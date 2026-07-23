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Harga live Oshi hari ini adalah 0.031795 IDR. Kapitalisasi pasar OSHI adalah 0 IDR. Lacak informasi harga aktual OSHI ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Oshi hari ini adalah 0.031795 IDR. Kapitalisasi pasar OSHI adalah 0 IDR. Lacak informasi harga aktual OSHI ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga Oshi(OSHI)

Harga Live 1 OSHI ke IDR:

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1D
IDR
Grafik Harga Live Oshi (OSHI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:32:30 (UTC+8)

Harga Oshi Hari Ini

Harga live Oshi (OSHI) hari ini adalah Rp 0.031795, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OSHI ke IDR saat ini adalah Rp 0.031795 per OSHI.

Oshi saat ini berada di peringkat #3807 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 OSHI. Selama 24 jam terakhir, OSHI diperdagangkan antara Rp 0.031517 (low) dan Rp 0.032021 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 1,142.2266321507608648718, sementara all-time low aset ini adalah Rp 195.0998715844773376404.

Dalam kinerja jangka pendek, OSHI bergerak -0.65% dalam satu jam terakhir dan +5.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 230.88K.

Informasi Pasar Oshi (OSHI)

No.3807

Rp 0.00
Rp 0.00Rp 0.00

Rp 230.88K
Rp 230.88KRp 230.88K

Rp 31.79M
Rp 31.79MRp 31.79M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

MATIC

Kapitalisasi Pasar Oshi saat ini adalah Rp 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 230.88K. Suplai beredar OSHI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 31.79M.

Riwayat Harga Oshi IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.031517
Rp 0.031517Rp 0.031517
Low 24 Jam
Rp 0.032021
Rp 0.032021Rp 0.032021
High 24 Jam

Rp 0.031517
Rp 0.031517Rp 0.031517

Rp 0.032021
Rp 0.032021Rp 0.032021

Rp 1,142.2266321507608648718
Rp 1,142.2266321507608648718Rp 1,142.2266321507608648718

Rp 195.0998715844773376404
Rp 195.0998715844773376404Rp 195.0998715844773376404

-0.65%

--

+5.98%

+5.98%

Riwayat Harga Oshi (OSHI) IDR

Pantau perubahan harga Oshi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp +0.002741+9.43%
60 HariRp +0.000029+0.09%
90 HariRp +0.000343+1.09%
Perubahan Harga Oshi Hari Ini

Hari ini, OSHI tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Oshi 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp +0.002741 (+9.43%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Oshi 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OSHI terlihat mengalami perubahan Rp +0.000029 (+0.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Oshi 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp +0.000343 (+1.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Oshi (OSHI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Oshi sekarang.

Analisis untuk Oshi

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Oshi terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Oshi?

Harga token OSHI dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Keterlibatan komunitas dan aktivitas media sosial
4. Adopsi platform serta pertumbuhan pengguna
5. Pengumuman kemitraan dan kolaborasi
6. Tokenomics, termasuk mekanisme pasokan
7. Berita regulasi yang memengaruhi token meme/komunitas
8. Gerakan whale dan transaksi besar
9. Persaingan dari proyek-proyek serupa
10. Selera risiko umum di pasar kripto

Mengapa orang ingin tahu harga Oshi hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Oshi (OSHI) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak kinerja portofolio, mengatur waktu masuk/keluar pasar, menilai posisi untung/rugi, serta tetap mendapat informasi terbaru tentang volatilitas pasar guna memanfaatkan peluang atau meminimalkan risiko.

Prediksi Harga untuk Oshi

Prediksi Harga Oshi (OSHI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OSHI pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Oshi (OSHI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Oshi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Oshi yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga OSHI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Oshi.

Tentang Oshi

OSHI adalah aset digital yang beroperasi pada jaringan blockchain miliknya sendiri. Ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi peer-to-peer, dengan fokus pada penyediaan sarana transfer nilai yang aman dan efisien. OSHI menggunakan mekanisme konsensus proof-of-stake, yang diakui luas karena efisiensi energinya dibandingkan dengan sistem proof-of-work. Model penerbitan aset ini didasarkan pada pasokan tetap, dengan tujuan untuk menyediakan dinamika pasar yang dapat diprediksi. Penggunaan OSHI yang umum meliputi pembayaran dan penyimpanan nilai, dengan blockchain-nya juga menawarkan potensi untuk pengembangan aplikasi terdesentralisasi. Ekosistemnya dirancang untuk inklusif dan mudah diakses, mempromosikan adopsi teknologi blockchain yang lebih luas.

Cara membeli & berinvestasi Oshi di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Oshi? Pembelian OSHI dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Oshi. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Oshi (OSHI) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari 0.00 token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Oshi akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Oshi (OSHI)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Oshi

Dengan memiliki Oshi, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

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    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

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    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Oshi (OSHI) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

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Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Oshi (OSHI)

In the past, governance tokens in blockchain games have often relied solely on the value of the game content, resulting in many tokens being unable to maintain long-term stability and leading to price collapses. OSHI aims to build upon game content designed for long-term operation, while also aligning its utility (token use cases) and underlying value on high-value game IPs known for their sustainability. The aim is to achieve long-term stability of its value. There are also plans in place to design an ecosystem that allows the token economy to span across multiple types of content in the future. The name ""OSHI"" was chosen to reflect the desire for users (fans) to enjoy the game in the long term and engage in “Oshi Katsu” (supporting their favorite characters) via the tokens with peace of mind.

Sumber Daya Oshi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Oshi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Oshi
Explorer Blok

Kategori :

Polygon EcosystemSui Ecosystem

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Oshi

Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:32:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Oshi (OSHI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi Oshi Selengkapnya

OSHI USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada OSHI dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures OSHI USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Oshi (OSHI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Oshi secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
OSHI/USDT
Rp567.7677663
Rp567.7677663Rp567.7677663
0.00%
0.00% (USDT)

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Rp904.2855696Rp904.2855696

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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