BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Polygon Ecosystem hari ini adalah 0.1639 USD. Lacak informasi harga aktual POL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Polygon Ecosystem hari ini adalah 0.1639 USD. Lacak informasi harga aktual POL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang POL

Info Harga POL

Penjelasan POL

Whitepaper POL

Situs Web Resmi POL

Tokenomi POL

Prakiraan Harga POL

Riwayat POL

Panduan Membeli POL

Konverter POL ke Mata Uang Fiat

Spot POL

Futures USDT-M POL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Polygon Ecosystem

Harga Polygon Ecosystem(POL)

Harga Live 1 POL ke USD:

$0.1639
$0.1639$0.1639
+0.98%1D
USD
Grafik Harga Live Polygon Ecosystem (POL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:22:31 (UTC+8)

Informasi Harga Polygon Ecosystem (POL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1598
$ 0.1598$ 0.1598
Low 24 Jam
$ 0.1703
$ 0.1703$ 0.1703
High 24 Jam

$ 0.1598
$ 0.1598$ 0.1598

$ 0.1703
$ 0.1703$ 0.1703

$ 1.285660815666811
$ 1.285660815666811$ 1.285660815666811

$ 0.12676032025273953
$ 0.12676032025273953$ 0.12676032025273953

+0.42%

+0.98%

-10.10%

-10.10%

Harga aktual Polygon Ecosystem (POL) adalah $ 0.1639. Selama 24 jam terakhir, POL diperdagangkan antara low $ 0.1598 dan high $ 0.1703, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPOL adalah $ 1.285660815666811, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12676032025273953.

Dalam hal kinerja jangka pendek, POL telah berubah sebesar +0.42% selama 1 jam terakhir, +0.98% selama 24 jam, dan -10.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Polygon Ecosystem (POL)

No.47

$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B

10.53B
10.53B 10.53B

10,529,931,013.232422
10,529,931,013.232422 10,529,931,013.232422

0.05%

ETH

Kapitalisasi Pasar Polygon Ecosystem saat ini adalah $ 1.73B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.44M. Suplai beredar POL adalah 10.53B, dan total suplainya sebesar 10529931013.232422. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.73B.

Riwayat Harga Polygon Ecosystem (POL) USD

Pantau perubahan harga Polygon Ecosystem untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001591+0.98%
30 Days$ -0.0743-31.20%
60 Hari$ -0.1133-40.88%
90 Hari$ -0.0804-32.92%
Perubahan Harga Polygon Ecosystem Hari Ini

Hari ini, POL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001591 (+0.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Polygon Ecosystem 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0743 (-31.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Polygon Ecosystem 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, POL terlihat mengalami perubahan $ -0.1133 (-40.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Polygon Ecosystem 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0804 (-32.92%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Polygon Ecosystem (POL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Polygon Ecosystem sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Polygon Ecosystem (POL)

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Polygon Ecosystem tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Polygon Ecosystem Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa POL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Polygon Ecosystem di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Polygon Ecosystem dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Polygon Ecosystem (USD)

Berapa nilai Polygon Ecosystem (POL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Polygon Ecosystem (POL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polygon Ecosystem.

Cek prediksi harga Polygon Ecosystem sekarang!

Tokenomi Polygon Ecosystem (POL)

Memahami tokenomi Polygon Ecosystem (POL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token POL sekarang!

Cara membeli Polygon Ecosystem (POL)

Ingin mengetahui cara membeli Polygon Ecosystem? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Polygon Ecosystem di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

