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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Numbers Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Numbers Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Numbers Protocol (NUM) Hari Ini

Analisis Teknis Numbers Protocol (NUM) Hari Ini

Halaman Analisis Numbers Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NUM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Numbers Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga Numbers Protocol (NUM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.00259--+26.71%+3.06%-40.27%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Numbers Protocol

Aliran Modal Numbers Protocol

Aliran Masuk BersihHarga NUMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27$0.00 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.00 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Numbers Protocol Selengkapnya

NUM USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada NUM dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures NUM USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Numbers Protocol (NUM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Numbers Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NUM/USDT
$0.00259
$0.00259$0.00259
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 NUM = 0.00259 USD

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