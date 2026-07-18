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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ConstitutionDAO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ConstitutionDAO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ConstitutionDAO (PEOPLE) Hari Ini

Analisis Teknis ConstitutionDAO (PEOPLE) Hari Ini

Halaman Analisis ConstitutionDAO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PEOPLE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ConstitutionDAO di bawah ini.

Perubahan Harga ConstitutionDAO (PEOPLE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.006594--+23.62%+28.11%-13.55%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ConstitutionDAO

Indikator Teknikal ConstitutionDAO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ConstitutionDAO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 5
Beli 13
Moving Averages:NetralJual 6Netral 2Beli 6
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 3Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00661
0.006606
R2
0.006606
0.006603
R1
0.006604
0.006602
PP
0.0066
0.0066
S1
0.006598
0.006597
S2
0.006594
0.006596
S3
0.006592
0.006594

Sinyal Pasar ConstitutionDAO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.62M
$7.78 M
$8.39 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.67 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.67 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.76 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.76 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ConstitutionDAO

Aliran Masuk BersihHarga PEOPLEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.04 M0.01
2026-07-27-$0.20 M0.01
2026-07-26$0.15 M0.01
2026-07-25$0.03 M0.01
2026-07-24-$0.01 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi ConstitutionDAO Selengkapnya

Perdagangkan Pasar ConstitutionDAO (PEOPLE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ConstitutionDAO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PEOPLE/USDT
$0.006609
$0.006609$0.006609
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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USD
USD

1 PEOPLE = 0.006594 USD

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