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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ORDI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ORDI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ORDI (ORDI) Hari Ini

Analisis Teknis ORDI (ORDI) Hari Ini

Halaman Analisis ORDI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ORDI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ORDI di bawah ini.

Perubahan Harga ORDI (ORDI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$3.667--+1.57%+17.41%-18.91%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ORDI

Indikator Teknikal ORDI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ORDI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
3.6653
3.6646
R2
3.6646
3.6642
R1
3.6643
3.664
PP
3.6636
3.6636
S1
3.6633
3.6632
S2
3.6626
3.663
S3
3.6623
3.6626

Sinyal Pasar ORDI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.10M
$11.02 M
$11.12 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.22M
Pembelian Aktif 3 Hari
$4.78 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$5.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.14M
Pembelian Aktif 7 Hari
$12.01 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$12.15 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ORDI

Aliran Masuk BersihHarga ORDIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M3.69
2026-07-27-$0.51 M3.67
2026-07-26$0.27 M3.82
2026-07-25-$0.12 M3.56
2026-07-24-$0.23 M3.58

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi ORDI Selengkapnya

Perdagangkan Pasar ORDI (ORDI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ORDI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ORDI/USDT
$3.667
$3.667$3.667
0.00%
0.00% (USDT)
ORDI/USDC
$3.665
$3.665$3.665
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ORDI = 3.667 USD

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