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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Nosana, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Nosana, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Nosana (NOS) Hari Ini

Analisis Teknis Nosana (NOS) Hari Ini

Halaman Analisis Nosana menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NOS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Nosana di bawah ini.

Perubahan Harga Nosana (NOS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.25343---1.80%-15.48%+4.59%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Nosana

Aliran Modal Nosana

Aliran Masuk BersihHarga NOSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.25
2026-07-27$0.00 M0.26
2026-07-26$0.00 M0.27
2026-07-25$0.00 M0.26
2026-07-24$0.00 M0.26

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Nosana Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Nosana (NOS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Nosana secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NOS/USDT
$0.25343
$0.25343$0.25343
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 NOS = 0.25343 USD

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