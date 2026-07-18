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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Orca, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Orca, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Orca (ORCA) Hari Ini

Analisis Teknis Orca (ORCA) Hari Ini

Halaman Analisis Orca menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ORCA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Orca di bawah ini.

Perubahan Harga Orca (ORCA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.2016--+1.09%+2.82%-26.33%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Orca

Indikator Teknikal Orca

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Orca di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 0
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 0Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.2033
1.2026
R2
1.2026
1.2022
R1
1.2023
1.202
PP
1.2016
1.2016
S1
1.2013
1.2012
S2
1.2006
1.201
S3
1.2003
1.2006

Sinyal Pasar Orca

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
2.19M
$5.49 M
$3.29 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.06 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Orca

Aliran Masuk BersihHarga ORCAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M1.19
2026-07-27-$0.01 M1.18
2026-07-26-$0.01 M1.19
2026-07-25$0.03 M1.18
2026-07-24-$0.04 M1.17

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Orca Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Orca (ORCA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Orca secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ORCA/USDT
$1.2016
$1.2016$1.2016
0.00%
0.00% (USDT)
ORCA/USDC
$1.2003
$1.2003$1.2003
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ORCA = 1.2016 USD

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