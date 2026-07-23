Harga Oshi Hari Ini

Harga live Oshi (OSHI) hari ini adalah Rp 0.031795, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OSHI ke IDR saat ini adalah Rp 0.031795 per OSHI.

Oshi saat ini berada di peringkat #3807 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 OSHI. Selama 24 jam terakhir, OSHI diperdagangkan antara Rp 0.031517 (low) dan Rp 0.032021 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 1,142.2266321507608648718, sementara all-time low aset ini adalah Rp 195.0998715844773376404.

Dalam kinerja jangka pendek, OSHI bergerak -0.65% dalam satu jam terakhir dan +5.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 230.88K.

Informasi Pasar Oshi (OSHI)

Peringkat No.3807 Kapitalisasi Pasar Rp 0.00Rp 0.00 Rp 0.00 Volume (24 Jam) Rp 230.88KRp 230.88K Rp 230.88K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 31.79MRp 31.79M Rp 31.79M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik MATIC

Kapitalisasi Pasar Oshi saat ini adalah Rp 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 230.88K. Suplai beredar OSHI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 31.79M.