Harga Oshi(OSHI)
Harga live Oshi (OSHI) hari ini adalah Rp 0.031795, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi OSHI ke IDR saat ini adalah Rp 0.031795 per OSHI.
Oshi saat ini berada di peringkat #3807 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 OSHI. Selama 24 jam terakhir, OSHI diperdagangkan antara Rp 0.031517 (low) dan Rp 0.032021 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 1,142.2266321507608648718, sementara all-time low aset ini adalah Rp 195.0998715844773376404.
Dalam kinerja jangka pendek, OSHI bergerak -0.65% dalam satu jam terakhir dan +5.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 230.88K.
No.3807
0.00%
MATIC
Kapitalisasi Pasar Oshi saat ini adalah Rp 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 230.88K. Suplai beredar OSHI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 31.79M.
-0.65%
--
+5.98%
+5.98%
Pantau perubahan harga Oshi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (IDR)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|--
|--
|30 Days
|Rp +0.002741
|+9.43%
|60 Hari
|Rp +0.000029
|+0.09%
|90 Hari
|Rp +0.000343
|+1.09%
Hari ini, OSHI tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp +0.002741 (+9.43%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OSHI terlihat mengalami perubahan Rp +0.000029 (+0.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp +0.000343 (+1.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Oshi (OSHI)?
Lihat halaman Riwayat Harga Oshi sekarang.
Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Oshi terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.
Pada tahun 2040, harga Oshi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.
OSHI adalah aset digital yang beroperasi pada jaringan blockchain miliknya sendiri. Ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi peer-to-peer, dengan fokus pada penyediaan sarana transfer nilai yang aman dan efisien. OSHI menggunakan mekanisme konsensus proof-of-stake, yang diakui luas karena efisiensi energinya dibandingkan dengan sistem proof-of-work. Model penerbitan aset ini didasarkan pada pasokan tetap, dengan tujuan untuk menyediakan dinamika pasar yang dapat diprediksi. Penggunaan OSHI yang umum meliputi pembayaran dan penyimpanan nilai, dengan blockchain-nya juga menawarkan potensi untuk pengembangan aplikasi terdesentralisasi. Ekosistemnya dirancang untuk inklusif dan mudah diakses, mempromosikan adopsi teknologi blockchain yang lebih luas.
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In the past, governance tokens in blockchain games have often relied solely on the value of the game content, resulting in many tokens being unable to maintain long-term stability and leading to price collapses. OSHI aims to build upon game content designed for long-term operation, while also aligning its utility (token use cases) and underlying value on high-value game IPs known for their sustainability. The aim is to achieve long-term stability of its value. There are also plans in place to design an ecosystem that allows the token economy to span across multiple types of content in the future. The name ""OSHI"" was chosen to reflect the desire for users (fans) to enjoy the game in the long term and engage in “Oshi Katsu” (supporting their favorite characters) via the tokens with peace of mind.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Oshi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
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