BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Nobody Sausage hari ini adalah 0.000000000000035 USD. Lacak informasi harga aktual NOBODYETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NOBODYETH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Nobody Sausage hari ini adalah 0.000000000000035 USD. Lacak informasi harga aktual NOBODYETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NOBODYETH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NOBODYETH

Info Harga NOBODYETH

Penjelasan NOBODYETH

Situs Web Resmi NOBODYETH

Tokenomi NOBODYETH

Prakiraan Harga NOBODYETH

Riwayat NOBODYETH

Panduan Membeli NOBODYETH

Konverter NOBODYETH ke Mata Uang Fiat

Spot NOBODYETH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Nobody Sausage

Harga Nobody Sausage(NOBODYETH)

Harga Live 1 NOBODYETH ke USD:

$0.000000000000035
$0.000000000000035$0.000000000000035
+3.24%1D
USD
Grafik Harga Live Nobody Sausage (NOBODYETH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:12:24 (UTC+8)

Informasi Harga Nobody Sausage (NOBODYETH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000000000000334
$ 0.0000000000000334$ 0.0000000000000334
Low 24 Jam
$ 0.0000000000000459
$ 0.0000000000000459$ 0.0000000000000459
High 24 Jam

$ 0.0000000000000334
$ 0.0000000000000334$ 0.0000000000000334

$ 0.0000000000000459
$ 0.0000000000000459$ 0.0000000000000459

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

-0.57%

+3.24%

+16.66%

+16.66%

Harga aktual Nobody Sausage (NOBODYETH) adalah $ 0.000000000000035. Selama 24 jam terakhir, NOBODYETH diperdagangkan antara low $ 0.0000000000000334 dan high $ 0.0000000000000459, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNOBODYETH adalah $ 0.000000000001263041, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000000077209.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NOBODYETH telah berubah sebesar -0.57% selama 1 jam terakhir, +3.24% selama 24 jam, dan +16.66% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nobody Sausage (NOBODYETH)

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.73K
$ 5.73K$ 5.73K

$ 14.70K
$ 14.70K$ 14.70K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Nobody Sausage saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.73K. Suplai beredar NOBODYETH adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 420000000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.70K.

Riwayat Harga Nobody Sausage (NOBODYETH) USD

Pantau perubahan harga Nobody Sausage untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000000000001098+3.24%
30 Days$ -0.0000000000000266-43.19%
60 Hari$ -0.0000000000000172-32.96%
90 Hari$ -0.000000000000165-82.50%
Perubahan Harga Nobody Sausage Hari Ini

Hari ini, NOBODYETH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000000000000001098 (+3.24%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nobody Sausage 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000000000000266 (-43.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nobody Sausage 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NOBODYETH terlihat mengalami perubahan $ -0.0000000000000172 (-32.96%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nobody Sausage 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000000000000165 (-82.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nobody Sausage (NOBODYETH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nobody Sausage sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nobody Sausage (NOBODYETH)

Siapa saja bisa menjadi Nobody.

Nobody Sausage tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nobody Sausage Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NOBODYETH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nobody Sausage di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nobody Sausage dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nobody Sausage (USD)

Berapa nilai Nobody Sausage (NOBODYETH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nobody Sausage (NOBODYETH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nobody Sausage.

Cek prediksi harga Nobody Sausage sekarang!

Tokenomi Nobody Sausage (NOBODYETH)

Memahami tokenomi Nobody Sausage (NOBODYETH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NOBODYETH sekarang!

Cara membeli Nobody Sausage (NOBODYETH)

Ingin mengetahui cara membeli Nobody Sausage? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nobody Sausage di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NOBODYETH ke Mata Uang Lokal

