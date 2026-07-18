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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Metis, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Metis, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Metis (METIS) Hari Ini

Analisis Teknis Metis (METIS) Hari Ini

Halaman Analisis Metis menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari METIS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Metis di bawah ini.

Perubahan Harga Metis (METIS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$2.594---5.09%-6.12%-28.11%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Metis

Indikator Teknikal Metis

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Metis di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 0
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 0Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
2.5936
2.5933
R2
2.5933
2.5929
R1
2.5926
2.5927
PP
2.5923
2.5923
S1
2.5916
2.5919
S2
2.5913
2.5917
S3
2.5906
2.5913

Sinyal Pasar Metis

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.44M
$6.20 M
$6.64 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Metis

Aliran Masuk BersihHarga METISUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M2.61
2026-07-27$0.00 M2.58
2026-07-26$0.01 M2.69
2026-07-25-$0.01 M2.69
2026-07-24-$0.04 M2.67

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Metis (METIS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Metis secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
METIS/USDT
$2.593
$2.593$2.593
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 METIS = 2.594 USD

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