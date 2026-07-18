Analisis Teknis Orca (ORCA) Hari Ini Halaman Analisis Orca menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ORCA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Orca di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Orca (ORCA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.2016 -- +1.09% +2.82% -26.33%

Indikator Teknikal Orca

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Orca di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 0 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 0 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.2033 1.2026 R2 1.2026 1.2022 R1 1.2023 1.202 PP 1.2016 1.2016 S1 1.2013 1.2012 S2 1.2006 1.201 S3 1.2003 1.2006

Sinyal Pasar Orca Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 2.19M $5.49 M $3.29 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.06 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Orca Aliran Masuk Bersih Harga ORCAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 1.19 2026-07-27 -$0.01 M 1.18 2026-07-26 -$0.01 M 1.19 2026-07-25 $0.03 M 1.18 2026-07-24 -$0.04 M 1.17 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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