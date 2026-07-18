Analisis Teknis Mina Protocol (MINA) Hari Ini Halaman Analisis Mina Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari MINA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Mina Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Mina Protocol (MINA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04335 -- -3.76% +11.52% -29.70%

Indikator Teknikal Mina Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Mina Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 11 Netral 4 Beli 11 Moving Averages : Jual Jual 9 Netral 1 Beli 4 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 3 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04324 0.04324 R2 0.04324 0.04323 R1 0.04323 0.04323 PP 0.04323 0.04323 S1 0.04322 0.04322 S2 0.04322 0.04322 S3 0.04321 0.04322

Sinyal Pasar Mina Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.06M $4.10 M $4.16 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.17 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Mina Protocol Aliran Masuk Bersih Harga MINAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.04 2026-07-27 $0.03 M 0.04 2026-07-26 -$0.10 M 0.05 2026-07-25 $0.05 M 0.04 2026-07-24 -$0.02 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Mina Protocol (MINA) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Mina Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam MINA / USDT $0.04335 $0.04335 $0.04335 0.00% 0.00% (USDT) Trade