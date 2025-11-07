BursaDEX+
Harga live MBD Financials hari ini adalah 0.00001016 USD. Lacak informasi harga aktual MBD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MBD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MBD

Info Harga MBD

Penjelasan MBD

Whitepaper MBD

Situs Web Resmi MBD

Tokenomi MBD

Prakiraan Harga MBD

Riwayat MBD

Panduan Membeli MBD

Logo MBD Financials

Harga MBD Financials(MBD)

Harga Live 1 MBD ke USD:

$0.00001016
-4.60%1D
Grafik Harga Live MBD Financials (MBD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:40:52 (UTC+8)

Informasi Harga MBD Financials (MBD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000903
Low 24 Jam
$ 0.000012
High 24 Jam

$ 0.00000903
$ 0.000012
$ 0.014133445527232025
$ 0.000001013727336322
-2.12%

-4.60%

-8.80%

-8.80%

Harga aktual MBD Financials (MBD) adalah $ 0.00001016. Selama 24 jam terakhir, MBD diperdagangkan antara low $ 0.00000903 dan high $ 0.000012, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMBD adalah $ 0.014133445527232025, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000001013727336322.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MBD telah berubah sebesar -2.12% selama 1 jam terakhir, -4.60% selama 24 jam, dan -8.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MBD Financials (MBD)

No.2774

$ 263.56K
$ 46.39K
$ 406.40K
25.94B
40,000,000,000
40,000,000,000
64.85%

ETH

Kapitalisasi Pasar MBD Financials saat ini adalah $ 263.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 46.39K. Suplai beredar MBD adalah 25.94B, dan total suplainya sebesar 40000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 406.40K.

Riwayat Harga MBD Financials (MBD) USD

Pantau perubahan harga MBD Financials untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000004899-4.60%
30 Days$ -0.0000063-38.28%
60 Hari$ -0.00001082-51.58%
90 Hari$ -0.00000833-45.06%
Perubahan Harga MBD Financials Hari Ini

Hari ini, MBD tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000004899 (-4.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MBD Financials 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000063 (-38.28%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MBD Financials 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MBD terlihat mengalami perubahan $ -0.00001082 (-51.58%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MBD Financials 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00000833 (-45.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MBD Financials (MBD)?

Lihat halaman Riwayat Harga MBD Financials sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MBD Financials (MBD)

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

MBD Financials tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MBD Financials Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MBD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MBD Financials di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MBD Financials dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MBD Financials (USD)

Berapa nilai MBD Financials (MBD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MBD Financials (MBD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MBD Financials.

Cek prediksi harga MBD Financials sekarang!

Tokenomi MBD Financials (MBD)

Memahami tokenomi MBD Financials (MBD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MBD sekarang!

Cara membeli MBD Financials (MBD)

Ingin mengetahui cara membeli MBD Financials? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MBD Financials di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MBD ke Mata Uang Lokal

