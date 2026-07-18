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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang NYM, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang NYM, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis NYM (NYM) Hari Ini

Analisis Teknis NYM (NYM) Hari Ini

Halaman Analisis NYM menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari NYM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis NYM di bawah ini.

Perubahan Harga NYM (NYM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01768--+2.85%-0.79%-34.03%
Ketahui selengkapnya tentang Harga NYM

Aliran Modal NYM

Aliran Masuk BersihHarga NYMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27$0.02 M0.02
2026-07-26$0.01 M0.02
2026-07-25$0.01 M0.02
2026-07-24$0.01 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi NYM Selengkapnya

Perdagangkan Pasar NYM (NYM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume NYM secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NYM/USDT
$0.01766
$0.01766$0.01766
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 NYM = 0.01768 USD

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