Tabel Konversi PolySwarm ke Króna Islandia
Tabel Konversi NCT ke ISK
Tabel Konversi ISK ke NCT
- 1 NCT0.577264 ISK
- 5 NCT2.89 ISK
- 10 NCT5.77 ISK
- 50 NCT28.86 ISK
- 100 NCT57.73 ISK
- 1,000 NCT577.26 ISK
- 5,000 NCT2,886.32 ISK
- 10,000 NCT5,772.64 ISK
- 1 ISK1.732 NCT
- 5 ISK8.661 NCT
- 10 ISK17.32 NCT
- 50 ISK86.61 NCT
- 100 ISK173.2 NCT
- 1,000 ISK1,732 NCT
- 5,000 ISK8,661 NCT
- 10,000 ISK17,323 NCT
PolySwarm (NCT) saat ini diperdagangkan seharga Íkr 0.577264 ISK , yang mencerminkan perubahan -0.73% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Íkr7.18M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Íkr1.09B ISK. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PolySwarm Harga khusus dari kami.
230.84B ISK
Suplai Peredaran
7.18M
Volume Trading 24 Jam
1.09B ISK
Kapitalisasi Pasar
-0.73%
Perubahan Harga (1 Hari)
Íkr 0.004845
High 24 Jam
Íkr 0.004678
Low 24 Jam
Grafik tren NCT ke ISK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PolySwarm terhadap ISK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PolySwarm saat ini.
Ringkasan Konversi NCT ke ISK
Per | 1 NCT = 0.577264 ISK | 1 ISK = 1.732 NCT
Kurs untuk 1 NCT ke ISK hari ini adalah 0.577264 ISK.
Pembelian 5 NCT akan dikenai biaya 2.89 ISK, sedangkan 10 NCT memiliki nilai 5.77 ISK.
1 ISK dapat di-trade dengan 1.732 NCT.
50 ISK dapat dikonversi ke 86.61 NCT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 NCT ke ISK telah berubah sebesar -5.87% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.73%, sehingga mencapai high senilai 0.59318 ISK dan low senilai 0.572734 ISK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 NCT adalah 0.660395 ISK yang menunjukkan perubahan -12.58% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, NCT telah berubah sebesar -0.370232 ISK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -39.05% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga NCT ke ISK
Dalam 24 jam terakhir, PolySwarm (NCT) telah berfluktuasi antara 0.572734 ISK dan 0.59318 ISK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.567837 ISK dan high 0.619013 ISK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas NCT ke ISK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Íkr 0
|Íkr 0
|Íkr 0
|Íkr 1.22
|Low
|Íkr 0
|Íkr 0
|Íkr 0
|Íkr 0
|Rata-rata
|Íkr 0
|Íkr 0
|Íkr 0
|Íkr 0
|Volatilitas
|+3.50%
|+8.35%
|+19.43%
|+73.45%
|Perubahan
|-1.19%
|-5.69%
|-12.57%
|-39.40%
Prakiraan Harga PolySwarm dalam ISK untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga PolySwarm dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan NCT ke ISK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga NCT untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, PolySwarm dapat mencapai sekitar Íkr0.606127 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga NCT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, NCT mungkin naik menjadi sekitar Íkr0.701668 ISK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PolySwarm kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan PolySwarm
Ringkasan Króna Islandia
Statistik Pasar NCT ke ISK
1,885,913,076
ETH
Kurs NCT ke ISK Saat Ini
Harga live PolySwarm (NCT) hari ini adalah Íkr 0.577876094918782564, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NCT ke ISK saat ini adalah Íkr 0.577876094918782564 per NCT.
Telusuri PolySwarm Selengkapnya di MEXC
Krona Islandia, yang dilambangkan sebagai ISK, adalah mata uang resmi Islandia, sebuah negara kepulauan Nordik di Atlantik Utara. Mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut sebagai alat tukar untuk barang dan jasa. Istilah 'króna' diterjemahkan menjadi 'mahkota' dalam bahasa Inggris, mencerminkan akar historis mata uang ini dalam sistem moneter Skandinavia yang dahulu lazim di seluruh Eropa Utara.
