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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pixels, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pixels, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Pixels (PIXEL) Hari Ini

Analisis Teknis Pixels (PIXEL) Hari Ini

Halaman Analisis Pixels menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PIXEL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pixels di bawah ini.

Perubahan Harga Pixels (PIXEL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.004317---4.01%-10.77%-48.31%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Pixels

Indikator Teknikal Pixels

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pixels di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 3
Beli 11
Moving Averages:NetralJual 7Netral 0Beli 7
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 3Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00431
0.004309
R2
0.004309
0.004309
R1
0.004309
0.004309
PP
0.004308
0.004308
S1
0.004308
0.004308
S2
0.004307
0.004308
S3
0.004307
0.004307

Sinyal Pasar Pixels

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.46M
$5.87 M
$6.33 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.14 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.11 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.39 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.38 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Pixels

Aliran Masuk BersihHarga PIXELUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.07 M0.00
2026-07-26-$0.05 M0.00
2026-07-25$0.02 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PIXEL/USDT
$0.004317
$0.004317$0.004317
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 PIXEL = 0.004317 USD

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