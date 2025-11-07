BursaDEX+
Harga live MCDEX hari ini adalah 2.513 USD. Lacak informasi harga aktual MCB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MCB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MCB

Info Harga MCB

Penjelasan MCB

Whitepaper MCB

Situs Web Resmi MCB

Tokenomi MCB

Prakiraan Harga MCB

Riwayat MCB

Panduan Membeli MCB

Konverter MCB ke Mata Uang Fiat

Harga MCDEX(MCB)

Harga Live 1 MCB ke USD:

$2.513
-0.39%1D
USD
Grafik Harga Live MCDEX (MCB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:56:45 (UTC+8)

Informasi Harga MCDEX (MCB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.463
Low 24 Jam
$ 2.576
High 24 Jam

$ 2.463
$ 2.576
$ 67.85588276804424
$ 0.95068738
-1.96%

-0.38%

-10.92%

-10.92%

Harga aktual MCDEX (MCB) adalah $ 2.513. Selama 24 jam terakhir, MCB diperdagangkan antara low $ 2.463 dan high $ 2.576, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMCB adalah $ 67.85588276804424, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.95068738.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MCB telah berubah sebesar -1.96% selama 1 jam terakhir, -0.38% selama 24 jam, dan -10.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MCDEX (MCB)

No.1105

$ 9.60M
$ 55.71K
$ 12.07M
3.82M
4,803,143
4,803,143
79.56%

ETH

Kapitalisasi Pasar MCDEX saat ini adalah $ 9.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.71K. Suplai beredar MCB adalah 3.82M, dan total suplainya sebesar 4803143. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.07M.

Riwayat Harga MCDEX (MCB) USD

Pantau perubahan harga MCDEX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00984-0.38%
30 Days$ +0.581+30.07%
60 Hari$ +0.251+11.09%
90 Hari$ +0.015+0.60%
Perubahan Harga MCDEX Hari Ini

Hari ini, MCB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00984 (-0.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MCDEX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.581 (+30.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MCDEX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MCB terlihat mengalami perubahan $ +0.251 (+11.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MCDEX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.015 (+0.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MCDEX (MCB)?

Lihat halaman Riwayat Harga MCDEX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MCDEX (MCB)

MCDEX (MCB) is an exchange token of MonteCarloDEX which claims to be a decentralized derivatives exchange for trading perpetual and futures contracts.

MCDEX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MCDEX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MCB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MCDEX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MCDEX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MCDEX (USD)

Berapa nilai MCDEX (MCB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MCDEX (MCB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MCDEX.

Cek prediksi harga MCDEX sekarang!

Tokenomi MCDEX (MCB)

Memahami tokenomi MCDEX (MCB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MCB sekarang!

Cara membeli MCDEX (MCB)

Ingin mengetahui cara membeli MCDEX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MCDEX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MCB ke Mata Uang Lokal

