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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Portal, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Portal, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Portal (PORTAL) Hari Ini

Analisis Teknis Portal (PORTAL) Hari Ini

Halaman Analisis Portal menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PORTAL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Portal di bawah ini.

Perubahan Harga Portal (PORTAL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.009714---9.08%-26.55%-17.14%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Portal

Indikator Teknikal Portal

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Portal di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 15
Netral 8
Beli 3
Moving Averages:Strong SellJual 11Netral 3Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 5Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00971
0.0097
R2
0.0097
0.0097
R1
0.0097
0.0097
PP
0.00969
0.00969
S1
0.00969
0.00969
S2
0.00968
0.00969
S3
0.00968
0.00968

Sinyal Pasar Portal

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.73M
$7.46 M
$9.19 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.05 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.20 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.20 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Portal

Aliran Masuk BersihHarga PORTALUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.01
2026-07-27-$0.04 M0.01
2026-07-26-$0.01 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Portal Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Portal (PORTAL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Portal secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PORTAL/USDT
$0.009714
$0.009714$0.009714
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 PORTAL = 0.009714 USD

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