1 MBD Financials(MBD) ke VND
0.2673604
1 MBD Financials(MBD) ke AUD
A$0.0000156464
1 MBD Financials(MBD) ke GBP
0.0000077216
1 MBD Financials(MBD) ke EUR
0.0000087376
1 MBD Financials(MBD) ke USD
$0.00001016
1 MBD Financials(MBD) ke MYR
RM0.0000424688
1 MBD Financials(MBD) ke TRY
0.0004286504
1 MBD Financials(MBD) ke JPY
¥0.00154432
1 MBD Financials(MBD) ke ARS
ARS$0.0147459192
1 MBD Financials(MBD) ke RUB
0.0008253984
1 MBD Financials(MBD) ke INR
0.0009008872
1 MBD Financials(MBD) ke IDR
Rp0.1693332656
1 MBD Financials(MBD) ke PHP
0.0005996432
1 MBD Financials(MBD) ke EGP
￡E.0.000480568
1 MBD Financials(MBD) ke BRL
R$0.000054356
1 MBD Financials(MBD) ke CAD
C$0.0000143256
1 MBD Financials(MBD) ke BDT
0.0012396216
1 MBD Financials(MBD) ke NGN
0.0146186144
1 MBD Financials(MBD) ke COP
$0.0389271256
1 MBD Financials(MBD) ke ZAR
R.0.0001764792
1 MBD Financials(MBD) ke UAH
0.0004273296
1 MBD Financials(MBD) ke TZS
T.Sh.0.02496312
1 MBD Financials(MBD) ke VES
Bs0.00230632
1 MBD Financials(MBD) ke CLP
$0.00958088
1 MBD Financials(MBD) ke PKR
Rs0.0028716224
1 MBD Financials(MBD) ke KZT
0.0053444648
1 MBD Financials(MBD) ke THB
฿0.000329184
1 MBD Financials(MBD) ke TWD
NT$0.0003148584
1 MBD Financials(MBD) ke AED
د.إ0.0000372872
1 MBD Financials(MBD) ke CHF
Fr0.000008128
1 MBD Financials(MBD) ke HKD
HK$0.0000789432
1 MBD Financials(MBD) ke AMD
֏0.003885184
1 MBD Financials(MBD) ke MAD
.د.م0.000094488
1 MBD Financials(MBD) ke MXN
$0.0001886712
1 MBD Financials(MBD) ke SAR
ريال0.0000381
1 MBD Financials(MBD) ke ETB
Br0.0015635224
1 MBD Financials(MBD) ke KES
KSh0.0013122656
1 MBD Financials(MBD) ke JOD
د.أ0.00000720344
1 MBD Financials(MBD) ke PLN
0.0000372872
1 MBD Financials(MBD) ke RON
лв0.000044704
1 MBD Financials(MBD) ke SEK
kr0.0000972312
1 MBD Financials(MBD) ke BGN
лв0.0000171704
1 MBD Financials(MBD) ke HUF
Ft0.0033967928
1 MBD Financials(MBD) ke CZK
0.0002139696
1 MBD Financials(MBD) ke KWD
د.ك0.00000310896
1 MBD Financials(MBD) ke ILS
0.0000332232
1 MBD Financials(MBD) ke BOB
Bs0.000070104
1 MBD Financials(MBD) ke AZN
0.000017272
1 MBD Financials(MBD) ke TJS
SM0.0000936752
1 MBD Financials(MBD) ke GEL
0.0000275336
1 MBD Financials(MBD) ke AOA
Kz0.0093125544
1 MBD Financials(MBD) ke BHD
.د.ب0.00000382016
1 MBD Financials(MBD) ke BMD
$0.00001016
1 MBD Financials(MBD) ke DKK
kr0.0000656336
1 MBD Financials(MBD) ke HNL
L0.0002676144
1 MBD Financials(MBD) ke MUR
0.00046736
1 MBD Financials(MBD) ke NAD
$0.0001764792
1 MBD Financials(MBD) ke NOK
kr0.0001035304
1 MBD Financials(MBD) ke NZD
$0.0000179832
1 MBD Financials(MBD) ke PAB
B/.0.00001016
1 MBD Financials(MBD) ke PGK
K0.000042672
1 MBD Financials(MBD) ke QAR
ر.ق0.0000369824
1 MBD Financials(MBD) ke RSD
дин.0.0010309352
1 MBD Financials(MBD) ke UZS
soʻm0.1224096104
1 MBD Financials(MBD) ke ALL
L0.000851916
1 MBD Financials(MBD) ke ANG
ƒ0.0000181864
1 MBD Financials(MBD) ke AWG
ƒ0.000018288
1 MBD Financials(MBD) ke BBD
$0.00002032
1 MBD Financials(MBD) ke BAM
KM0.0000171704
1 MBD Financials(MBD) ke BIF
Fr0.02996184
1 MBD Financials(MBD) ke BND
$0.000013208
1 MBD Financials(MBD) ke BSD
$0.00001016
1 MBD Financials(MBD) ke JMD
$0.001629156
1 MBD Financials(MBD) ke KHR
0.0408031696
1 MBD Financials(MBD) ke KMF
Fr0.0042672
1 MBD Financials(MBD) ke LAK
0.2208695608
1 MBD Financials(MBD) ke LKR
රු0.0030974792
1 MBD Financials(MBD) ke MDL
L0.00017272
1 MBD Financials(MBD) ke MGA
Ar0.04576572
1 MBD Financials(MBD) ke MOP
P0.00008128
1 MBD Financials(MBD) ke MVR
0.000156464
1 MBD Financials(MBD) ke MWK
MK0.0176388776
1 MBD Financials(MBD) ke MZN
MT0.000649732
1 MBD Financials(MBD) ke NPR
रु0.001439672
1 MBD Financials(MBD) ke PYG
0.07205472
1 MBD Financials(MBD) ke RWF
Fr0.01474216
1 MBD Financials(MBD) ke SBD
$0.0000836168
1 MBD Financials(MBD) ke SCR
0.000152908
1 MBD Financials(MBD) ke SRD
$0.00039116
1 MBD Financials(MBD) ke SVC
$0.0000887984
1 MBD Financials(MBD) ke SZL
L0.0001763776
1 MBD Financials(MBD) ke TMT
m0.00003556
1 MBD Financials(MBD) ke TND
د.ت0.00003006344
1 MBD Financials(MBD) ke TTD
$0.0000687832
1 MBD Financials(MBD) ke UGX
Sh0.03551936
1 MBD Financials(MBD) ke XAF
Fr0.00576072
1 MBD Financials(MBD) ke XCD
$0.000027432
1 MBD Financials(MBD) ke XOF
Fr0.00576072
1 MBD Financials(MBD) ke XPF
Fr0.00104648
1 MBD Financials(MBD) ke BWP
P0.000136652
1 MBD Financials(MBD) ke BZD
$0.0000204216
1 MBD Financials(MBD) ke CVE
$0.0009737344
1 MBD Financials(MBD) ke DJF
Fr0.00179832
1 MBD Financials(MBD) ke DOP
$0.0006533896
1 MBD Financials(MBD) ke DZD
د.ج0.0013264896
1 MBD Financials(MBD) ke FJD
$0.0000231648
1 MBD Financials(MBD) ke GNF
Fr0.0883412
1 MBD Financials(MBD) ke GTQ
Q0.0000778256
1 MBD Financials(MBD) ke GYD
$0.0021250656
1 MBD Financials(MBD) ke ISK
kr0.00128016

Sumber Daya MBD Financials

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MBD Financials, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MBD Financials
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MBD Financials

Berapa nilai MBD Financials (MBD) hari ini?
Harga live MBD dalam USD adalah 0.00001016 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MBD ke USD saat ini?
Harga MBD ke USD saat ini adalah $ 0.00001016. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MBD Financials?
Kapitalisasi pasar MBD adalah $ 263.56K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MBD?
Suplai beredar MBD adalah 25.94B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MBD?
MBD mencapai harga ATH sebesar 0.014133445527232025 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MBD?
MBD mencapai harga ATL 0.000001013727336322 USD.
Berapa volume perdagangan MBD?
Volume perdagangan 24 jam live MBD adalah $ 46.39K USD.
Akankah harga MBD naik lebih tinggi tahun ini?
MBD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MBD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:40:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MBD Financials (MBD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

