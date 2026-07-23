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Harga live PolySwarm hari ini adalah 0.004844 IDR. Kapitalisasi pasar NCT adalah 9,133,365.788008 IDR. Lacak informasi harga aktual NCT ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live PolySwarm hari ini adalah 0.004844 IDR. Kapitalisasi pasar NCT adalah 9,133,365.788008 IDR. Lacak informasi harga aktual NCT ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga PolySwarm(NCT)

Harga Live 1 NCT ke IDR:

Rp86.53570044
Rp86.53570044Rp86.53570044
+0.79%1D
IDR
Grafik Harga Live PolySwarm (NCT)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:30:18 (UTC+8)

Harga PolySwarm Hari Ini

Harga live PolySwarm (NCT) hari ini adalah Rp 0.004844, dengan perubahan 0.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NCT ke IDR saat ini adalah Rp 0.004844 per NCT.

PolySwarm saat ini berada di peringkat #934 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 9.13M, dengan suplai yang beredar 1.89B NCT. Selama 24 jam terakhir, NCT diperdagangkan antara Rp 0.004757 (low) dan Rp 0.005051 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 3,096.870845866544310018, sementara all-time low aset ini adalah Rp 11.1239267916.

Dalam kinerja jangka pendek, NCT bergerak -0.07% dalam satu jam terakhir dan -0.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 71.77K.

Informasi Pasar PolySwarm (NCT)

No.934

Rp 9.13M
Rp 9.13MRp 9.13M

Rp 71.77K
Rp 71.77KRp 71.77K

Rp 9.14M
Rp 9.14MRp 9.14M

1.89B
1.89B 1.89B

1,885,913,076
1,885,913,076 1,885,913,076

1,885,913,076
1,885,913,076 1,885,913,076

99.97%

ETH

Kapitalisasi Pasar PolySwarm saat ini adalah Rp 9.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 71.77K. Suplai beredar NCT adalah 1.89B, dan total suplainya sebesar 1885913076. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 9.14M.

Riwayat Harga PolySwarm IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.004757
Rp 0.004757Rp 0.004757
Low 24 Jam
Rp 0.005051
Rp 0.005051Rp 0.005051
High 24 Jam

Rp 0.004757
Rp 0.004757Rp 0.004757

Rp 0.005051
Rp 0.005051Rp 0.005051

Rp 3,096.870845866544310018
Rp 3,096.870845866544310018Rp 3,096.870845866544310018

Rp 11.1239267916
Rp 11.1239267916Rp 11.1239267916

-0.07%

+0.79%

-0.97%

-0.97%

Riwayat Harga PolySwarm (NCT) IDR

Pantau perubahan harga PolySwarm untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari iniRp +0.67827367+0.79%
30 DaysRp -0.000954-16.46%
60 HariRp -0.002814-36.75%
90 HariRp -0.002769-36.38%
Perubahan Harga PolySwarm Hari Ini

Hari ini, NCT tercatat mengalami perubahan sebesar Rp +0.67827367 (+0.79%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PolySwarm 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.000954 (-16.46%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PolySwarm 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NCT terlihat mengalami perubahan Rp -0.002814 (-36.75%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PolySwarm 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.002769 (-36.38%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PolySwarm (NCT)?

Lihat halaman Riwayat Harga PolySwarm sekarang.

Analisis untuk PolySwarm

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga PolySwarm terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga PolySwarm?

Harga PolySwarm (NCT) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Adopsi platform deteksi ancaman PolySwarm oleh perusahaan-perusahaan
3. Aktivitas jaringan dan volume transaksi di platform
4. Utilitas token untuk staking, imbalan, dan tata kelola
5. Persaingan dari solusi keamanan siber lainnya
6. Kemitraan dengan vendor keamanan dan perusahaan-perusahaan
7. Pengembangan teknis dan pembaruan platform
8. Perubahan regulasi yang memengaruhi token keamanan siber
9. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
10. Kepercayaan investor secara umum terhadap solusi keamanan berbasis blockchain

Mengapa orang ingin tahu harga PolySwarm hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga PolySwarm (NCT) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, mengelola portofolio, menentukan waktu pasar untuk membeli/menjual, melacak kinerja investasi, dan tetap mendapat informasi terbaru tentang tren pasar. Karena NCT digunakan dalam ekosistem keamanan siber PolySwarm, pergerakan harga mencerminkan adopsi platform serta permintaan akan layanan deteksi ancaman.

Prediksi Harga untuk PolySwarm

Prediksi Harga PolySwarm (NCT) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NCT pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga PolySwarm (NCT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga PolySwarm berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga PolySwarm yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga NCT pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga PolySwarm.

Tentang PolySwarm

Token Perubahan Nama (NCT) adalah mata uang kripto yang beroperasi di platform Ethereum. Ini adalah token utilitas asli dari proyek Hashmask, koleksi seni digital unik yang dibuat oleh lebih dari 70 seniman secara global. NCT digunakan dalam ekosistem Hashmask untuk mengubah nama karya seni Hashmask, memberinya identitas yang berbeda di blockchain Ethereum. Model penerbitan token ini unik karena dihasilkan setiap hari oleh setiap Hashmask yang dimiliki, menciptakan pasokan yang berkelanjutan. Model ini, dikombinasikan dengan kemampuan untuk membakar NCT untuk mengubah nama Hashmask, menciptakan keseimbangan dinamis antara pasokan dan permintaan dalam ekosistem.

Cara membeli & berinvestasi PolySwarm di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan PolySwarm? Pembelian NCT dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli PolySwarm. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian PolySwarm (NCT) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan PolySwarm akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli PolySwarm (NCT)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan PolySwarm

Dengan memiliki PolySwarm, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli PolySwarm (NCT) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan PolySwarm (NCT)

PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

Sumber Daya PolySwarm

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PolySwarm, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PolySwarm
Explorer Blok

Kategori :

CybersecurityEthereum EcosystemMade in USA

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Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:30:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PolySwarm (NCT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi PolySwarm Selengkapnya

NCT USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada NCT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures NCT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar PolySwarm (NCT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume PolySwarm secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NCT/USDT
Rp86.57141472
Rp86.57141472Rp86.57141472
0.00%
0.00% (USDT)

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Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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