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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Non-Playable Coin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Non-Playable Coin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Non-Playable Coin (NPC) Hari Ini

Analisis Teknis Non-Playable Coin (NPC) Hari Ini

Halaman Analisis Non-Playable Coin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NPC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Non-Playable Coin di bawah ini.

Perubahan Harga Non-Playable Coin (NPC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.006076---8.37%+33.12%-24.45%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Non-Playable Coin

Indikator Teknikal Non-Playable Coin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Non-Playable Coin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 17
Netral 5
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 3Netral 5Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.006174
0.006168
R2
0.006168
0.006164
R1
0.006165
0.006162
PP
0.006159
0.006159
S1
0.006156
0.006155
S2
0.00615
0.006153
S3
0.006147
0.00615

Sinyal Pasar Non-Playable Coin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$0.06 M
$0.07 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.01 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Non-Playable Coin

Aliran Masuk BersihHarga NPCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27$0.00 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Non-Playable Coin Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Non-Playable Coin (NPC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Non-Playable Coin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NPC/USDT
$0.006076
$0.006076$0.006076
0.00%
0.00% (USDT)
NPC/USDC
$0.006075
$0.006075$0.006075
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 NPC = 0.006076 USD

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