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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Mina Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Mina Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Mina Protocol (MINA) Hari Ini

Analisis Teknis Mina Protocol (MINA) Hari Ini

Halaman Analisis Mina Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MINA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Mina Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga Mina Protocol (MINA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04335---3.76%+11.52%-29.70%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Mina Protocol

Indikator Teknikal Mina Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Mina Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 4
Beli 11
Moving Averages:JualJual 9Netral 1Beli 4
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 3Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04324
0.04324
R2
0.04324
0.04323
R1
0.04323
0.04323
PP
0.04323
0.04323
S1
0.04322
0.04322
S2
0.04322
0.04322
S3
0.04321
0.04322

Sinyal Pasar Mina Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.06M
$4.10 M
$4.16 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.17 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Mina Protocol

Aliran Masuk BersihHarga MINAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.04
2026-07-27$0.03 M0.04
2026-07-26-$0.10 M0.05
2026-07-25$0.05 M0.04
2026-07-24-$0.02 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Mina Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
MINA/USDT
$0.04335
$0.04335$0.04335
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 MINA = 0.04335 USD

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