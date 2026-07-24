Tabel Konversi PolySwarm ke Cedi Ghana
Tabel Konversi NCT ke GHS
Tabel Konversi GHS ke NCT
- 1 NCT0.052398 GHS
- 5 NCT0.26199 GHS
- 10 NCT0.523979 GHS
- 50 NCT2.62 GHS
- 100 NCT5.24 GHS
- 1,000 NCT52.4 GHS
- 5,000 NCT261.99 GHS
- 10,000 NCT523.98 GHS
- 1 GHS19.084 NCT
- 5 GHS95.42 NCT
- 10 GHS190.8 NCT
- 50 GHS954.2 NCT
- 100 GHS1,908 NCT
- 1,000 GHS19,084 NCT
- 5,000 GHS95,423 NCT
- 10,000 GHS190,847 NCT
PolySwarm (NCT) saat ini diperdagangkan seharga GH¢ 0.052398 GHS , yang mencerminkan perubahan -0.69% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai GH¢651.41K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar GH¢98.75M GHS. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PolySwarm Harga khusus dari kami.
20.94B GHS
Suplai Peredaran
651.41K
Volume Trading 24 Jam
98.75M GHS
Kapitalisasi Pasar
-0.69%
Perubahan Harga (1 Hari)
GH¢ 0.004845
High 24 Jam
GH¢ 0.004678
Low 24 Jam
Grafik tren NCT ke GHS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PolySwarm terhadap GHS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PolySwarm saat ini.
Ringkasan Konversi NCT ke GHS
Per | 1 NCT = 0.052398 GHS | 1 GHS = 19.084 NCT
Kurs untuk 1 NCT ke GHS hari ini adalah 0.052398 GHS.
Pembelian 5 NCT akan dikenai biaya 0.26199 GHS, sedangkan 10 NCT memiliki nilai 0.523979 GHS.
1 GHS dapat di-trade dengan 19.084 NCT.
50 GHS dapat dikonversi ke 954.2 NCT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NCT ke GHS telah berubah sebesar -5.96% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.69%, sehingga mencapai high senilai 0.05382 GHS dan low senilai 0.051965 GHS.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NCT adalah 0.059996 GHS yang menunjukkan perubahan -12.67% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NCT telah berubah sebesar -0.033647 GHS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -39.12% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NCT ke GHS
Dalam 24 jam terakhir, PolySwarm (NCT) telah berfluktuasi antara 0.051965 GHS dan 0.05382 GHS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.05152 GHS dan high 0.056164 GHS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NCT ke GHS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|GH¢ 0
|GH¢ 0
|GH¢ 0
|GH¢ 0.11
|Low
|GH¢ 0
|GH¢ 0
|GH¢ 0
|GH¢ 0
|Rata-rata
|GH¢ 0
|GH¢ 0
|GH¢ 0
|GH¢ 0
|Volatilitas
|+3.51%
|+8.37%
|+19.49%
|+72.00%
|Perubahan
|-0.75%
|-5.60%
|-12.35%
|-40.64%
Prakiraan Harga PolySwarm dalam GHS untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga PolySwarm dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NCT ke GHS untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NCT untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, PolySwarm dapat mencapai sekitar GH¢0.055018 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NCT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NCT mungkin naik menjadi sekitar GH¢0.06369 GHS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PolySwarm kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan PolySwarm
Ringkasan Cedi Ghana
Statistik Pasar NCT ke GHS
1,885,913,076
ETH
Kurs NCT ke GHS Saat Ini
Harga live PolySwarm (NCT) hari ini adalah GH¢ 0.052375695322117359255, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NCT ke GHS saat ini adalah GH¢ 0.052375695322117359255 per NCT.
Telusuri PolySwarm Selengkapnya di MEXC
Mata uang Cedi Ghana (GHS) adalah mata uang resmi negara Afrika Barat, Ghana. Mata uang fiat yang diterbitkan dan diatur oleh Bank Ghana ini memainkan peran penting dalam perekonomian Ghana serta kehidupan ekonomi sehari-hari warganya. Nama "Cedi" berasal dari sebuah kata lokal yang berarti cangkang cowrie, yang dahulu digunakan sebagai bentuk mata uang di wilayah tersebut.
