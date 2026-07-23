Harga PolySwarm Hari Ini

Harga live PolySwarm (NCT) hari ini adalah Rp 0.004844, dengan perubahan 0.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NCT ke IDR saat ini adalah Rp 0.004844 per NCT.

PolySwarm saat ini berada di peringkat #934 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 9.13M, dengan suplai yang beredar 1.89B NCT. Selama 24 jam terakhir, NCT diperdagangkan antara Rp 0.004757 (low) dan Rp 0.005051 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 3,096.870845866544310018, sementara all-time low aset ini adalah Rp 11.1239267916.

Dalam kinerja jangka pendek, NCT bergerak -0.07% dalam satu jam terakhir dan -0.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 71.77K.

Informasi Pasar PolySwarm (NCT)

Peringkat No.934 Kapitalisasi Pasar Rp 9.13MRp 9.13M Rp 9.13M Volume (24 Jam) Rp 71.77KRp 71.77K Rp 71.77K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 9.14MRp 9.14M Rp 9.14M Suplai Peredaran 1.89B 1.89B 1.89B Suplai Maks. 1,885,913,076 1,885,913,076 1,885,913,076 Total Suplai 1,885,913,076 1,885,913,076 1,885,913,076 Tingkat Peredaran 99.97% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar PolySwarm saat ini adalah Rp 9.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 71.77K. Suplai beredar NCT adalah 1.89B, dan total suplainya sebesar 1885913076. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 9.14M.