1 MCDEX(MCB) ke VND
66,129.595
1 MCDEX(MCB) ke AUD
A$3.87002
1 MCDEX(MCB) ke GBP
1.90988
1 MCDEX(MCB) ke EUR
2.16118
1 MCDEX(MCB) ke USD
$2.513
1 MCDEX(MCB) ke MYR
RM10.47921
1 MCDEX(MCB) ke TRY
106.0486
1 MCDEX(MCB) ke JPY
¥384.489
1 MCDEX(MCB) ke ARS
ARS$3,647.29281
1 MCDEX(MCB) ke RUB
204.15612
1 MCDEX(MCB) ke INR
222.82771
1 MCDEX(MCB) ke IDR
Rp41,883.31658
1 MCDEX(MCB) ke PHP
148.44291
1 MCDEX(MCB) ke EGP
￡E.118.8649
1 MCDEX(MCB) ke BRL
R$13.44455
1 MCDEX(MCB) ke CAD
C$3.54333
1 MCDEX(MCB) ke BDT
306.61113
1 MCDEX(MCB) ke NGN
3,615.80492
1 MCDEX(MCB) ke COP
$9,628.33333
1 MCDEX(MCB) ke ZAR
R.43.67594
1 MCDEX(MCB) ke UAH
105.69678
1 MCDEX(MCB) ke TZS
T.Sh.6,174.441
1 MCDEX(MCB) ke VES
Bs570.451
1 MCDEX(MCB) ke CLP
$2,369.759
1 MCDEX(MCB) ke PKR
Rs710.27432
1 MCDEX(MCB) ke KZT
1,321.91339
1 MCDEX(MCB) ke THB
฿81.4212
1 MCDEX(MCB) ke TWD
NT$77.87787
1 MCDEX(MCB) ke AED
د.إ9.22271
1 MCDEX(MCB) ke CHF
Fr2.0104
1 MCDEX(MCB) ke HKD
HK$19.52601
1 MCDEX(MCB) ke AMD
֏960.9712
1 MCDEX(MCB) ke MAD
.د.م23.3709
1 MCDEX(MCB) ke MXN
$46.69154
1 MCDEX(MCB) ke SAR
ريال9.42375
1 MCDEX(MCB) ke ETB
Br386.72557
1 MCDEX(MCB) ke KES
KSh324.52882
1 MCDEX(MCB) ke JOD
د.أ1.781717
1 MCDEX(MCB) ke PLN
9.24784
1 MCDEX(MCB) ke RON
лв11.0572
1 MCDEX(MCB) ke SEK
kr24.07454
1 MCDEX(MCB) ke BGN
лв4.24697
1 MCDEX(MCB) ke HUF
Ft841.57857
1 MCDEX(MCB) ke CZK
52.99917
1 MCDEX(MCB) ke KWD
د.ك0.768978
1 MCDEX(MCB) ke ILS
8.21751
1 MCDEX(MCB) ke BOB
Bs17.3397
1 MCDEX(MCB) ke AZN
4.2721
1 MCDEX(MCB) ke TJS
SM23.16986
1 MCDEX(MCB) ke GEL
6.81023
1 MCDEX(MCB) ke AOA
Kz2,303.39067
1 MCDEX(MCB) ke BHD
.د.ب0.947401
1 MCDEX(MCB) ke BMD
$2.513
1 MCDEX(MCB) ke DKK
kr16.25911
1 MCDEX(MCB) ke HNL
L66.19242
1 MCDEX(MCB) ke MUR
115.44722
1 MCDEX(MCB) ke NAD
$43.65081
1 MCDEX(MCB) ke NOK
kr25.65773
1 MCDEX(MCB) ke NZD
$4.44801
1 MCDEX(MCB) ke PAB
B/.2.513
1 MCDEX(MCB) ke PGK
K10.5546
1 MCDEX(MCB) ke QAR
ر.ق9.14732
1 MCDEX(MCB) ke RSD
дин.255.29567
1 MCDEX(MCB) ke UZS
soʻm30,277.10147
1 MCDEX(MCB) ke ALL
L210.71505
1 MCDEX(MCB) ke ANG
ƒ4.49827
1 MCDEX(MCB) ke AWG
ƒ4.5234
1 MCDEX(MCB) ke BBD
$5.026
1 MCDEX(MCB) ke BAM
KM4.24697
1 MCDEX(MCB) ke BIF
Fr7,410.837
1 MCDEX(MCB) ke BND
$3.2669
1 MCDEX(MCB) ke BSD
$2.513
1 MCDEX(MCB) ke JMD
$402.95955
1 MCDEX(MCB) ke KHR
10,092.35878
1 MCDEX(MCB) ke KMF
Fr1,055.46
1 MCDEX(MCB) ke LAK
54,630.43369
1 MCDEX(MCB) ke LKR
රු766.13831
1 MCDEX(MCB) ke MDL
L42.721
1 MCDEX(MCB) ke MGA
Ar11,319.8085
1 MCDEX(MCB) ke MOP
P20.104
1 MCDEX(MCB) ke MVR
38.7002
1 MCDEX(MCB) ke MWK
MK4,362.84443
1 MCDEX(MCB) ke MZN
MT160.70635
1 MCDEX(MCB) ke NPR
रु356.0921
1 MCDEX(MCB) ke PYG
17,822.196
1 MCDEX(MCB) ke RWF
Fr3,646.363
1 MCDEX(MCB) ke SBD
$20.68199
1 MCDEX(MCB) ke SCR
35.182
1 MCDEX(MCB) ke SRD
$96.7505
1 MCDEX(MCB) ke SVC
$21.96362
1 MCDEX(MCB) ke SZL
L43.62568
1 MCDEX(MCB) ke TMT
m8.7955
1 MCDEX(MCB) ke TND
د.ت7.435967
1 MCDEX(MCB) ke TTD
$17.01301
1 MCDEX(MCB) ke UGX
Sh8,785.448
1 MCDEX(MCB) ke XAF
Fr1,427.384
1 MCDEX(MCB) ke XCD
$6.7851
1 MCDEX(MCB) ke XOF
Fr1,427.384
1 MCDEX(MCB) ke XPF
Fr258.839
1 MCDEX(MCB) ke BWP
P33.79985
1 MCDEX(MCB) ke BZD
$5.05113
1 MCDEX(MCB) ke CVE
$240.84592
1 MCDEX(MCB) ke DJF
Fr444.801
1 MCDEX(MCB) ke DOP
$161.61103
1 MCDEX(MCB) ke DZD
د.ج327.89624
1 MCDEX(MCB) ke FJD
$5.72964
1 MCDEX(MCB) ke GNF
Fr21,850.535
1 MCDEX(MCB) ke GTQ
Q19.24958
1 MCDEX(MCB) ke GYD
$525.61908
1 MCDEX(MCB) ke ISK
kr316.638

Sumber Daya MCDEX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MCDEX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MCDEX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MCDEX

Berapa nilai MCDEX (MCB) hari ini?
Harga live MCB dalam USD adalah 2.513 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MCB ke USD saat ini?
Harga MCB ke USD saat ini adalah $ 2.513. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MCDEX?
Kapitalisasi pasar MCB adalah $ 9.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MCB?
Suplai beredar MCB adalah 3.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MCB?
MCB mencapai harga ATH sebesar 67.85588276804424 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MCB?
MCB mencapai harga ATL 0.95068738 USD.
Berapa volume perdagangan MCB?
Volume perdagangan 24 jam live MCB adalah $ 55.71K USD.
Akankah harga MCB naik lebih tinggi tahun ini?
MCB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MCB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting MCDEX (MCB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

