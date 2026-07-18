Analisis Teknis ConstitutionDAO (PEOPLE) Hari Ini Halaman Analisis ConstitutionDAO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PEOPLE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ConstitutionDAO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ConstitutionDAO (PEOPLE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.006594 -- +23.62% +28.11% -13.55%

Indikator Teknikal ConstitutionDAO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ConstitutionDAO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 5 Beli 13 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 6 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 3 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00661 0.006606 R2 0.006606 0.006603 R1 0.006604 0.006602 PP 0.0066 0.0066 S1 0.006598 0.006597 S2 0.006594 0.006596 S3 0.006592 0.006594

Sinyal Pasar ConstitutionDAO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.62M $7.78 M $8.39 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.67 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.67 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.76 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.76 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ConstitutionDAO Aliran Masuk Bersih Harga PEOPLEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.04 M 0.01 2026-07-27 -$0.20 M 0.01 2026-07-26 $0.15 M 0.01 2026-07-25 $0.03 M 0.01 2026-07-24 -$0.01 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar ConstitutionDAO (PEOPLE) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ConstitutionDAO secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam PEOPLE / USDT $0.006609 $0.006609 $0.006609 0.00% 0.00% (USDT) Trade