Seperti halnya mata uang nasional lainnya, Cedi Ghana digunakan untuk segala jenis transaksi moneter, seperti pembelian dan penjualan barang serta jasa, pembayaran pajak, dan pelunasan utang. Mata uang ini merupakan alat tukar yang memfasilitasi perdagangan dan komersial di dalam negeri. Selain itu, Cedi Ghana juga berfungsi sebagai standar nilai, memungkinkan bisnis dan individu dengan mudah mengukur dan membandingkan nilai berbagai barang dan jasa.
Di pasar valuta asing internasional, Cedi Ghana diperdagangkan terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar Cedi terhadap mata uang lain ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain inflasi, suku bunga, stabilitas politik, dan kinerja ekonomi. Fluktuasi nilai Cedi ini dapat berdampak signifikan pada perekonomian Ghana, memengaruhi harga impor dan ekspor, investasi, bahkan biaya hidup.
Cedi Ghana tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas. Koin-koin tersebut tersedia dalam pecahan 1, 5, 10, 20, dan 50 pesewa, serta 1 dan 2 cedi. Uang kertas tersedia dalam pecahan 5, 10, 20, 50, 100, dan 200 cedi. Setiap uang kertas dan koin dilengkapi dengan identitas unik serta fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan.
Sebagai kesimpulan, Cedi Ghana merupakan komponen penting dalam infrastruktur ekonomi Ghana. Sebagai mata uang fiat nasional, Cedi Ghana memfasilitasi transaksi ekonomi, berfungsi sebagai penyimpan nilai, dan menjadi satuan akuntansi. Nilai tukarnya terhadap mata uang lain mencerminkan kondisi kesehatan dan stabilitas ekonomi Ghana.
Pasangan Perdagangan NCT yang Tersedia di MEXC
Spot
NCT/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NCT, yang mencakup pasar tempat PolySwarm dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NCT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures NCT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures PolySwarm untuk perdagangan strategis.
Beli PolySwarm dengan GHS dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit GHS
Danai akun Anda dengan GHS menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli PolySwarm
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari PolySwarm, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan GHS yang telah didepositkan.
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NCT dan GHS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PolySwarm (NCT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PolySwarm
- Harga Saat Ini (USD): $0.004717
- Perubahan 7 Hari: -5.96%
- Tren 30 Hari: -12.67%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NCT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GHS, harga USD NCT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NCT] [NCT ke USD]
Cedi Ghana (GHS) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GHS/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GHS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NCT yang sama.
- GHS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs NCT ke GHS?
Kurs antara PolySwarm (NCT) dan Cedi Ghana (GHS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NCT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NCT ke GHS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GHS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GHS
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GHS. Ketika GHS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NCT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PolySwarm, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NCT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GHS.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs NCT ke GHS di Indonesia?
Kurs NCT ke GHS di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari NCT (sering kali dalam GHS) yang dikonversi ke GHS menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs NCT ke GHS sering berubah di Indonesia?
Kurs NCT ke GHS sering berubah karena NCT dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs NCT ke GHS di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs NCT ke GHS dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs NCT ke GHS mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi NCT ke GHS atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi NCT ke GHS dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren NCT terhadap GHS seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs NCT ke GHS di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan GHS, sehingga memengaruhi kurs meskipun NCT tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NCT ke GHS?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs NCT ke GHS.
Dapatkah saya membandingkan kurs NCT ke GHS dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NCT keGHS wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NCT ke GHS sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga NCT, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi NCT ke GHS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga NCT ke GHS target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi NCT dan GHS di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk NCT dan GHS.
Apa perbedaan antara mengonversi NCT ke GHS dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara NCT dan GHS. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah NCT ke GHS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga NCT dalam GHS atau stablecoin. NCT ke GHS berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs NCT ke GHS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. GHS dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NCT ke GHS yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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