POL ke Mata Uang Lokal

1 Polygon Ecosystem(POL) ke VND
4,313.0285
1 Polygon Ecosystem(POL) ke AUD
A$0.252406
1 Polygon Ecosystem(POL) ke GBP
0.124564
1 Polygon Ecosystem(POL) ke EUR
0.140954
1 Polygon Ecosystem(POL) ke USD
$0.1639
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MYR
RM0.685102
1 Polygon Ecosystem(POL) ke TRY
6.90019
1 Polygon Ecosystem(POL) ke JPY
¥25.0767
1 Polygon Ecosystem(POL) ke ARS
ARS$237.879543
1 Polygon Ecosystem(POL) ke RUB
13.313597
1 Polygon Ecosystem(POL) ke INR
14.533013
1 Polygon Ecosystem(POL) ke IDR
Rp2,731.665574
1 Polygon Ecosystem(POL) ke PHP
9.673378
1 Polygon Ecosystem(POL) ke EGP
￡E.7.75247
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BRL
R$0.876865
1 Polygon Ecosystem(POL) ke CAD
C$0.231099
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BDT
19.997439
1 Polygon Ecosystem(POL) ke NGN
235.825876
1 Polygon Ecosystem(POL) ke COP
$627.968099
1 Polygon Ecosystem(POL) ke ZAR
R.2.848582
1 Polygon Ecosystem(POL) ke UAH
6.893634
1 Polygon Ecosystem(POL) ke TZS
T.Sh.402.7023
1 Polygon Ecosystem(POL) ke VES
Bs37.2053
1 Polygon Ecosystem(POL) ke CLP
$154.5577
1 Polygon Ecosystem(POL) ke PKR
Rs46.324696
1 Polygon Ecosystem(POL) ke KZT
86.216317
1 Polygon Ecosystem(POL) ke THB
฿5.311999
1 Polygon Ecosystem(POL) ke TWD
NT$5.079261
1 Polygon Ecosystem(POL) ke AED
د.إ0.601513
1 Polygon Ecosystem(POL) ke CHF
Fr0.13112
1 Polygon Ecosystem(POL) ke HKD
HK$1.273503
1 Polygon Ecosystem(POL) ke AMD
֏62.67536
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MAD
.د.م1.52427
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MXN
$3.045262
1 Polygon Ecosystem(POL) ke SAR
ريال0.614625
1 Polygon Ecosystem(POL) ke ETB
Br25.157011
1 Polygon Ecosystem(POL) ke KES
KSh21.169324
1 Polygon Ecosystem(POL) ke JOD
د.أ0.1162051
1 Polygon Ecosystem(POL) ke PLN
0.603152
1 Polygon Ecosystem(POL) ke RON
лв0.72116
1 Polygon Ecosystem(POL) ke SEK
kr1.566884
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BGN
лв0.276991
1 Polygon Ecosystem(POL) ke HUF
Ft54.796687
1 Polygon Ecosystem(POL) ke CZK
3.455012
1 Polygon Ecosystem(POL) ke KWD
د.ك0.0501534
1 Polygon Ecosystem(POL) ke ILS
0.535953
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BOB
Bs1.13091
1 Polygon Ecosystem(POL) ke AZN
0.27863
1 Polygon Ecosystem(POL) ke TJS
SM1.511158
1 Polygon Ecosystem(POL) ke GEL
0.444169
1 Polygon Ecosystem(POL) ke AOA
Kz149.54236
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BHD
.د.ب0.0616264
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BMD
$0.1639
1 Polygon Ecosystem(POL) ke DKK
kr1.058794
1 Polygon Ecosystem(POL) ke HNL
L4.307292
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MUR
7.5394
1 Polygon Ecosystem(POL) ke NAD
$2.846943
1 Polygon Ecosystem(POL) ke NOK
kr1.67178
1 Polygon Ecosystem(POL) ke NZD
$0.290103
1 Polygon Ecosystem(POL) ke PAB
B/.0.1639
1 Polygon Ecosystem(POL) ke PGK
K0.699853
1 Polygon Ecosystem(POL) ke QAR
ر.ق0.596596
1 Polygon Ecosystem(POL) ke RSD
дин.16.642406
1 Polygon Ecosystem(POL) ke UZS
soʻm1,951.190164
1 Polygon Ecosystem(POL) ke ALL
L13.746293
1 Polygon Ecosystem(POL) ke ANG
ƒ0.293381
1 Polygon Ecosystem(POL) ke AWG
ƒ0.29502
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BBD
$0.3278
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BAM
KM0.276991
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BIF
Fr483.3411
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BND
$0.21307
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BSD
$0.1639
1 Polygon Ecosystem(POL) ke JMD
$26.281365
1 Polygon Ecosystem(POL) ke KHR
658.232234
1 Polygon Ecosystem(POL) ke KMF
Fr68.838
1 Polygon Ecosystem(POL) ke LAK
3,563.043407
1 Polygon Ecosystem(POL) ke LKR
රු49.968193
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MDL
L2.804329
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MGA
Ar738.28755
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MOP
P1.3112
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MVR
2.52406
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MWK
MK284.05509
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MZN
MT10.481405
1 Polygon Ecosystem(POL) ke NPR
रु23.22463
1 Polygon Ecosystem(POL) ke PYG
1,162.3788
1 Polygon Ecosystem(POL) ke RWF
Fr237.8189
1 Polygon Ecosystem(POL) ke SBD
$1.347258
1 Polygon Ecosystem(POL) ke SCR
2.466695
1 Polygon Ecosystem(POL) ke SRD
$6.31015
1 Polygon Ecosystem(POL) ke SVC
$1.432486
1 Polygon Ecosystem(POL) ke SZL
L2.845304
1 Polygon Ecosystem(POL) ke TMT
m0.57365
1 Polygon Ecosystem(POL) ke TND
د.ت0.4849801
1 Polygon Ecosystem(POL) ke TTD
$1.109603
1 Polygon Ecosystem(POL) ke UGX
Sh572.9944
1 Polygon Ecosystem(POL) ke XAF
Fr93.0952
1 Polygon Ecosystem(POL) ke XCD
$0.44253
1 Polygon Ecosystem(POL) ke XOF
Fr93.0952
1 Polygon Ecosystem(POL) ke XPF
Fr16.8817
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BWP
P2.204455
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BZD
$0.329439
1 Polygon Ecosystem(POL) ke CVE
$15.708176
1 Polygon Ecosystem(POL) ke DJF
Fr29.0103
1 Polygon Ecosystem(POL) ke DOP
$10.540409
1 Polygon Ecosystem(POL) ke DZD
د.ج21.395506
1 Polygon Ecosystem(POL) ke FJD
$0.373692
1 Polygon Ecosystem(POL) ke GNF
Fr1,425.1105
1 Polygon Ecosystem(POL) ke GTQ
Q1.255474
1 Polygon Ecosystem(POL) ke GYD
$34.281324
1 Polygon Ecosystem(POL) ke ISK
kr20.6514

