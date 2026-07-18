Analisis Teknis ORDI (ORDI) Hari Ini Halaman Analisis ORDI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ORDI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ORDI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ORDI (ORDI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $3.667 -- +1.57% +17.41% -18.91%

Indikator Teknikal ORDI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ORDI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 3.6653 3.6646 R2 3.6646 3.6642 R1 3.6643 3.664 PP 3.6636 3.6636 S1 3.6633 3.6632 S2 3.6626 3.663 S3 3.6623 3.6626

Sinyal Pasar ORDI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.10M $11.02 M $11.12 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.22M Pembelian Aktif 3 Hari $4.78 M Penjualan Aktif 3 Hari $5.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.14M Pembelian Aktif 7 Hari $12.01 M Penjualan Aktif 7 Hari $12.15 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ORDI Aliran Masuk Bersih Harga ORDIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 3.69 2026-07-27 -$0.51 M 3.67 2026-07-26 $0.27 M 3.82 2026-07-25 -$0.12 M 3.56 2026-07-24 -$0.23 M 3.58 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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