask Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 2 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 1 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.3633 0.3633 R2 0.3633 0.3632 R1 0.3632 0.3632 PP 0.3632 0.3632 S1 0.3631 0.3631 S2 0.3631 0.3631 S3 0.363 0.3631

Sinyal Pasar Mask Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.18M $1.14 M $1.32 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Mask Network Aliran Masuk Bersih Harga MASKUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.36 2026-07-27 $0.00 M 0.36 2026-07-26 $0.01 M 0.38 2026-07-25 -$0.01 M 0.37 2026-07-24 $0.01 M 0.38 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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