Sumber Daya Polygon Ecosystem

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Polygon Ecosystem, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Polygon Ecosystem
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Polygon Ecosystem

Berapa nilai Polygon Ecosystem (POL) hari ini?
Harga live POL dalam USD adalah 0.1639 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga POL ke USD saat ini?
Harga POL ke USD saat ini adalah $ 0.1639. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Polygon Ecosystem?
Kapitalisasi pasar POL adalah $ 1.73B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar POL?
Suplai beredar POL adalah 10.53B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) POL?
POL mencapai harga ATH sebesar 1.285660815666811 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) POL?
POL mencapai harga ATL 0.12676032025273953 USD.
Berapa volume perdagangan POL?
Volume perdagangan 24 jam live POL adalah $ 2.44M USD.
Akankah harga POL naik lebih tinggi tahun ini?
POL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga POL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:22:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Polygon Ecosystem (POL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator POL ke USD

Jumlah

POL
POL
USD
USD

1 POL = 0.1639 USD

Perdagangkan POL

POL/USDT
$0.1639
$0.1639$0.1639
+1.04%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,287.45
$101,287.45$101,287.45

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.02
$3,320.02$3,320.02

+0.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.10
$156.10$156.10

+0.11%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1427
$1.1427$1.1427

+33.18%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,287.45
$101,287.45$101,287.45

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.02
$3,320.02$3,320.02

+0.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.10
$156.10$156.10

+0.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2209
$2.2209$2.2209

-0.60%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0340
$1.0340$1.0340

+1.76%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.81
$30.81$30.81

+105.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1137
$0.1137$0.1137

+127.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003964
$0.0003964$0.0003964

+164.26%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013991
$0.013991$0.013991

+1,299.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.602
$4.602$4.602

+360.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007608
$0.007608$0.007608

+256.51%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1137
$0.1137$0.1137

+127.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002267
$0.0000002267$0.0000002267

+51.13%