Krona Islandia merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi negara ini. Mata uang ini digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari pembelian sehari-hari seperti bahan makanan dan makan di restoran hingga transaksi berskala lebih besar seperti pembelian properti dan investasi bisnis. Krona Islandia dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut aurar; namun, pembagian ini tidak lagi digunakan dalam perdagangan sehari-hari akibat inflasi.
Di pasar keuangan global, Krona Islandia dianggap sebagai mata uang minor. Mata uang ini tidak banyak diperdagangkan di luar Islandia, dan nilainya fluktuatif sebagai respons terhadap berbagai faktor, termasuk perubahan kondisi ekonomi negara serta pergeseran tren keuangan global. Oleh karena itu, nilai tukar Krona Islandia dapat sangat bervariasi dibandingkan dengan mata uang lainnya.
Meskipun cakupan internasional mata uang ini terbatas, Krona Islandia tetap memegang peranan penting dalam kebijakan moneter negara. Bank Sentral Islandia, otoritas moneter negara tersebut, menggunakan mata uang ini sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan moneternya, mengendalikan inflasi, dan mendorong stabilitas ekonomi. Bank tersebut berwenang mencetak uang kertas dan koin dalam mata uang Krona Islandia.
Di era digital, penggunaan metode pembayaran elektronik sudah meluas di Islandia. Namun, Krona Islandia tetap menjadi satuan dasar akuntansi, dan transaksi tunai masih sering dilakukan, terutama untuk pembelian kecil dan di daerah terpencil. Masa depan Krona Islandia, seperti halnya banyak mata uang nasional lainnya, mungkin akan berkembang seiring dengan munculnya mata uang digital dan potensi pengembangan mata uang digital nasional.
Sebagai kesimpulan, meskipun Krona Islandia mungkin bukan pemain utama dalam panggung ekonomi global, mata uang ini merupakan komponen vital bagi perekonomian Islandia. Krona Islandia berperan sebagai tulang punggung sistem keuangan negara, memfasilitasi transaksi, mendukung kebijakan moneter, dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi.
Pasangan Perdagangan NCT yang Tersedia di MEXC
Spot
NCT/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot NCT, yang mencakup pasar tempat PolySwarm dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual NCT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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Beli PolySwarm dengan ISK dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit ISK
Danai akun Anda dengan ISK menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli PolySwarm
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari PolySwarm, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan ISK yang telah didepositkan.
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NCT dan ISK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PolySwarm (NCT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PolySwarm
- Harga Saat Ini (USD): $0.004715
- Perubahan 7 Hari: -5.87%
- Tren 30 Hari: -12.58%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk NCT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ISK, harga USD NCT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga NCT] [NCT ke USD]
Króna Islandia (ISK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (ISK/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- ISK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah NCT yang sama.
- ISK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs NCT ke ISK?
Kurs antara PolySwarm (NCT) dan Króna Islandia (ISK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam NCT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs NCT ke ISK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ISK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ISK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ISK. Ketika ISK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti NCT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PolySwarm, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap NCT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ISK.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs NCT ke ISK di Indonesia?
Kurs NCT ke ISK di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari NCT (sering kali dalam ISK) yang dikonversi ke ISK menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs NCT ke ISK sering berubah di Indonesia?
Kurs NCT ke ISK sering berubah karena NCT dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs NCT ke ISK di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs NCT ke ISK dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs NCT ke ISK mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi NCT ke ISK atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi NCT ke ISK dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren NCT terhadap ISK seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs NCT ke ISK di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan ISK, sehingga memengaruhi kurs meskipun NCT tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs NCT ke ISK?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs NCT ke ISK.
Dapatkah saya membandingkan kurs NCT ke ISK dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs NCT keISK wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs NCT ke ISK sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga NCT, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi NCT ke ISK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga NCT ke ISK target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi NCT dan ISK di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk NCT dan ISK.
Apa perbedaan antara mengonversi NCT ke ISK dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara NCT dan ISK. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah NCT ke ISK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga NCT dalam ISK atau stablecoin. NCT ke ISK berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs NCT ke ISK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. ISK dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs NCT ke ISK yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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