Analisis Teknis Non-Playable Coin (NPC) Hari Ini Halaman Analisis Non-Playable Coin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NPC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Non-Playable Coin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Non-Playable Coin (NPC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.006076 -- -8.37% +33.12% -24.45%

Indikator Teknikal Non-Playable Coin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Non-Playable Coin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 17 Netral 5 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 5 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.006174 0.006168 R2 0.006168 0.006164 R1 0.006165 0.006162 PP 0.006159 0.006159 S1 0.006156 0.006155 S2 0.00615 0.006153 S3 0.006147 0.00615

Sinyal Pasar Non-Playable Coin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $0.06 M $0.07 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.01 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Non-Playable Coin Aliran Masuk Bersih Harga NPCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 $0.00 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Non-Playable Coin (NPC) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Non-Playable Coin secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam NPC / USDT $0.006076 $0.006076 $0.006076 0.00% 0.00% (USDT) Trade NPC / USDC $0.006075 $0.006075 $0.006075 0.00% 0.00% (USDT) Trade