1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke VND
0.000000000921025
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke AUD
A$0.0000000000000539
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke GBP
0.0000000000000266
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke EUR
0.0000000000000301
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke USD
$0.000000000000035
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke MYR
RM0.0000000000001463
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke TRY
0.0000000000014735
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke JPY
¥0.000000000005355
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke ARS
ARS$0.00000000005079795
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke RUB
0.00000000000284305
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke INR
0.00000000000310345
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke IDR
Rp0.0000000005833331
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke PHP
0.0000000000020657
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke EGP
￡E.0.0000000000016555
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke BRL
R$0.00000000000018725
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke CAD
C$0.00000000000004935
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke BDT
0.00000000000427035
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke NGN
0.0000000000503594
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke COP
$0.00000000013409935
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke ZAR
R.0.0000000000006083
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke UAH
0.0000000000014721
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke TZS
T.Sh.0.000000000085995
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke VES
Bs0.000000000007945
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke CLP
$0.000000000033005
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke PKR
Rs0.0000000000098924
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke KZT
0.00000000001841105
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke THB
฿0.00000000000113435
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke TWD
NT$0.00000000000108465
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke AED
د.إ0.00000000000012845
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke CHF
Fr0.000000000000028
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke HKD
HK$0.00000000000027195
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke AMD
֏0.000000000013384
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke MAD
.د.م0.0000000000003255
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke MXN
$0.0000000000006503
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke SAR
ريال0.00000000000013125
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke ETB
Br0.00000000000537215
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke KES
KSh0.0000000000045206
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke JOD
د.أ0.000000000000024815
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke PLN
0.0000000000001288
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke RON
лв0.000000000000154
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke SEK
kr0.0000000000003346
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke BGN
лв0.00000000000005915
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke HUF
Ft0.00000000001170155
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke CZK
0.0000000000007378
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke KWD
د.ك0.00000000000001071
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke ILS
0.00000000000011445
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke BOB
Bs0.0000000000002415
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke AZN
0.0000000000000595
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke TJS
SM0.0000000000003227
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke GEL
0.00000000000009485
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke AOA
Kz0.000000000031934
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke BHD
.د.ب0.00000000000001316
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke BMD
$0.000000000000035
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke DKK
kr0.0000000000002261
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke HNL
L0.0000000000009198
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke MUR
0.00000000000161
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke NAD
$0.00000000000060795
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke NOK
kr0.000000000000357
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke NZD
$0.00000000000006195
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke PAB
B/.0.000000000000035
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke PGK
K0.00000000000014945
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke QAR
ر.ق0.0000000000001274
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke RSD
дин.0.0000000000035539
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke UZS
soʻm0.0000000004166666
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke ALL
L0.00000000000293545
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke ANG
ƒ0.00000000000006265
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke AWG
ƒ0.000000000000063
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke BBD
$0.00000000000007
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke BAM
KM0.00000000000005915
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke BIF
Fr0.000000000103215
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke BND
$0.0000000000000455
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke BSD
$0.000000000000035
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke JMD
$0.00000000000561225
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke KHR
0.0000000001405621
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke KMF
Fr0.0000000000147
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke LAK
0.00000000076086955
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke LKR
රු0.00000000001067045
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke MDL
L0.00000000000059885
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke MGA
Ar0.0000000001576575
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke MOP
P0.00000000000028
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke MVR
0.000000000000539
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke MWK
MK0.0000000000606585
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke MZN
MT0.00000000000223825
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke NPR
रु0.0000000000049595
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke PYG
0.00000000024822
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke RWF
Fr0.000000000050785
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke SBD
$0.0000000000002877
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke SCR
0.00000000000052675
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke SRD
$0.0000000000013475
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke SVC
$0.0000000000003059
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke SZL
L0.0000000000006076
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke TMT
m0.0000000000001225
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke TND
د.ت0.000000000000103565
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke TTD
$0.00000000000023695
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke UGX
Sh0.00000000012236
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke XAF
Fr0.00000000001988
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke XCD
$0.0000000000000945
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke XOF
Fr0.00000000001988
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke XPF
Fr0.000000000003605
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke BWP
P0.00000000000047075
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke BZD
$0.00000000000007035
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke CVE
$0.0000000000033544
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke DJF
Fr0.000000000006195
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke DOP
$0.00000000000225085
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke DZD
د.ج0.0000000000045689
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke FJD
$0.0000000000000798
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke GNF
Fr0.000000000304325
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke GTQ
Q0.0000000000002681
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke GYD
$0.0000000000073206
1 Nobody Sausage(NOBODYETH) ke ISK
kr0.00000000000441

Sumber Daya Nobody Sausage

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nobody Sausage, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Nobody Sausage
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nobody Sausage

Berapa nilai Nobody Sausage (NOBODYETH) hari ini?
Harga live NOBODYETH dalam USD adalah 0.000000000000035 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NOBODYETH ke USD saat ini?
Harga NOBODYETH ke USD saat ini adalah $ 0.000000000000035. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nobody Sausage?
Kapitalisasi pasar NOBODYETH adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NOBODYETH?
Suplai beredar NOBODYETH adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NOBODYETH?
NOBODYETH mencapai harga ATH sebesar 0.000000000001263041 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NOBODYETH?
NOBODYETH mencapai harga ATL 0.000000000000077209 USD.
Berapa volume perdagangan NOBODYETH?
Volume perdagangan 24 jam live NOBODYETH adalah $ 5.73K USD.
Akankah harga NOBODYETH naik lebih tinggi tahun ini?
NOBODYETH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NOBODYETH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:12:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nobody Sausage (NOBODYETH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NOBODYETH ke USD

Jumlah

NOBODYETH
NOBODYETH
USD
USD

1 NOBODYETH = 0 USD

Perdagangkan NOBODYETH

NOBODYETH/USDT
$0.000000000000035
$0.000000000000035$0.000000000000035
+3.24%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,170.58
$101,170.58$101,170.58

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.41
$3,315.41$3,315.41

+0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.02
$156.02$156.02

+0.06%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0766
$1.0766$1.0766

+25.47%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,170.58
$101,170.58$101,170.58

-0.81%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.41
$3,315.41$3,315.41

+0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.02
$156.02$156.02

+0.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2219
$2.2219$2.2219

-0.56%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0133
$1.0133$1.0133

-0.27%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1119
$0.1119$0.1119

+123.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004012
$0.0004012$0.0004012

+167.46%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013299
$0.013299$0.013299

+1,229.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.576
$4.576$4.576

+357.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007856
$0.007856$0.007856

+268.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1119
$0.1119$0.1119

+123.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002297
$0.0000002297$0.0000002297

+53.13%