Analisis Teknis Pixels (PIXEL) Hari Ini Halaman Analisis Pixels menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PIXEL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pixels di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Pixels (PIXEL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.004317 -- -4.01% -10.77% -48.31%

Indikator Teknikal Pixels

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pixels di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 3 Beli 11 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 0 Beli 7 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 3 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00431 0.004309 R2 0.004309 0.004309 R1 0.004309 0.004309 PP 0.004308 0.004308 S1 0.004308 0.004308 S2 0.004307 0.004308 S3 0.004307 0.004307

Sinyal Pasar Pixels Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.46M $5.87 M $6.33 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $0.14 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.11 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.39 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.38 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Pixels Aliran Masuk Bersih Harga PIXELUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.07 M 0.00 2026-07-26 -$0.05 M 0.00 2026-07-25 $0.02 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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