Analisis Teknis Metis (METIS) Hari Ini Halaman Analisis Metis menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari METIS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Metis di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Metis (METIS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $2.594 -- -5.09% -6.12% -28.11%

Indikator Teknikal Metis

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Metis di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 0 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 2.5936 2.5933 R2 2.5933 2.5929 R1 2.5926 2.5927 PP 2.5923 2.5923 S1 2.5916 2.5919 S2 2.5913 2.5917 S3 2.5906 2.5913

Sinyal Pasar Metis Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.44M $6.20 M $6.64 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Metis Aliran Masuk Bersih Harga METISUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 2.61 2026-07-27 $0.00 M 2.58 2026-07-26 $0.01 M 2.69 2026-07-25 -$0.01 M 2.69 2026-07-24 -$0.04 M 2.67 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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