Analisis Teknis Portal (PORTAL) Hari Ini Halaman Analisis Portal menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PORTAL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Portal di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Portal (PORTAL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.009714 -- -9.08% -26.55% -17.14%

Indikator Teknikal Portal

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Portal di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 15 Netral 8 Beli 3 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 3 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 5 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00971 0.0097 R2 0.0097 0.0097 R1 0.0097 0.0097 PP 0.00969 0.00969 S1 0.00969 0.00969 S2 0.00968 0.00969 S3 0.00968 0.00968

Sinyal Pasar Portal Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.73M $7.46 M $9.19 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.20 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.20 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Portal Aliran Masuk Bersih Harga PORTALUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.01 2026-07-27 -$0.04 M 0.01 2026-07-26 -$0.01 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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