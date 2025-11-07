Apa yang dimaksud dengan ZeroLend (ZERO)

ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL. ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ZeroLend Berapa nilai ZeroLend (ZERO) hari ini? Harga live ZERO dalam USD adalah 0.00000803 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ZERO ke USD saat ini? $ 0.00000803 . Cobalah Harga ZERO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ZeroLend? Kapitalisasi pasar ZERO adalah $ 440.59K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ZERO? Suplai beredar ZERO adalah 54.87B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ZERO? ZERO mencapai harga ATH sebesar 0.001404913233005357 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ZERO? ZERO mencapai harga ATL 0.000007920150431465 USD . Berapa volume perdagangan ZERO? Volume perdagangan 24 jam live ZERO adalah $ 58.55K USD . Akankah harga ZERO naik lebih tinggi tahun ini? ZERO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZERO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

